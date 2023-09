Rund 350 Teilnehmer bei Wallfahrt auf den Hohen Peißenberg

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Ein langer Zug bewegte sich am Sonntag bei der Gauwallfahrt auf den Hohen Peißenberg. © Ralf Ruder

Ein langer, feierlicher Zug hat sich am Sonntag auf den Hohen Peißenberg bewegt: Etwa 350 Männer, Frauen und Kinder aus 18 Trachtenvereinen beteiligten sich an einer Wallfahrt ihres Gauverbandes.

Hohenpeißenberg - Vor der prächtigen Alpenkulisse und bei schönem Wetter sind am Sonntag die Teilnehmer an der Wallfahrt des Lechgau-Trachtenverbandes auf den Hohen Peißenberg marschiert. Etwa eine Stunde gingen sie in einem langen Prozessionszug vom Ort Hohenpeißenberg aus auf den Gipfel des Bayerischen Rigi.

Die 18 Vereine des Trachtengaus beteiligten sich mit insgesamt rund 350 Männern, Frauen und Kindern an der Wallfahrt. Die Teilnehmerzahl nannte erster Gauvorsitzender Franz Multerer gegenüber der Heimatzeitung. Vor der Kirche auf dem Berg, wo sich das Ehrenmal des Lechgau-Trachtenverbandes befindet, zelebrierte Pfarrer Robert Kröpfl (Pfarrverband Peiting-Hohenpeißenberg) einen Gottesdienst. Bei diesem sorgte die Lechgau-Trachtenkapelle für die musikalische Umrahmung.

Die Lechgau-Trachtenkapelle spielte beim Gottesdienst auf dem Hohen Peißenberg. © Ralf Ruder

Ausgerichtet und gestaltet wurde die Wallfahrt vom Trachtenverein „D’Lechtaler“ aus Seestall (Gemeinde Fuchstal). Dieser übergab im Anschluss an den Gottesdienst die Gaustandarte für ein Jahr an den Trachtenverein „Almfrieden“ aus Steingaden. Die Wallfahrt fand jetzt zum 71. Mal statt. Im kommenden Jahr sind die „Almfrieden“-Trachtler für die Ausrichtung des festlichen Ereignisses zuständig.

Dem Lechgau-Trachtenverband gehören - neben den beiden bereits genannten - folgende Vereine an: „Lechsbergler“ aus Apfeldorf, „Schnalzbergler“ aus Böbing, „König Ludwig Stamm II“ aus Burggen, „D‘Lechroaner“ aus Epfach, „D‘Windachtaler“ aus Hofstetten, „D‘Schwalbenstoaner“ aus Hohenfurch „Bayerischer Rigi“ aus Hohenpeißenberg, „D‘Wertachtaler“ aus Kaufbeuren, „Edelweiß“ aus Landsberg, „Alpenrose“ aus Peiting, „D‘Wurzbergler“ aus Reichling, „D‘Rottbachtaler“aus Rott, „Illachtaler“ aus Rottenbuch, „Schlossbergler“ aus Schongau, „D‘Fuchsbergler“ aus Stoffen und „Gennachtaler“ aus Westendorf. Mehr Infos über den Gauverband erhalten Inrteressierte unter www.lechgau.de.