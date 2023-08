Hohenpeißenberg: Feinstes Trinkwasser für den Badesee

Von: Kathrin Hauser

Aus der Jakobsquelle fließt noch immer Trinkwasser. Badesee wurde 2012 eingeweiht © Ralf Ruder

In unserer Serie „Lebenselixier Wasser“ widmen wir uns heute der Trinkwasserversorgung in Hohenpeißenberg. Dort muss das Wasser aus Peiting importiert werden, obwohl es auch in bester Qualität vom Berg kommen würde. Warum ist das so?

Hohenpeißenberg – Wer beim Schwimmen im Hohenpeißenberger Badesee aus Versehen mal einen Schluck Wasser erwischt, muss sich keine Sorgen machen, dass das zu gesundheitlichen Problemen führen könnte: Der Hohenpeißenberger Badesee hat elf Jahre nach seiner Eröffnungsfeier noch immer Trinkwasser-Qualität.

Und das ist kein Zufall, wie Thomas Dorsch, der Hohenpeißenberger Bürgermeister erläutert: „Das war früher unsere Trinkwasserversorgung.“ Das örtliche Trinkwasser konnte für den Badesee genutzt werden, seit Hohenpeißenberg und Peiting im Trinkwasserverbund zusammengeschlossen waren und der Ort am Hohen Peißenberg sein Trinkwasser aus Peiting bekam.

Am 18. März 2003 hatten der damalige Hohenpeißenberger Bürgermeister Karl Graf und sein Peitinger Amtskollege Michael Asam einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Am 31. Juli 2006 dann wurden die Pumpstation in Peiting-Hohenbrand und der Hochbehälter in Hohenpeißenberg samt Pumpanlage ihrer Bestimmung übergeben.

Das Wasser kam nicht aus dem Moor, sondern vom Berg - und das war ein Problem

Es lag damals nicht an der Qualität des Hohenpeißenberger Wassers, dass der Ort seine eigene Quelle aufgeben musste: „Es hatte eine super Wasserqualität“, sagt Dorsch. Es sei nur so gewesen, dass irgendwann untersucht worden sei, woher das Trinkwasser für Hohenpeißenberg überhaupt komme. „Man dachte, das kommt aus dem Moorgebiet“, sagt Dorsch. Doch dann habe sich herausgestellt, dass es vom Hohen Peißenberg kommt. „Damit war die Trinkwasser-Sicherheit in Gefahr“, sagt der Bürgermeister.

Das Wasser muss, wenn es vom Berg kommt, durch bebautes Gebiet fließen. Deswegen konnte dort kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen werden und die Gefahr bestand, dass zum Beispiel ein Öltank ausläuft und ganz Hohenpeißenberg kein Trinkwasser mehr hat. Es musste eine Alternative zur heimischen Quelle gefunden werden – und das schnell.

Anschluss an das Trinkwassernetz Peiting im Eiltempo

Denn die Marktgemeinde Peiting plante damals ohnehin, eine neue Wasserleitung zum Ortsteil Hohenbrand zu legen, der an der Grenze zu Hohenpeißenberg liegt. Je nachdem wie der Entschluss in Hohenpeißenberg ausfiel, mussten Rohre von kleinerem oder größerem Umfang verlegt werden.

Hohenpeißenberg entschloss sich, an Peiting anzuschließen. Die Suche nach neuen Quellen wäre zu aufwendig geworden, zudem war unklar, ob sich überhaupt neue Trinkwasservorkommen finden lassen. Im Sommer 2006 war es dann so weit: Das Hohenpeißenberger Trinkwasser kam aus Peiting. Nachdem die beiden Gemeinden auch durch den Pfarrverband verbunden sind, werde seitdem darüber gewitzelt, dass Hohenpeißenberg das Weihwasser und das Trinkwasser aus Peiting beziehe, erzählt Dorsch. Das Wasser, das aus Peiting nach Hohenpeißenberg fließt, habe gute Qualität, ein kleiner Wermutstropfen sei es allerdings, dass der Ort nun nicht mehr sein eigenes Trinkwasser nutze – außer zum Baden.

Die Quelle speist heute den Badesee

Nachdem das Wasser vom Berg nicht mehr in den Leitungen und im Wasserglas landete, sei das Gebiet um die Quelle immer feuchter geworden, erinnert sich der Bürgermeister. „Da wäre alles abgesoffen.“ Deswegen sei die Entscheidung, einen Badesee anzulegen, in vielerlei Hinsicht gut gewesen.

Der Badesee in Hohenpeißenberg wurde im Sommer 2012 eingeweiht und im Jahr darauf, also ziemlich genau vor zehn Jahren, war dann das umliegende Gelände fertiggestellt. Die ehemalige Trinkwasserquelle wurde „Jakobsquelle“ getauft. Sie speist heute den See. Seit vergangenem Jahr trägt auch der Kiosk den Namen „Kiosk an der Quelle“. Es gibt Sitzgelegenheiten, Spielgeräte für die Kinder und einen Beachvolleyball-Platz und entpuppt sich als wahrer Besuchermagnet. Inzwischen hat sich auch das ökologischen Gleichgewicht des Badesees so eingependelt, dass die Armleuchteralgen, die die Badegäste beim Schwimmen störten, kein Problem mehr seien, sagt Dorsch. Mittlerweile fühlten sich sogar Fische und die Teichmuschel äußerst wohl in dem Gewässer: „Jetzt passt alles wunderbar.“