Mann wirft sich vor Schneepflug und krallt sich fest - der Grund wirkt fast nachvollziehbar

Alexander Eisenschmid war in Peißenberg den genzen Tag über mit Räumen beschäftigt.

Bürgermeister muss schlichten

von Kathrin Hauser schließen

In den Weg gestellt und an Schaufel festgekrallt: In Hohenpeißenberg wollte ein Mann einen Schneepflugfahrer dazu zwingen, seine private Einfahrt freizuräumen.