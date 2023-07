Obelix wurde von Ameisen angefressen - Jetzt liegt er frisch gestrichen vor dem Rathaus Hohenpeißenberg

Maßnahme dringend notwendig

Mehr als ein Jahr war der große hölzerne Obelix von seinem Stammplatz vor dem Rathaus in Hohenpeißenberg verschwunden. Nun ist er zurück und liegt generalüberholt im Gras. Diese Reha-Maßnahme war dringend notwendig.

Hohenpeißenberg – Nun sieht er wieder aus wie neu: der große Obelix aus Holz, der im Gras vor dem Rathaus in Hohenpeißenberg schlummert. Die Arme hat er bequem hinter dem Kopf verschränkt. Sein Kopf liegt im Schatten eines Baumes. Den großen Hinkelstein, der beim Bau der Umfahrung für ihn abfiel, hat er über sich abgelegt. Inzwischen hat der Obelix wieder allen Grund, entspannt zu sein: Er wurde generalüberholt. „Er war zur Reha im Bauhof“, sagt der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch.

Vor eineinhalb Jahren musste die Holzfigur von ihrem Stammplatz vor dem Rathaus in Hohenpeißenberg abtransportiert werden. Die Ameisen hatten den Obelix, den der Künstler Michael Pratsch geschaffen hat, entdeckt und haben Geschmack an dem hölzernen Gallier gefunden. „Wir haben schon was machen müssen“, sagt Dorsch. Wenn nichts unternommen worden wäre, wäre die Figur bereits zerfressen worden, meint der Bürgermeister. Also wurde Obelix von Bauhof-Mitarbeitern abtransportiert und erstmal an einem vor Ameisen sicheren Ort zwischengelagert.

+ Transport an den Stammplatz: Der sanierte Obelix wird wieder gebracht. © Ralf Ruder

Vor Kurzem haben die Bauhofmitarbeiter dann damit begonnen, den Obelix wieder herzurichten. Dabei wurde deutlich, dass dringend etwas gegen den Verfall des Obelix getan werden musste: „Er war an einigen Stellen schon verfault“, sagt der stellvertretende Leiter des Hohenpeißenberger Bauhofs, Markus Eggersdorfer. „Er ist halt immer faul herumgelegen“, sagt sein Kollege Oliver Haugwitz. Das ist dem starken Gallier, der der Geschichte nach als Kind in einen Kessel voll Zaubertrank gefallen ist, offensichtlich auf Dauer nicht gut bekommen.

Also wurden die Stellen, in die sich die Ameisen schon Löcher gebohrt hatten, mit Dichtungsmasse aufgefüllt. Für wenige Körperregionen reichte diese Maßnahme nicht mehr aus: „Wir haben den ganzen Bauch aufgeschnitten und ein neues Stück eingesetzt“, sagt Eggersdorfer. Auch an den Beinen sei eine solche Schönheits-OP nötig gewesen. Nachdem Obelix drei Tage lang abgedichtet und ausgebessert worden war, wurde er am Ende der Reha noch von Bauhof-Mitarbeiter Oliver Haugwitz neu lackiert.

Nachdem die Sanierung beendet war, haben Bauhof-Mitarbeiter den Obelix wieder an seinen angestammten Platz vor dem Rathaus in Hohenpeißenberg abgelegt. Dort kann er nun wieder entspannt im Gras liegen – und seinen Ruhestand genießen.

Die Zeiten, in denen der Koloss berufstätig war, sind lange vorbei. Früher wurde er ein Mal im Jahr abgeholt und nach Schwaiganger transportiert, wo er als Hindernis beim Vielseitigkeitsturnier tätig war. Doch da bereitete er den Pferden mit seinem dicken, runden Bauch immer wieder Probleme. Die runde Form sei für Pferde schwer einzuschätzen, hieß es und Obelix wurde in den Ruhestand geschickt.

Bevor er dann in Reha geschickt wurde, lag er etwa acht Jahre immer am gleichen Fleck im Gras und nur die Kinder, die regelmäßig auf dem großen Obelix herumklettern, störten sein ausgiebiges Nickerchen. Diese hätten den gemütlichen Koloss auch am meisten vermisst, erzählt der Bürgermeister. Dank des hölzernen Galliers wüssten die Hohenpeißenberger Buben und Mädchen jetzt wieder, wo das Rathaus zu finden sei: nämlich „da, wo der Obelix liegt“.

