Tempo 60 für einen Teil der Bergstraße

Nun steht es fest: Die Geschwindigkeit auf der Bergstraße in Hohenpeißenberg wird beschränkt. Doch diese Entscheidung sorgt nicht nur für Freude. Tempo 60 gilt lediglich für etwa 700 Meter der rund 2,5 Meter langen Strecke. Manchen geht das nicht weit genug.

Schon Jahre dauern die Beschwerden über Raser auf der Bergstraße an

Nun soll die Geschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt werden

Aber nur auf einem Teilabschnitt

Der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch verkündete die Nachricht am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Für die Bergstraße wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet. Allerdings nicht so, wie zunächst geplant.“ Die zuständige Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt habe Tempo 60 für die Bergstraße angeordnet – allerdings lediglich für die rund 700 Meter hinter dem Ortsschild bis zur ersten Kurve.

In diesem Bereich soll die Geschwindigkeit sowohl für alle, die auf den Berg hinauf wollen, als auch für die, die hinunter Richtung Ort fahren, auf 60 Kilometer pro Stunde beschränkt werden. Ursprünglich sei im Gespräch gewesen, einen längeren Straßenabschnitt oder sogar die ganze Bergstraße mit einem Tempolimit zu belegen, sagte Dorsch im Gemeinderat.

Die Anordnung eines Tempolimits für diesen Abschnitt der Bergstraße hatte das Landratsamt kürzlich getroffen. Die WM 22 sei als Bergstrecke und Ausflugsziel auf den Hohen Peißenberg eine beliebte Straße, die Verkehrsteilnehmer weit über die Landkreisgrenzen hinaus anziehe, heißt es dort in der Begründung der Entscheidung. Insbesondere Fahrer von Motorrädern und hochmotorisierten Autos rasten die Straße oft zu schnell hinauf und hinunter. Auch Radlfahrer, für die der Hohe Peißenberg ein beliebtes Tourenziel sei, fielen oft durch unangemessene Geschwindigkeit auf, so der Bescheid des Landratsamtes. „Die beteiligten Behörden sehen hier unisono eine Gefahrenlage, die das allgemeinde Risiko einer Beeinträchtigung der in § 45 StVO genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt“, so die Anordnung. Das Tempolimit gilt, sobald das Staatliche Bauamt die entsprechenden Schilder aufstellt.

Diese Entscheidung war gefallen, nachdem an der Bergstraße mehrere Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen worden waren. Dabei sei herausgekommen, dass der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer mit Tempo 70 auf der Bergstraße unterwegs sei, berichtete Dorsch in der Gemeinderatssitzung, wobei Motorradfahrer im Schnitt mit 80 km/h auf den Berg und wieder hinunter führen. „Es gab aber auch Ausreißer, die bis zu 150 km/h schnell waren“, sagte der Bürgermeister.

Auch wenn jetzt nicht die gesamte Straße auf den Hohen Peißenberg mit einem Tempolimit belegt worden sei, „das ist ein erster Schritt und den haben wir durchkämpfen müssen“, sagte Dorsch. „In meinen Augen ist das ein fauler Kompromiss“, sagte Gemeinderat Hermann Summer (Aufwind). Seiner Ansicht nach wäre eine Begrenzung der Geschwindigkeit „zumindest bis zum Turm“ erforderlich gewesen. „Ich bin nicht glücklich, das ist schon eine arge Verwässerung“, sagte Summer. „Wir hätten uns mehr gewünscht“, räumte auch Dorsch ein. Er bat, die Polizei darum, zu kontrollieren, ob das Tempolimit auch eingehalten wird und generell darauf zu achten, „dass sich die Raserszene nicht breit macht“. Das Tempolimit, das nun angeordnet wird, sei der Kompromiss gewesen, der zu erzielen gewesen sei. „Wir bleiben weiter dran“, versprach Dorsch.

Werner Hoyer, der Vorsitzende der Gebietsverkehrswacht Schongau, sieht Tempo 60 auf einem Teilabschnitt der Bergstraße als einen Erfolg an: „Wir sind sehr glücklich, dass wir das gemeinsam geschafft haben“, sagte er und bat ebenfalls darum, zu kontrollieren, ob sich die Verkehrsteilnehmer auch daran halten. Auf Bestreben der Gebietsverkehrswacht Schongau hatte es einen „Runden Tisch“ zum Tempolimit auf der Bergstraße gegeben, an dem Vertreter der Gemeinde Hohenpeißenberg, der Polizei, des Landratsamtes und der Gebietsverkehrswacht teilgenommen haben. Dieser „Runde Tisch“ hatte getagt, als im Sommer in dieser Zeitung darüber berichtet worden war, dass die Gemeinde Hohenpeißenberg einen erneuten Vorstoß wagen will, die Geschwindigkeit auf der Bergstraße zu beschränken.

Nachdem es in Hohenpeißenberg immer wieder Beschwerden über Raser auf der Bergstraße gegeben hatte, wurde im Sommer im Gemeinderat der Wunsch danach geäußert, einen erneuten Vorstoß in Richtung Tempolimit zu wagen. Ein paar Jahre zuvor war der Versuch, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Bergstraße zu erreichen, gescheitert. Im Frühjahr 2012 war ein Tempolimit aufgehoben worden. Die Argumentation war damals, dass sich ohnehin niemand an die Geschwindigkeitsbeschränkung halte. Stattdessen wurde an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appelliert.