In Hohenpeißenberg: Uralte Uhren wieder wie neu

Zwei historische Uhren sind nach Hohenpeißenberg zurückgekehrt: Die Uhr, die in der Grubenverwaltung die Zeit anzeigte, und die Kirchturmuhr der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg. Beide wurden restauriert, eine ist dabei aus dem Takt geraten und musste zunächst abgestellt werden.

Hohenpeißenberg – Seit dem Jahr 1886 war die Turmuhr der Wallfahrtskirche Mariae Himmelfahrt auf dem Hohen Peißenberg in Betrieb. Sie hat viele Stunden geschlagen und einige, die Geschichte geschrieben haben: die Stunde, in der das 19. Jahrhundert endete, die, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Frieden brachte, die, in der das Ende des Bergbaus in Hohenpeißenberg eingeläutet wurde, und die, mit der das neue Jahrtausend begann. „Seit 1886 ist die Kirchenuhr mit kleinen Unterbrechungen durchgelaufen“, erzählt der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch. Selten wurde vergessen, sie aufzuziehen, noch seltener war etwas kaputt. Doch nun, nach 133 Jahren, in denen sich die Zeiger zuverlässig drehten, Stunden um Stunden vergangen sind, war die Uhr in die Jahre gekommen. „Sie hat dringend eine Generalsanierung gebraucht“, sagt Dorsch.

Das historische Stück ist die letzte Uhr im Landkreis, die rein mechanisch läuft und eine der letzten Uhren dieser Art in Bayern. Aus Traditionsbewusstsein hätten sich die Mitglieder des Fördervereins der Wallfahrtskirche dazu entschlossen, die Kirchturmuhr generalsanieren zu lassen, so Dorsch. Eine Regensburger Spezialfirma wurde mit der Überholung dieses Reliktes aus der Vergangenheit, das fast ein wenig aus der Zeit gefallen scheint, beauftragt. „Sie ist abgebaut und total überholt worden“, sagt der Bürgermeister, der auch Kirchenpfleger ist. Zeitgleich wurden der historische Kasten und der Boden im Kirchturm restauriert.

Und bei noch einer weiteren für Hohenpeißenberg wichtigen Uhr stand eine Sanierung an: die Uhr, die am Gebäude der Grubenverwaltung am Unterbau die Zeit anzeigte. Das gute Stück stammt aus der bekannten „Turmuhrenmanufaktur Mannhart“, wo es etwa 1890 angefertigt wurde. Als das Verwaltungsgebäude aufgegeben wurde, hat die Hohenpeißenberger Strickwarenfabrik „Vollmer“ die Uhr erworben und auf ihr Betriebsgebäude gesetzt. Als die Firma ihren Betrieb einstellte, ergab sich für die Gemeinde die Gelegenheit, die Uhr zu bekommen. „Wir haben uns darum bemüht, sie am Ort zu halten“, sagt Dorsch, „und es hat geklappt.“

Die alte Unterbau-Uhr wurde nun zusammen mit der der Wallfahrtskirche nach Regensburg geschickt und restauriert. Nun war die Frage, wo das historische Stück aufgebaut werden kann, damit das alte Uhrwerk, das immer noch in seinem ursprünglichen Gehäuse steht, auch zur Geltung kommt. „Das besondere ist ja das historische Werk“, sagt Dorsch: „Und wenn wir sie auf ein Dach stellen, sieht das keiner.“ Es wurde länger überlegt, wo denn ein sinnvoller Platz sei. So kam nun auch das „Haus der Vereine“ zu einer Turmuhr, denn dort wurde das restaurierte Stück so aufgestellt, dass das historische Schlagwerk zu sehen ist. Seitdem läuft die ehemalige Bergwerksuhr und schlägt zur rechten Zeit.

Bergwerks-Uhr und Kirchturmuhr sind zusammen nach Hohenpeißenberg zurückgekehrt, aber der Uhr der Wallfahrtskirche hat die Reise in die Oberpfalz nicht gut getan. Sie ist aus dem Takt geraten und zu hektisch aus der Großstadt zurückgekehrt. „Sie ist uns davongelaufen“, sagt Dorsch. Innerhalb kürzester Zeit sei die Uhr der Zeit zwei Stunden voraus gewesen. „Und das Schlagwerk hat auch gemacht, was es will.“ Deswegen ist die Kirchturmuhr erst einmal wieder stillgelegt worden. Und nach einer kurzen Akklimatisierungsphase, kam ein Techniker der Regensburger Firma auf den Hohen Peißenberg gereist, um die Uhr noch einmal einzustellen und wieder in Betrieb zu nehmen. „Es ist unser Wunsch, dass sie wieder lange, lange läuft und wir lange jemanden haben, der sie täglich aufzieht“, sagt Dorsch.

Seit 14 Jahren sorgt Franz Müller, der Hausmeister im Pfarrhaus auf dem Berg, dafür, dass die Zeit auf dem Hohen Peißenberg nicht stehen bleibt. Seit 14 Jahren steht er jeden Morgen pünktlich um 7.30 Uhr in der Wallfahrtskirche und zieht die Uhr auf. Dorsch ist froh, dass es Müller gibt, der diese Aufgabe pünktlich wie ein Uhrwerk erledigt, „weil der Turm irgendwie noch lebt, solange die Uhr jeden Tag aufgezogen wird“.