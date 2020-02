Vier Hohenpeißenberger reisen um die Welt

Einen Traum verwirklichen Laura Gruber (31), ihr Mann Thomas Schiller (38) und die Zwillinge Johannes und Konstantin (5) derzeit: Sie reisen um die Welt.

Laura Gruber (31), ihr Mann Thomas Schiller (38) und die Zwillinge Johannes und Konstantin (5) erleben derzeit das, wovon viele Familien träumen: Im August haben sie ihr Zuhause in Hohenpeißenberg hinter sich gelassen, um für zehn Monate auf Weltreise zu gehen – und das nur mit zwei großen Rucksäcken.

Wie entstand die Idee, als Familie auf Weltreise zu gehen?

+ Thomas wollte gerne als Bergführer im englischsprachigen Ausland arbeiten und dabei das Gebirge in einem ganz anderen Teil der Erde erkunden. Ich war als Realschullehrerin mit Planstelle in Maisach bei Fürstenfeldbruck zwar glücklich, überhaupt eine Anstellung zu haben, diese lag aber zu weit von unserem zu Hause entfernt. Nach erfolglosen Versuchen, näher nach Hohenpeißenberg versetzt zu werden, wurde der Frust größer. Ich konnte nur wenig Zeit mit den Kindern verbringen und saß die meiste Zeit im Auto.

Da noch Elternzeit übrig war – pro Kind ein Jahr, die man ja bis zum achten Lebensjahr des Kindes „aufheben“ kann – beschlossen wir, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen und unseren Träumen nachzugehen statt frustriert zu sein über Zustände, die wir nicht ändern können. Zunächst wollten wir einfach nur nach Neuseeland für ein paar Monate. Wir sind aber schon immer gern unterwegs und haben eine zwei mal drei Meter große Weltkarte im Esszimmer hängen. Da fiel uns recht schnell auf, was für spannende Länder wir noch besuchen könnten auf dem Weg nach Neuseeland. Die Idee war geboren. Und nachdem wir uns ein wenig mit den Flugmöglichkeiten auseinandergesetzt hatten beschlossen wir, die Welt gleich ganz zu umrunden.

Wie waren die Reaktion von Familie und Freunden?

Zunächst hatten wir meine Schwiegereltern eingeweiht, da wir in deren Haus wohnen und wir die Wohnung nicht leer stehen lassen wollten während unserer Abwesenheit. Nach und nach haben wir es dann allen erzählt, wobei uns ausschließlich Zustimmung und auch viel Bewunderung dafür entgegenschlug, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Interessanterweise waren die einzigen Sorgen, die uns gegenüber geäußert wurden, ob unsere Kinder ohne Vorschule im Kindergarten wohl auch gut genug auf den Schulstart im September vorbereitet sein würden.

Wie gefällt Ihnen das Reisen?

Reisen ist ja kein Urlaub und daher manchmal anstrengend. Wenn es heiß ist und man von der Bushaltestelle mit Gepäck und jammernden Kindern ein ganzes Stück zur Unterkunft laufen muss, wenn in einem Restaurant die Pommes ausverkauft sind und es das einzige Gericht ist, was von dem wählerischen Kind akzeptiert wird oder in der Tokioter U-Bahn absolute Ruhe herrscht und nur die eigenen Kinder lautstark etwas erzählen wollen... Aber das sind immer nur kurze Momente, die wir als Eltern mal mehr und mal weniger gelassen überstehen müssen. Im Grunde ist es unglaublich bereichernd, wir haben in dem vergangenen halben Jahr so viele faszinierende Orte gesehen, das ist kaum zu glauben. Mit der Zeit lernt man, immer besser mit allen möglichen Unwägbarkeiten umzugehen, flexibel zu bleiben und immer das Gute aus der jeweiligen Situation mitzunehmen. Unsere Kinder finden das Reisen toll. Sie freuen sich über die Ausflüge und Abenteuer die es naturgemäß recht häufig zu erleben gibt. Auf dem Roller über die philippinischen Inseln zu sausen, Überreste von Kegelschnecken aufzusammeln und Exponate in Naturkundemuseen auf der ganzen Welt anzuschauen, gehören zu den Favoriten.

Haben Sie manchmal Heimweh?

In den ersten Wochen schon ein bisschen, zudem hatte ich ein sonderbares Gefühl nach dem Motto: „Jetzt haben wir gesagt, wir verreisen zehn Monate, was wäre wenn wir jetzt doch nach drei Wochen wieder heimkommen, weil es uns nicht gefällt?“. Mein Mann war da die absolute Stütze und es hat keine drei Wochen gedauert dann sind wir vollkommen eingetaucht gewesen.

Als Startland hatten wir uns Kirgistan ausgesucht, ein armes, zentralasiatisches Land ohne touristisch ausgebaute Infrastruktur. Da muss man sich einfach ein paar Tage Zeit geben, um anzukommen. Die Kinder hatten immer nach Videotelefonanrufen ein paar Tage Sehnsucht nach der Familie oder Freunden, deswegen lassen wir das inzwischen einfach und reißen sie nicht mehr heraus aus ihrer aktuellen Welt. Wenn ich entscheiden könnte zwischen Heimkommen und noch länger unterwegs zu sein, würde ich mich fürs Weiterreisen entscheiden.

Vermissen Sie Freunde und Familie?

Wir wissen ja, dass es ein vorübergehender Zustand ist und wir das nächste Weihnachten, den nächsten Geburtstag und all die anderen Feste wieder zusammen feiern können. Wir sind ja freiwillig hier und genießen es einfach, frei und unabhängig zu sein. Meine beste Freundin vermisse ich schon, aber da wir ohnehin eineinhalb Stunden voneinander entfernt wohnen, sind wir es gewohnt, viel per Sprachnachricht zu besprechen. Vielleicht ist die Distanz ganz wertvoll, um das Netzwerk aus Familie und Freunden zu Hause noch mehr schätzen zu können.

Kommen Sie mit zwei Rucksäcken zurecht?

Ja! Wir reisen mit dem Sommer und brauchen daher relativ wenig Kleidung. Es ist schon wirklich beeindruckend. Ich denke, man braucht generell viel weniger als man besitzt.

Wie ist es, so lange als Familie zusammen zu sein?

Manchmal etwas anstrengend. Wir hatten vorher immer Omas und Opas in der Nähe, die uns unterstützt haben. Aber wir sind dadurch als Familie auch noch viel näher zusammengerückt. Man weiß inzwischen oft was die anderen denken – ohne darüber reden zu müssen.

Welche tollen Erlebnisse hatten Sie?

Die Erlebnisse aufzulisten, würde jeden Rahmen sprengen. Unser Highlight ist Japan. Sobald man sich mit der Treppe am Flughafen Tokio in Richtung U-Bahn bewegt, fühlt man sich wie auf einem anderen Planeten. Als wir mit dem Camper auf dem Weg zum Übernachtungsparkplatz waren, war ein zufälliger Stopp am „Fujiyoshida Sengen-Schrein“ unter dem Berg Fuji eines der kulturellen Highlights bisher.

Was werden Sie von Ihrer Reise mitnehmen?

Durch unsere Reise stellen wir fest, dass das Leben unglaublich viele Facetten hat. Es lohnt sich, über den Tellerrand hinauszuschauen. Arbeiten, um den Konsum zu finanzieren und für die Rente zu sparen, ist uns gänzlich fremd geworden. Durch den Einblick in andere Kulturen stellt man schnell fest, dass es nicht viel braucht, um zufrieden zu sein. Wir haben unglaublich glückliche Menschen kennen gelernt, deren Lebensmodelle unserem gesellschaftlichen Anspruch in keinster Weise entsprechen. Und ich werde von dieser Reise mitnehmen, dass man selbst für das Gelingen seines Tages zuständig ist. Fernab von jedem Alltag lernt man schnell, mit sich selbst zurechtzukommen.

Möchten Sie etwas zum Thema „Nachhaltigkeit“ sagen?

Ja, weil wir uns schon Gedanken darüber machen: Fliegen ist schädlich fürs Klima, das wissen wir alle. Gleichzeitig ist die Möglichkeit, die Welt kennenzulernen, indem wir uns an verschiedensten Orten auf dem Planeten aufhalten können, eine unglaubliche Bereicherung. Lange Zeit an einem Ort zu bleiben, das CO2 bestmöglich auszugleichen und in anderen Lebensbereichen großen Wert auf Nachhaltigkeit zu legen, sind für uns Gründe, die Flugscham zu überwinden.

Weltreise im Internet

Unter www.4-um-die-weltberichtet Laura Gruber regelmäßig über ihre Familien-Weltreise.