Offenheit ist ihm wichtig

Wenn Stefan Schmid über seine neue Aufgabe als Schulleiter in Hohenpeißenberg spricht, schwingt eine Menge Zufriedenheit mit. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden“, sagt der 43-Jährige, der zuvor acht Jahre Konrektor an der Josef-Zerhoch-Grundschule in Peißenberg war.

Hohenpeißenberg – Doch dass er sich im Kollegium wie bei den Eltern und der Gemeinde willkommen gefühlt hat, ist nicht der einzige Grund für Schmids Zufriedenheit. Die Primus-Koch-Grundschule sei in einem schönen, geräumigen und gut ausgestatteten Gebäude untergebracht, sagt der verheiratete Vater dreier Kinder (11, 8 und 5 Jahre), der in Peißenberg wohnt. Seine Vorgängerin in der Schulleitung, Doris Graf, habe ihn gut in seine Aufgaben eingeführt. Und er könne auf „viele gute Strukturen bauen“. Zu diesen gehört für ihn das „Antolin“-Leseförderprogramm genauso wie der „Känguru“-Mathematik-Wettbewerb.

Auch wenn Schmid sagt, er sei nicht der, der kommt und alles verändern will – gewisse Projekte will der gebürtige Weilheimer, der in der Nähe von Donauwörth aufwuchs und in Bamberg studierte, an der Schule anstoßen: Dazu gehört es, jedes Klassenzimmer mit einer Dokumentenkamera und einem Beamer auszustatten. Derzeit gibt es nur einen Beamer im Computerraum. Die Gemeinde sei seinem Wunsch gegenüber sehr offen, freut sich Schmid, der hofft, dass 2018 die ersten Klassenräume technisch besser ausgestattet werden.

Apropos Klassen: Die Klassen an der Primus-Koch-Grundschule findet der neue Schulleiter „relativ groß“, was sich aber nicht ändern lasse. Die vierte Klasse, die Schmid zwei Tage pro Woche selbst unterrichtet (als Unterstützung für eine Lehramtsanwärterin), hat 27 Schüler. Und in den beiden jahrgangsgemischten Schuleingangsstufen sind 25 bzw. 26 Buben und Mädchen.

Über den Unterricht in der vierten Klasse hinaus gibt Schmid noch verschiedene Stunden in den anderen Klassen, darunter auch in Ethik. Im Ethik-Unterricht möchte er an seiner neuen Arbeitsstätte kleine Impulse setzen. Mit Kindern zu philosophieren, gefällt dem Schulleiter. „Was ist Glück?“, „Was ist Freundschaft?“ – das sind Fragen, über die sich auch mit Kindern philosophieren lasse, sagt Schmid.

Im Schulleben allgemein ist ihm Offenheit wichtig, aber auch, dass die Kinder ein gutes soziales Miteinander lernen – und gern in die Schule kommen.