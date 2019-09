„Gsegnet vom Herrn“: Viele Trachtler bei Wallfahrt des Lechgaus auf dem Hohen Peißenberg

Die zahlreichen Trachtler boten ein eindrucksvolles Bild. Rosenkranz betend erreichend sie die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt auf dem Hohen Peißenberg.

Hohenpeißenberg –Ein eindrucksvolles Bild boten die zahlreichen Trachtler des Lechgaus bei ihrer traditionellen Wallfahrt auf den Hohenpeißenberg. Sie hatten sich, wie jedes Jahr, auf den Weg gemacht, den Rosenkranz betend die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt auf dem Bayerischen Rigi zu erreichen. Um dort gemeinsam einen feierlichen Gottesdienst zu feiern, der eine Überraschung bereithielt.

Demut, Dankbarkeit und Bodenständigkeit standen im Mittelpunkt der Messfeier, die von Peitings Pfarrer und Hausherren der Kirche, Robert Kröpfl, und seinem Amtsbruder Josef Fegg aus Rottenbuch zelebriert wurde.

Gereimte Predigt im Dialekt

„Unser Land is gsegnet vom Herrn, niemals derf des vergessn wern.“ Eine gereimte Predigt im Dialekt? Der Rottenbucher Pfarrer Fegg wagte dieses Experiment – und es gelang. Metrisch gekonnt, regte aber vor allem der Inhalt der Predigt zum Nachdenken an. Und an manchen Stellen zum Lachen. Die Aufmerksamkeit eines Jeden in der voll besetzten Wallfahrtskirche war ihm jedenfalls gewiss. Für diese wunderbare Predigt gab es sogar anschließenden Applaus – eher ungewöhnlich in einem Gottesdienst.

Im Anschluss wurde traditionell die Gaustandarte übergeben, die zu besonderen Anlässen getragen wird. Die Illachtaler Rottenbuch, die auch die Messe sehr schön musikalisch gestaltet und vorbereitet hatten, überreichten sie an den Trachtenverein Schloßbergler Schongau. Den ersten Einsatz hat die neue Fahnenabordnung bereits am kommenden Wochenende beim Huosigaufest in Geltendorf.

Huosigaufest

Am kommenden Sonntag, 8. September, wird das Huosigaufest in Geltendorf gefeiert. Beginn ist um 8 Uhr, um 18 Uhr endet das Huosigaufest.

