Vor den Traualtar ging’s vor 60 Jahren zeitgleich mit zwei anderen Paaren

Felicitas und Rudolf Scheuermann (Bildmitte) bei der Dreifachhochzeit im Jahr 1963, also vor 60 Jahren. Geheiratet wurde in Hechendorf.

Diamantene Hochzeit von Felizitas und Rudolf Scheuermann

Eine Hochzeit ist für jedes Paar ein besonderer Tag. Für Rudolf und Felizitas Scheuermann war sie noch ein bisschen außergewöhnlicher als für andere: Sie heirateten zeitgleich mit zwei weiteren Paaren. Nun feiern sie diamantene Hochzeit.

Hohenpeißenberg - Zarte 16 Jahre war Felizitas Scheuermann, als sie ihren Zukünftigen zum ersten Mal traf. Eigentlich sollte sie damals ihre Mutter auf einer Feier in der Schreinerei abholen, in der auch Rudolf Scheuermann arbeitete. „Ich hab sie gesehen und angesprochen. Später habe ich sie dann heimbegleitet“, erzählt dieser mit schelmischem Grinsen. Die Mutter hingegen musste den Nachhauseweg alleine antreten.

+ Glückwünsche: Rita Ringler (l.) von der Pfarrei sowie Bürgermeister Thomas Dorsch (r.) gratulierten Rudolf und Felizitas Scheuermann zur diamantenen Hochzeit. © Gallmetzer

Fünf Jahre nach dem Kennenlernen wurde zur Hochzeit in Hechendorf geladen. „Den Anstoß, dass wir alle gemeinsam heiraten, hat mein jüngerer Bruder gegeben“, erinnert sich der Hohenpeißenberger. „Ein paar Abende sind wir davor zusammengesessen und haben diskutiert“, ergänzt seine Frau, dann sei die Feier gestanden. Gemeinsam vor den Traualtar schritt Rudolf Scheuermann mit seinen zwei Brüdern, und auch Felizitas Scheuermanns Schwester sowie eine Freundin waren bei der Hochzeit im Sextett involviert. Nicht verwunderlich, dass es in der Kirche eng wurde.

„Das war ein Mordsspektakel“

Neben der Verwandtschaft kamen Bergsteigerkameraden von Rudolf Scheuermann, die sogar mit Eispickeln Spalier standen, sowie Freunde vom Roten Kreuz und aus dem Trachtenverein. „Das war ein Mordsspektakel“, denkt die Jubilarin gerne daran zurück. In Hechendorf bauten Rudolf und Felizitas Scheuermann dann in viel Eigenregie ein Haus. Zwei Kinder kamen, und Rudolf Scheuermann sattelte vom Schreiner zum Generalagenturleiter einer Versicherung um. Seine Frau führte den Haushalt und war eine viel beschäftigte und beliebte Putzfrau im Krankenhaus, in der Schule und schließlich 17 Jahre beim Roten Kreuz.

Doch irgendwann kam die Entscheidung, das gebaute Nest zu verlassen. Statt des Doppelhauses sollte etwas Alleinstehendes her. Das fand die Familie 1999 in Hohenpeißenberg. „Wir haben die Entscheidung nie bereut. Alle sind so nett hier“, sagt Felizitas Scheuermann und schwärmt von dem Dorf und dessen Bewohnern. Bürgermeister Thomas Dorsch kann dieses Kompliment nur zurückgeben und lobt: „Wenn irgendwo etwas los ist, sind die Scheuermanns dabei.“

Auch einen Tipp für eine gelungene Ehe hat das Paar bereit

Und stets wurde bei den Scheuermanns die Leidenschaft des jeweils anderen unterstützt. Im Trachtenverein tanzte Felizitas Scheuermann mit Begeisterung, ihr Mann musizierte dort, weil ihm das Tanzen nicht so lag. Den „verrückten Bergsteiger“, wie sich der vierfache Opa selbst bezeichnet, begleitete seine Frau wiederum gelegentlich auf seinen Touren ins Gebirge. Noch heute wandert er regelmäßig den Hohen Peißenberg hinauf. „Weil ihm einmal nicht langt, geht er dann gleich nochmal“, verrät Felizitas Scheuermann und gönnt ihrem Liebsten diesen Zeitvertreib.

Denn das Wichtigste ist für die 81-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Mann seit dem Moment ihrer ersten Begegnung eine respektvolle Beziehung auf Augenhöhe mit viel Humor und Liebe. Ihr Tipp für das Gelingen einer Ehe: „Man muss sich einfach immer wieder zusammenraufen.“ Ursula Gallmetzer

