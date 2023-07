Von der Wolke im Becher bis zum Aufstieg des Wetterballons: Observatorium bot breites Programm

Noch unter Dach: der Wetterballon, der am Sonntag seinen Weg in 35 Kilometer Höhe antreten sollte.

Tage der offenen Tür auf dem Hohen Peißenberg

Der Radarturm des meteorologischen Observatoriums mit seiner markanten kugelförmigen Kuppel ist aus dem Umland des Hohen Peißenbergs gut zu sehen. Aus der Nähe betrachten durften ihn die Besucher das ganze Wochenende lang bei Tagen der offenen Tür des Deutschen Wetterdiensts.

Hohenpeißenberg – Schon am Eingang zeigten der vollgepackte Lageplan sowie ein mit zahlreichen Punkten gespicktes Programm, welch vielfältiges Angebot die Mitarbeiter des Observatoriums für das Publikum erarbeitet hatten. An zahlreichen Stationen erfuhren Interessierte allerhand spannende Details über das älteste Bergobservatorium der Welt – seit 1781 werden dort Beobachtungsreihen aufgezeichnet.

Ob auf dem Messfeld mit den zahlreichen verschiedenen Stationen oder in den einzelnen Laboren im Gebäude: Überall waren Experten vor Ort, die sachkundig ihr Wissen weitergaben. Dabei passten sie sich perfekt an den Wissensstand ihres Gegenübers an. Den Fachfragen nahmen sie sich genauso gerne an wie den Fragen wissbegieriger Kinder.

Tornado im Glas, Wolke im Becher

Kinderfragen gab es unzählige, denn auf dem ganzen Gelände war der Nachwuchs eifrig dabei, die Antworten für ein Klimaquiz zu sammeln, für dessen komplette Lösung die Teilnehmer am Ende belohnt wurden. Zum Mitmachen gab es außerdem im Kinderlabor einiges. Ein Tornado im Glas, eine Wolke im Becher oder aufsteigende Gase in einem Luftballon: Es durfte nach Herzenslust mit einfachen Haushaltsmitteln geforscht werden.

Ein beeindruckender Höhepunkt wurde am Sonntagnachmittag mit dem Aufstieg eines großen Wetterballons geboten, dem die Gäste live beiwohnen durften. Solche Ballons werden seit 1967 zwei- bis dreimal pro Woche in den Himmel entlassen, um Werte für das Ozonmessprogramm des Observatoriums und weitere meteorologische Daten zu sammeln. Diese Maßnahmen sowie die Messungen mit dem Laser-Radar vor Ort liefern wertvolle Informationen zur Ozon- und Temperaturverteilung, die auch weltweit Verwendung finden.

Aufklärungen über Temperaturanstieg seit Beginn der Messungen

Verschiedene Gerätschaften zum Messen der Dicke der Ozonschicht durften an den Aktionstagen begutachtet werden und wurden genau erläutert. Dabei wurde auch berichtet, dass die Ozonschicht sich seit dem Verbot von FCKW zwar positiv entwickelt habe, sich aber längst noch nicht komplett erholt habe.

Über den allgemeinen Temperaturanstieg seit Beginn der Messungen wurde ebenfalls aufgeklärt, und ein Einblick in die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre wurde anschaulich visualisiert. Wie Spurengase, Aerosolparameter und Niederschlagsinhaltsstoffe gemessen und interpretiert werden, war auf zahlreichen Schaubildern und in Gesprächen zu erfahren. Besonders imposant war für viele der Blick in die verschiedenen Labore sowie ein Besuch der Plattform direkt unter der Kuppel des Radarturmes, der die Menschen in Scharen anlockte.

Gut besucht waren die vielen Vorträge, bei denen es etwa um Extremwetter, das Ozonloch, Vorhersagen für Photovoltaikgeräte und die Entstehung von Hagel ging. Ganz praktisch ging es an der Sonnenbrillen-Teststation zu, bei der mitgebrachte Modelle auf ihre UV-Schutzleistung untersucht wurden.

Egal, bei welcher Station, eines war allen Mitarbeitern gemeinsam: Sie vermittelten ihr Wissen mit viel Leidenschaft und bereiteten den vielen Besuchern damit einen spannenden Tag an einem ganz besonderen Ort. Ursula Gallmetzer

