Mit vielen Ideen Richtung Jugendtreff

Dass die Jugend in Hohenpeißenberg einen eigenen Treff bekommt, rückt in greifbare Nähe. Mit dem ehemaligen Pumpenhäusl des Ortes ist schon ein Platz gefunden. Bei einem Treffen haben rund 20 junge Hohenpeißenberger Ideen dafür gesammelt und dem Gemeinderat vorgestellt.

Hohenpeißenberg – „Es ist eine absolut gute Location“, sagt Mirko Zeisberg über das ehemalige Pumpenhäusl in Hohenpeißenberg. Er betreut für den Kreisjugendring Ostallgäu für das Projekt „Jugendtreff im Pumpenhäusl“ in Hohenpeißenberg, das derzeit mit Unterstützung der kommunalen Jugendarbeit Weilheim-Schongau läuft. Das Pumpenhäusl, das auch als Jugendtreff seinen Namen behalten soll sei ideal für seine neue Bestimmung: „Es liegt ein bissl abgeschieden, in der Nähe des Weihers und hat diesen Pumpenhäuschen-Flair“, sagt Zeisberg.

Derzeit laufen die Bauarbeiten an dem ehemaligen Pumpenhäuslin Hohenpeißenberg, um es in einen Zustand zu versetzen, dass mit dem Innenausbau und der Innengestaltung für den Jugendtreff begonnen werden kann. „Es wird alles enfernt, was nicht reingehört“, sagt Zeisberg. Ideen, wie es im Innern des Pumpenhäusls künftig aussehen könnte, haben rund 20 Hohenpeißenberger im Alter zwischen 13 und 21 Jahren kürzlich bei einem Treffen gesammelt.

Die Jugendlichen wünschen sich einen Platz zum Entspannen, einen Partybereich mit Bar, Discokugel und Tanzfläche und einer Musik-Anlage. Zudem sind weitere Ideen, eine Film-Ecke, einen Sportbereich, Lagerräume für die Landjugend und eine kleine Küchenzeile einzurichten sowie einen Billardtisch, eine Dartscheibe und einen Tischkicker anzuschaffen. Die Jugendlichen konnten ihre Ideen zur Gestaltung mit Hilfe des Spiels „Minecraft“ entwickeln und plastisch machen.

Bei dem Treffen wurde zudem überlegt, wie der Jugendtreff organisiert werden könnte. Dabei seien zwei Möglichkeiten in Erwägung gezogen worden, sagt Zeisberg. Die, dass eine Person den Jugendtreff betreut und die, dass ein Vorstand gewählt wird, der für das Pumpenhäusl zuständig ist. „Dazu wurde noch keine Entscheidung getroffen“, so Zeisberg. Die Ergebnisse des ersten Treffens wurden kürzlich im Gemeinderat präsentiert. Welche Ideen wie umgesetzt werden können, darüber müssen die Gemeinderäte nun diskutieren.

Der Projektleiter ist mehr als zufrieden mit dem Verlauf des Treffens: „Es war sehr positiv und es wurden gute Ideen gesammelt. Man hat gemerkt, dass den Jugendlichen etwas an ihrem Jugendtreff liegt.“ Auch die Gemeinde Hohenpeißenberg sei diesem Thema gegenüber von Anfang an wohlwollend begegnet.

Die Hohenpeißenberger Jugend soll, wenn die Planungen konkreter werden, erneut miteinbezogen werden. Auch beim Innenausbau können die Buben und Mädchen wahrscheinlich mitanpacken. Wenn alles nach Plan läuft, sollte das bald der Fall sein, damit die Jugendlichen in Hohenpeißenberg nicht mehr lange auf ihr „Pumpenhäusl“ warten müssen. „Ich hoffe, dass nächstes Jahr eröffnet werden kann“, sagt Projektleiter Zeisberg.

Kathrin Hauser