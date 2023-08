„Es schaut grauslig aus“: Unkraut und „Verhau“ auf dem Friedhof sorgen für Unmut in Hohenpeißenberg

Von: Kathrin Hauser

Das Unkraut, das auf dem Hohenpeißenberger Friedhof unter anderem auf den Wegen gedeiht, sorgt für Ärger. © GRONAU

Immer mehr Gräber sind ungepflegt und auch auf den öffentlichen Wegen gedeiht Unkraut. Das sorgt für Unmut in Hohenpeißenberg. Im Gemeinderat wurde diskutiert.

Hohenpeißenberg – „Mehrere Leute haben mich angeredet, weil der Friedhof auf dem Hohen Peißenberg in keinem schönen Zustand ist“, sagte Gemeinderat Franz Höfler (Freie Wähler) in der vergangenen Sitzung des Hohenpeißenberger Gemeinderates im Schulungssaal der Feuerwehr. Zum Beispiel gebe es ein echtes Problem mit Disteln, die, wenn sie nicht rechtzeitig entfernt würden, „in zehnfacher Ausführung wiederkommen“, so Höfler: „Wir müssen uns was einfallen lassen.“

„Es gibt Riesenprobleme auf dem Friedhof“, bestätigte Bürgermeister Thomas Dorsch (CSU/Parteilose). Früher habe es weniger leerstehende Gräber gegeben als heute, wo der Trend stark zur Beisetzung in der Urnenwand geht. Auf diesen leeren Grabstellen gedeihe das Unkraut natürlich. Zudem sei es früher seltener vorgekommen, dass belegte Gräber vernachlässigt worden seien. Wenn das der Fall gewesen sei, dann habe sich meist jemand gefunden, der dieses Grab noch mitgepflegt habe. „Das interessiert heute die wenigsten“, sagte Dorsch.

„Ein gepflegter Friedhof kostet sehr viel Geld.“

Auch auf den Kieswegen auf dem gemeindlichen Friedhof gedeiht das Unkraut. Weil Unkrautvernichtungsmittel auf öffentlichen Wegen und Flächen nicht mehr genutzt werden darf, gebe es ausschließlich die Möglichkeit, das Unkraut mechanisch beseitigen zu lassen – und das sei zeitaufwändig. „Der Bauhof hat in dieser Mannschaftsstärke die Zeit dazu nicht“, sagte der Bürgermeister. Wenn der gemeindliche Friedhof frei von Unkraut sein solle, müsse zusätzliches Personal eingestellt werden. „Ein gepflegter Friedhof kostet sehr viel Geld.“ Die Kosten müssten umgelegt werden, und das würde dann erheblich höhere Friedhofsgebühren bedeuten.

Dass der Bauhof die Gräber herrichte und die Angehörigen dann die Rechnung dafür begleichen müssten, sei auch keine Lösung, weil die Ansichten darüber, ob etwas schon vernachlässigt oder sehr naturnah sei, auseinandergehen könnten. „Ob man die Ersatzleistung verrechnen kann, wenn jemand sagt, er will es so haben, ist fraglich“, so Dorsch. Der Lösungsansatz sei, mehr Personal anzustellen, und das sei teuer.

Gemeinderätin kritisiert „Verhau vor der Urnenwand“

Höfler merkte an, dass es viele Gräber gebe, die zwar noch belegt seien, aber nicht gepflegt würden. „Da wachsen überall Disteln.“ Und Gemeinderat Rupert Weingartner (CSU/ Parteilose) pflichtete ihm bei: „Es schaut grauslig aus.“ Dagegen sei die Kommune weitestgehend machtlos, sagte Dorsch. Wenn ein Grab sehr vernachlässigt sei, würden die Angehörigen angeschrieben, doch das nütze meist nichts. Gabriela Seitz-Hoffmann (Aufwind) schlug vor, auf den Wegen Gras zu sähen, wie das auf anderen Friedhöfen passiert sei. „Das lässt sich nur mit immensen Geldsummen machen“, sagte Dorsch. Dazu müssten die Gräber versetzt werden, damit die Wege so breit würden, dass das Gras darauf problemlos vom Bauhof gemäht werden könne.

Zweite Bürgermeisterin Gerlinde Rasch (CSU/ Parteilose) kritisierte den „Verhau vor der Urnenwand“. Vasen, Blumensträuße und Kerzen würden „überall hingeschmissen.“ Für sie gelte, was auf den Friedhof heraufgetragen werde, müsse auch wieder hinuntergebracht werden. Und überhaupt verstehe sie nicht, dass so viele Dinge vor den Urnenwänden abgestellt würden: „Entweder möchte ich ein Urnengrab haben oder ich habe ein anderes Grab.“ Bei einem Urnengrab in der Wand gebe es die Möglichkeit, etwas dort abzulegen eben nicht so wie bei einer herkömmlichen Grabstelle. „Natürlich haben die Leute das Bedürfnis, Blumen, Lichter oder Engel an der Urnenwand aufzustellen. Das wird dann aber zum Problem, weil es überall rumsteht“, sagte Dorsch.

Ein weiteres Problem wird vermutlich schnell erledigt. Wie Höfler in der Sitzung sagte, ist ihm aufgefallen, dass Jakobskreuzkraut am Friedhof wächst: „Das muss man entweder vergiften oder ausstechen.“ Dorsch versprach, das giftige Kraut schnell beseitigen zu lassen.