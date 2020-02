„Nein“ zu weiteren Hundeklos in Hohenpeißenberg

Gibt es in Hohenpeißenberg zu wenige Hundetoiletten? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung und kam zu dem Ergebnis, dass die 15 bislang aufgestellten Boxen genügen.

Hohenpeißenberg – Das Thema war nicht auf der Tagesordnung gestanden, Gemeinderat Rudi Hochenauer brachte es zur Sprache, nachdem alle anderen Punkte bereits erledigt waren. „Ich bin von einem Hundebesitzer angesprochen worden, dass er sich eine Box für Hundekot zwischen den Rathaus und dem ,Hetten’ wünscht.“ Dieser Hundebesitzer habe auch moniert, dass es in Hohenpeißenberg generell zu wenige dieser speziellen Behältnisse gebe, in die die Hinterlassenschaften der Hunde entsorgt werden könnten. Hochenauer stellte dieses Thema dem Gremium zu Diskussion.

Derzeit stehen auf Hohenpeißenberger Flur 15 Hundetoiletten. „Bei Hundeklos gibt es viele Wünsche, jeder will es da haben, wo er gerade läuft“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch dazu. „Wir könnten noch 30 bis 40 Stück aufstellen, aber man muss sie auch betreuen.“ Die Tüten müssten aufgefüllt und die Behältnisse regelmäßig geleert werden, so Dorsch: „Das ist schon auch ein Aufwand.“ Die Bauhof-Mitarbeiter stellten auch immer wieder fest, dass Herrchen und Frauchen die in Tüten gesammelten Hinterlassenschaften ihrer Hunde in öffentliche Mülleimer werfen. „Ich weiß auch nicht, ob das notwendig ist“, sagte der Bürgermeister. Seiner Ansicht nach sei es auch zumutbar, die Tüte mit nach Hause zu nehmen und dort in die Mülltonne zu werfen.

Anschließend war es Konsens im Gemeinderat, dass es kein weiteres Hundeklo in Hohenpeißenberg braucht, außer es zeigt sich im Laufe der Zeit, dass es an einer bestimmten Stelle dringend nötig ist.

In diesem Zusammenhang brachte Gemeinderätin Gabriela Seitz-Hoffmann das Thema „Aschenbecher“ zur Sprache. Sie sei angesprochen worden, ob es nicht möglich sei, mehr Abfallkörbe mit Aschenbechern aufzurüsten. Das sei nur da sinnvoll, wo sich viele Menschen aufhalten, wie zum Beispiel am „Haus der Vereine“, wo bereits ein solcher Mülleimer mit Aschenbecher stehe, sagte Dorsch dazu: „Das Hauptproblem sind die Kippen, die einfach aus dem Auto geworfen werden.“ „Die flacken dann überall herum“, sagte Gemeinderätin und Vize-Bürgermeisterin Gerlinde Rasch.

Dass beim „Ramadama“ in Hohenpeißenberg tatsächlich immer viele Kippen eingesammelt werden, bestätigte Seitz-Hoffmann und wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es verboten ist, Zigarettenkippen einfach in die Landschaft zu werfen. „Da fehlt manchmal das Bewusstsein“, sagte die Gemeinderätin. Auch bezüglich der Nachrüstung von Aschenbechern herrschte Einigkeit, dass in Hohenpeißenberg kein weiterer Bedarf dafür besteht.

