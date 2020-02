Landrats-Kandidaten: Alle wollen Wohnbau und beide Krankenhäuser

Der große Schlagabtausch blieb aus: Sachlich präsentierten sich bei der Podiumsdiskussion die neun Kandidaten für den Landrat. Knapp 200 Besucher kamen auf Einladung von Weilheimer Tagblatt/Penzberger Merkur in das „Haus der Vereine“ in Hohenpeißenberg.

Landkreis - Wer am Mittwochabend auf heftige Kontroversen gewartet hatte, wurde enttäuscht. Die neun Landratskandidaten für die Kommunalwahl am 15. März saßen auf der Bühne einträchtig nebeneinander und verzichteten auf politische Nickligkeiten.

Neun Kandidaten auf der Bühne

Amtsinhaberin Andrea Jochner-Weiß (CSU) sowie ihre acht männlichen Herausforderer Karl-Heinz Grehl (Grüne), Alexander Majaru (SPD), Michael Marksteiner (FW), Markus Kunzendorf (ÖDP), Morten Faust (FDP), Tillman Wahlefeld (BfL), Rüdiger Imgart (AfD) und Jörn Wiedemann (Unabhängige) bekamen von stellvertretendem Redaktionsleiter Sebastian Tauchnitz auf den Zahn gefühlt. Es ging um Themen, die bei einer Online-Umfrage bei unseren Lesern als wichtig angesehen wurde.

Bezahlbarer Wohnraum wichtig

Einigkeit herrschte bei allen Kandidaten darüber, dass im Landkreis bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden muss. Die Instrumente dafür reichen von einer landkreisweiten Wohnbaugesellschaft über ein Flächenmanagement bis zu einem Leerstand-Manager. Auch der ÖPNV und dessen Verbesserung steht auf der Agenda der Bewerber oben. Allerdings gehen da die Meinungen auseinander, wie das zu schaffen und vor allem, zu finanzieren ist.

Wenig Hoffnung auf Geburtenstation

Auch will keiner der Kandidaten an der Existenz der beiden kommunalen Krankenhäuser in Weilheim und Schongau rütteln. Allerdings: Keiner der neun Landratsamtskandidaten glaubt daran, dass es schnell wieder eine Geburtenstation in Weilheim geben wird.

