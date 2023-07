Vom Bietragl-Kraxeln bis zum Zelten am See: Das Ferienprogramm Hohenpeißenberg ist vielfältig

Von: Kathrin Hauser

Freuen sich, dass die Gemeinde Hohenpeißenberg heuer wieder ein Ferienprogramm anbietet: (v.l.) Gerlinde Rasch und Thomas Dorsch. Anmeldung im Haus der Vereine © Ruder

Das 13. Hohenpeißenberger Ferienprogramm bietet 29 Angebote für Kinder zwischen 4 und 18 Jahren

Hohenpeißenberg – In den Sommerferien gibt es in Hohenpeißenberg ein Mittel gegen Langeweile: das Ferienprogramm, das heuer zum 13. Mal angeboten wird. Die Jugendreferentin und zweite Bürgermeisterin, Gerlinde Rasch hat wieder ein buntes Programm für die Sommerferien zusammengestellt, das diesmal 29 Punkte umfasst und für Buben und Mädchen im Alter zwischen 4 und 18 Jahren geeignet ist. „Ich habe alle Angebote zusammengesammelt“, sagte Rasch.

Alle Angebote zusammengesammelt

Um ein Ferienprogramm anbieten zu können, sei die Gemeinde auf die Mitarbeit von Vereinen und Privatpersonen angewiesen. Doch die müssten in der Regel nicht lange überzeugt werden. „Das läuft echt gut“, sagte Rasch.

Die einzelnen Programmpunkte wurden über die ganzen Ferien verteilt, sodass immer etwas geboten wird. Der Auftakt ist in diesem Fall ein Aufschlag: Die Tennisabteilung des TSV Hohenpeißenberg bietet am ersten Ferientag, Samstag, 29. Juli, von 10 bis 11 Uhr für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren „Tennis spielen“ auf dem Tennisplatz an der Rigi-Alm an. Der Trainer der Abteilung gibt Anfängern in Vierergruppen eine Stunde.

Auftakt ist ein Aufschlag

Das „13. Hohenpeißenberger Ferienprogramm 2023“ endet am letzten Freitag der Ferien, am 8. September, mit „Spiel und Spaß“ mit dem Ball. Die Fußballabteilung des TSV bietet auf dem Fußballplatz verschiedene Spiele mit und ohne Ball an für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Bei gutem Wetter wird auf dem Fußballplatz, bei schlechtem im Vereinsheim gespielt.

Dazwischen findet sich eine breite Palette an handwerk- und handarbeitlichen Angeboten wie zum Beispiel dem „Töpferkurs für Kinder“ in „Sylvis Töpfer Eck“, „Blumentopf dekorieren“ beim Obst- und Gartenbauverein, „Regenmacher basteln“ mit dem Frauenbund oder „Stricken lernen“ ebenfalls mit dem Frauenbund.

Zudem gibt es jede Menge Aktion und Abenteuer wie etwa beim „Biertragl-Kraxln“ mit der Landjugend, bei der „Exkursion Natur und Fischerei“ mit dem Leonhardiverein, beim „Kartfahren“ mit dem MSC Bayerischer Rigi Hohenpeißenberg, beim „Bulldog-Ausflug zum Moped- und Fahrradmuseum“ nach Forst, das die Bulldogfreunde anbieten oder beim „Zelten am See“ mit dem Alpenverein. „Es ist wirklich toll, dass wieder so viele aus dem Ort mitmachen“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch bei der Vorstellung des Programms im Hohenpeißenberger Rathaus. Er dankte seiner Stellvertreterin für deren Engagement.

Anmeldung im Haus der Vereine

Im vergangenen Jahr, als es das erste Mal nach der Corona-Pandemie wieder ein Ferienprogramm gab, haben rund 100 Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Auch Buben und Mädchen, die nicht aus Hohenpeißenberg kommen, könnten mitmachen, sagte Rasch.

Dank der Unterstützung der AWO und der örtlichen Banken konnte wieder ein Programmheft aufgelegt werden, von dem 2000 Exemplare gedruckt wurden. Die Programmhefte wurden in Hohenpeißenberg verteilt. Zudem gibt es noch einige Exemplare im Rathaus.

Wer seine Kinder für Angebote des diesjährigen Hohenpeißenberger Ferienprogramms anmelden möchte, kann dies am Freitag, 14. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr im Haus der Vereine in Hohenpeißenberg tun. Das ist wieder die einzige Möglichkeit der Anmeldung. Die Organisatoren haben sich bewusst gegen eine Online-Anmeldung entschieden: So sei es einfach persönlicher. „Und man kann Eltern und Kinder schon kennenlernen.“