Rückbau der Straßeläuft nach Plan

Derzeit ist die Gemeindestraße zwischen Hohenpeißenberg und der östlichen Anschlussstelle zur B 472 für den Verkehr gesperrt. Wie berichtet, wird die Fahrbahn der ehemaligen Bundesstraße ab der Zufahrt zum Gasthaus „Rigi-Alm“ verschmälert und überschüssiger Asphalt entfernt.

Zudem wird die Straße eine neue Asphaltdeckschicht bekommen. Dazu wurde gestern der alte Fahrbahnbelag mit schwerem Gerät abgefräst. Ab heute soll dann die neue Deckschicht aufgetragen werden.

Laut Eva Welker vom Staatlichen Bauamt in Weilheim läuft die Baumaßnahme bislang voll nach Plan: „Die Firma Strohmaier arbeitet sehr solide und sauber“, lobt die Diplom-Ingenieurin. Eventuell kann die Straße noch in dieser Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die abschließenden Markierungsarbeiten hängen laut Welker aber von der Witterung ab. Nach den Rückbauten an der Anschlussstelle Ost, im Zuge derer bereits auch ein Teil des Geh- und Radwegs neu angelegt wurde, stehen dann noch an der Anschlussstelle „Hohenbeißenberg-Ost“ Restarbeiten auf dem Programm – unter anderem an der Straße nach Hohenbrand und auf der Gemeindestraße Richtung Hohenpeißenberg.

Bis zum Juni soll alles fertig sein. Die Kosten für die Baumaßnahmen sind in dem Budget für den über 40 Millionen Euro teuren Umgehungsstraßenbau enthalten.

Bernhard Jepsen