Für Kinder in Namibia: Hohenpeißenberger Verein baut eine Tagesstätte

Von: Andreas Jäger

Teilen

Eine örtliche Baufirma kümmert sich um die Errichtung der Kindertagesstätte. © Taking Hands Namibia

Seit mittlerweile drei Jahren kümmert sich der Hohenpeißenberger Verein „Taking Hands“ um die Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in Namibia. Um die Kinder besser unterzubringen, ist nun eine neue Tagesstätte im Bau.

Hohenpeißenberg/Omaruru – Klassenzimmer, Sanitäranlagen, Küche, Speisesaal, Büros und funktionierende Elektrizität: Was hierzulande keine Besonderheit in einer neu gebauten Kindertagesstätte ist, ist es in Namibia sehr wohl. Seit mittlerweile drei Jahren kümmert sich der Hohenpeißenberger Verein „Taking Hands Namibia“ im Ort Omaruru um Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Altersgruppen, einige davon auch mit Behinderung (wir berichteten). Bisher waren die insgesamt 64 Kinder in Wellblechhütten untergebracht, doch das soll sich nun ändern: Anfang Juli wurde mit dem Bau einer neuen Kindertagesstätte begonnen.

Und wenn alles nach Plan läuft, könnten die Kinder schon Ende dieses Jahres in das neue Gebäude einziehen, erklärt Monika Bitzl, Gründerin und Vorsitzende des Vereins. Der Neubau soll laut aktuellem Stand rund 150 000 Euro kosten. Im Vergleich zu deutschen Verhältnissen ist das günstig, was an der „einfachen Bauweise“ liege, so Bitzl. Um die Wirtschaft in Omaruru anzukurbeln, wurde eine ortsansässige Baufirma mit den Bauarbeiten beauftragt. Finanziert werde der Neubau zu einem Großteil aus Stiftungsgeldern. Ansonsten ist der Hohenpeißenberger Verein bei seinen Aktionen allerdings auf Spendengelder angewiesen.

Sechstklässler konnte kaum lesen

Immer ein bis zwei Mal im Jahr reist Monika Bitzl persönlich nach Namibia, um nach dem Rechten zu sehen. Vor einigen Wochen war das nun wieder der Fall, und Bitzl zeigt sich im Gespräch mit der Heimatzeitung ganz begeistert von ihren gewonnenen Eindrücken. „Es läuft wirklich toll“, freut sich Bitzl: So hätten sich etwa die Leistungen aller Schulkinder, die am Nachmittag Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen, deutlich verbessert. Ganz besonders in Erinnerung ist Bitzl ein Junge geblieben, der in der sechsten Klasse kaum lesen konnte und sehr schüchtern war. Als sie bei ihrem vergangenen Besuch den Jungen wieder traf, war dieser jedoch plötzlich ein anderer Mensch. „Er kann jetzt flüssig lesen und hat eine ganz andere Ausstrahlung“, so Bitzl.

Mit einem neuen Programm lernen die Kinder den richtigen Umgang mit Laptops und Computern. © Taking Hands Namibia

Aktuell sind acht Mitarbeiter für den Verein in Namibia tätig, dazu gehören neben einer Erzieherin, einer Lehrerin und Hilfskräften auch eine Köchin, eine Ergotherapeutin sowie ein Hausmeister und Techniker. Jener hat ein neues Lernprogramm für Computer entwickelt, womit die Schulkinder nun selbstständig für 45 Minuten am Tag arbeiten können.

Während die eine Gruppe sich dieser Aufgabe widmet, können die anderen Kinder ihre Hausaufgaben machen oder ein gemeinsames Projekt erarbeiten. Zuletzt ging es dabei um die Wichtigkeit von Bäumen. Ganz besonders viel Spaß macht den Kindern das dreimal in der Woche stattfindende Fußballtraining. Während die Kinder bisher entweder in löchrigen Schuhen oder mit Flip-flops spielen mussten, konnten sie dank privater Spenden nun mit vernünftigen Schuhen ausgestattet werden.