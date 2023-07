„Hat ganz viel mit Herz zu tun“ - Ehrung langjähriger Schulweghelfer in Hohenpeißenberg

Von: Kathrin Hauser

Bei den Schulweghelfern bedankten sich: Thomas Dorsch (l.), Stefan Schmid (2.v.l.) und Renate und Werner Hoyer (grüne T-Shirts). © Ruder

An rund 190 Tagen im Jahr stehen die Schulweghelfer an gefährlichen Stellen in Hohenpeißenberg und sorgen dafür, dass die Grundschüler sicher über die Straße kommen. Zum Dank lädt sie die Gemeinde regelmäßig am Ende des Schuljahres zum Essen ein.

Hohenpeißenberg – „Ihr macht eine tolle Arbeit und schaut, dass unsere Kinder bei Wind und Wetter gut zur Schule kommen“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch bei der Begrüßung. Trotz der Umfahrung gebe es immer wieder Verkehrsteilnehmer, die durch den Ort rasen würden. Durch ihren Einsatz sorgten die Schulweghelfer für Sicherheit bei den Hohenpeißenberger Schulkindern – und das bei Wind und Wetter. Alle, die wie die Schulweghelfer ehrenamtlich tätig seien, verliehen der Gemeinde „ein menschliches Gesicht“, so Dorsch: „Ihr seid Vorbild für andere am Ort.“ Mit diesem Abend solle für den ehrenamtlichen Einsatz gedankt werden. Zudem wurden langjährige Schulweghelferinnen geehrt.

Dank für den ehrenamtlichen Einsatz

Mit zehn Jahren am längsten sind Katharina Seelig – sie ist derzeit als Schulbusaufsicht tätig – und Michaela Heil dabei, beide wurden für zehn Jahre im Schulweghelfer-Dienst geehrt und bekamen unter anderem einen Blumenstrauß überreicht.

Sie sehe ihre Tätigkeit als Schulweghelferin in Hohenpeißenberg als Möglichkeit an, etwas an eine Gemeinde zurückzugeben, die viel für ihre Bürger tue, sagte Heil bei dem Essen: „Das ist eine ganz besondere Gemeinde.“ Und sie als Helferin gebe nicht nur, sie bekomme auch viel von den Schützlingen, die sie über die Straße geleite. „Mit der Zeit kennt man die ganzen Kinder und weiß genau, wer schon durch ist.“ Die „herzlichen Smalltalks“ im Vorbeigehen täten den Kindern und ihr gut. „Dieser Dienst hat ganz viel mit Herz zu tun“, sagte Heil.

Viele fahren über rote Ampeln

Es gebe regelmäßig Situationen, in denen sie denke, es sei gut, dass sie da stehe, sagt Schulweghelferin Corinne Fischer: „Es ist unglaublich, wie viele Autofahrer es gibt, die über zwei rote Ampeln fahren.“ Die Schulweghelfer stehen an drei neuralgischen Stellen im Ort, die von vielen Schulkindern auf ihrem Weg zur Schule benutzt werden: An der Bahnhofstraße und an den beiden Ampeln am Rathaus. Dass diese rot sind, wird regelmäßig übersehen, weil die Stelle relativ unübersichtlich ist.

Insgesamt sind es derzeit 22 Schulweghelfer in Hohenpeißenberg. Dass jeder zur rechten Zeit am rechten Platz steht, dafür sorgt Tanja Dressel, die die Dienste koordiniert. Es gebe 14 feste Helfer, die zu regelmäßigen Diensten am immer gleichen Ort zur immer gleichen Zeit eingetragen seien. Die übrigen seien Springer. „Die kommen zum Einsatz, wenn ein Fester nicht kann“, sagt Tanja Dressel, die seit fünf Jahren Schulweghelferin ist und dafür geehrt wurde.

Zudem ehrten Renate und Werner Hoyer von der Gebietsverkehrswacht Schongau Angelika Schiller, Christine Höldrich und Katharina Kronier für drei Jahre Dienst als Schulweghelferinnen. Verabschiedet wurden aus dem Schulweghelfer-Team Alexander Dressel, der seit September 2019 dabei war, sowie Ulrike Mühlegger, die von September 2020 bis September 2022 Schulweghelferin war. Eine Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern: Ab kommendem Schuljahr wird Ulla Margardt-Scheidt die Schulweghelfer unterstützen.