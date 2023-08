Hohenpeißenberg: Pfarrkirche muss vorübergehend ohne Turmkreuz auskommen

Von: Bernhard Jepsen

Erfahrung und Fingerspitzengefühl waren bei der Demontage gefragt. © Ralf Ruder

Nachdem die asbesthaltigen Dachplatten der Hohenpeißenberger Pfarrkirche sowie des Pfarrhauses durch Aluschindeln ersetzt wurden, wird nun das Dach des Glockenturms erneuert – inklusive Kirchenkreuz.

Hohenpeißenberg – „Bei uns in Hohenpeißenberg erlebt man was“, ließ Gemeinderat Rudi Hochenauer am Montagvormittag den anwesenden Pressevertreter wissen – nicht ohne Grund: An der Pfarrkirche war ein nagelneuer 70-Tonnen-Autokran vorgefahren, um das 400 Kilo schwere Kirchenkreuz vom eingerüsteten Glockenturm zu heben. Das Erkennungszeichen und Symbolbild christlichen Glaubens wird in den nächsten Wochen in einer Gaißach Fachwerkstatt restauriert.

Es ist quasi der letzte Akt im Rahmen der aufwendigen Kirchensanierung. Die Renovierung wurde nötig, weil sich an den Dachschindeln des 1961 errichteten Bauwerks Asbestfäden gelöst hatten. Vor etwa einem Jahr begannen die Sanierungsarbeiten. Bislang verlief alles reibungslos. Auch der vorgegebene Kostenrahmen soll eingehalten werden.

Erzdiözese München-Freising übernimmt 85 Prozent der Kosten

Kurzzeitig rechnete man zwar mit einer Kostensteigerung auf 1,85 Millionen Euro, doch nun läuft es vermutlich doch auf die ursprünglich kalkulierten 1,5 Millionen hinaus – vorausgesetzt, am Dachstuhl des Obelisken-Glockenturms werden keine Schäden gefunden: „Wir hoffen, dass es dort keine statischen Probleme gibt“, so Pfarrer Robert Kröpfl.

In Hohenpeißenberg ist man froh, dass die Erzdiözese München-Freising 85 Prozent der Sanierungskosten übernimmt. Ohne die Zuschüsse wäre das Projekt schlichtweg nicht möglich gewesen. Bürgermeister Thomas Dorsch verweist auf eine baugleiche Kirche in Ebenhausen (Schäftlarn), bei der das Ordinariat nicht mitspielte.

In den kommenden Wochen soll das Turmkreuz bei Spezialisten in Gaißach aufgearbeitet werden. © Ralf Ruder

Das Gotteshaus wird nun profaniert, also entweiht. „Wir sind sehr dankbar, dass uns unsere Pfarrkirche erhalten bleibt“, betont Dorsch. „Für den Ort wäre ansonsten viel verloren gegangen“, ergänzt Kröpfl. Die Pfarrkirche sei ein wichtiger Anker für die benachbarten Einrichtungen wie das Pfarrzentrum, die Pfarrbücherei und den Kindergarten. Für das Ausheben des Kreuzes wurde eigens die Firma „Treffler“ aus München-Allach beauftragt. Für die Aktion wurde nämlich ein Kran mit passender Auslegung und Lastkapazität benötigt.

Sanierung soll dieses Jahr noch abgeschlossen werden

Etwa eine halbe Stunde brauchte Kranführer Artur Reitenauer, bis er das Kreuz samt Sockelstab aus der Kirchturmspitze gezogen und zu Boden befördert hatte. „Vom Gewicht her war das gar kein Problem“, bilanzierte Reitenauer. Aber über einen Ausleger von über 50 Metern verfügen eben nicht alle Kräne. Etwa zwei Monate, so schätzt man, wird die Restaurierung des Kreuzes dauern.

Eigentlich sollte nur die Kreuzkugel nachvergoldet werden. Doch eine genauere Begutachtung zeigte, dass auch das Kreuz selbst ursprünglich mit Gold verziert war. Und an dieses historische Vorbild will man sich halten. „Das muss es jetzt einfach leihen – noch dazu in Anbetracht der Gesamtsumme“, erklärt Kröpfl.

Zur Einhebung des restaurierten Kreuzes soll es übrigens eine feierliche Segnungsfeier geben: „Wir möchten die gesamte Sanierung auf alle Fälle noch heuer abschließen“, so Kröpfl.