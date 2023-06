„Glückliche Situation“: Hohenpeißenberg bekommt einen neuen Geh- und Radweg mit Anschlüssen nach Peiting und Peißenberg

Von: Kathrin Hauser

Der neue Geh- und Radweg führt bis zum Ortsausgang Richtung Peiting. © Ruder

Das Erscheinungsbild der Ortsdurchfahrt Hohenpeißenberg wird sich stark verändern: Der Ort erhält einen durchgängigen Geh- und Radweg mit Anschlüssen nach Peißenberg und Peiting.

Hohenpeißenberg – „Besser geht’s nicht“, sagte der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch im Gemeinderat, als es um den Rückbau der der B472 ging und die geplanten Rückbaumaßnahmen vorgestellt wurden. „Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir viele Partner haben, die mitmachen.“ Die Partner sind zum einen der Bund, zum anderen der Landkreis.

Gemeinde hat zwei Partner

Mit der Inbetriebnahme der Umfahrung von Hohenpeißenberg im Dezember 2017 wurde diese zur B472. Die Ortsdurchfahrt von Hohenpeißenberg zwischen dem Rathaus und dem Ortsausgang Richtung Peiting wurde eine gemeindliche Straße und der Abschnitt zwischen Rathaus und Ortsausgang Richtung Peißenberg wurde zur Kreisstraße.

Der Bund hat damit die Zuständigkeit an die Gemeinde Hohenpeißenberg und den Landkreis Weilheim-Schongau übergeben. Das ist für den Bund mit Pflichten verbunden. „Die Bundesstraße muss an die Gemeinde in sachgemäßem Zustand übergeben werden“, erläuterte Dorsch. Diesen sachgemäßen Zustand herzustellen kostet Geld, welches sich die Gemeinde auszahlen lassen könnte. Doch Hohenpeißenberg hat sich gegen diese Möglichkeit entschieden, um die Ortsdurchfahrt erneuern und umgestalten zu können.

Für den neuen Radweg wird sogar der Verlauf des Radwegs nach Peißenberg geändert. © Ruder

Der zweite Partner ist der Landkreis, der derzeit sein Alltagsradwegenetz ausbaut. Und dabei spielt Hohenpeißenberg eine wichtige Rolle, wie Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt in der Gemeinderatssitzung ausführte. „Wir überprüfen immer, ob man einen Radweg unterbringt oder nicht, das Alltagsradwegenetz ist aber ein ganz eigenes Thema“ sagte er. Zum Glück für Hohenpeißenberg sei der Ort „mehr oder weniger ein Flaschenhals“ im Alltagsradwegenetz, sodass sich Synergieeffekte nutzen ließen, wenn die Ortsdurchfahrt und der Radweg zusammen gemacht würden.

Was genau gemacht werden soll, erläuterte Roland Kindelbacher von Wipflerplan. Die gesamte Ortsdurchfahrt soll einen durchgängigen Rad- und Fußweg auf ihrer Südseite erhalten und der Gehweg, der auf der Nordseite in den meisten Bereichen bereits existiert, soll ebenfalls durch den gesamten Ort gehen. Insgesamt ist die Straße 6,50 Meter breit. Der kombinierte Rad- und Fußweg soll 3,25 Meter und der Gehweg auf der anderen Straßenseite soll 2 Meter breit werden. An beiden Ortsausgängen erhalten die Radwege Anschlüsse zu weiterführenden Radwegen. Am Ortsausgang Richtung Peißenberg führt der Radweg auf den nach Peißenberg, der dafür sogar verlegt wird. Am Ortsausgang Richtung Peiting führt der Radweg auf den nach Peiting. Wie Lenker sagte, soll der Förderantrag noch heuer eingereicht und im kommenden Jahr soll es dann mit den Bauarbeiten losgehen.

Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen

In diesem Zuge wird die Ortsstraße saniert. Zudem werden anstehende Maßnahmen wie zum Beispiel der Breitbandausbau berücksichtigt. „Alles, was in den nächsten zehn Jahren gemacht werden muss, müssen wir mit reinnehmen“, sagte Lenker. Der Gemeinderat Hohenpeißenberg begrüßte die Maßnahmen zum Bau eines Geh- und Radweges und stimmte den Planungen geschlossen zu.

Ausgenommen ist noch der Bereich um den Schächen, in dem nach Wunsch die neue Ortsmitte entstehen soll. Die Hohenpeißenberger Bürger sind dazu befragt worden, wie sie sich ihre neue Ortsmitte wünschen würden. Wie berichtet, hatten drei Planungsbüros Vorschläge eingereicht. Der des Freisinger Planungsbüros „Toponauten“ überzeugte das Gremium schließlich. Dieser wurde in der Bürgerversammlung vorgestellt: Am Schächen sollen Sitzstufen geschaffen und der bisherige Straßenverlauf unterbrochen werden. Der Entwurf war bei der Präsentation als sehr mutig gelobt worden. Ob die Gemeinde sich die neue Ortsmitte leisten kann und will, ist allerdings noch fraglich.

