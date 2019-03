Keine Auskünfte zum Barbarahof

Ihre Liegenschaften im Bestand nachzuverdichten, das hat sich die Wohnbau GmbH Weilheim für die nächsten Jahre auf die Fahnen geschrieben. Ob dabei auch der Peißenberger Barbarahof eine Rolle spielt, ließ GmbH-Geschäftsführer Markus Kleinen bei seinem Bericht im Marktrat offen.

Peißenberg – Für Markus Kleinen war der Auftritt in der jüngsten Marktratssitzung so etwas wie ein verspäteter Antrittsbesuch. Der Penzberger bekleidet seit Januar 2018 bei der Wohnbau-GmbH den Posten des Geschäftsführers. Die 1965 gegründete Gesellschaft, an der neben dem Landkreis und sechs Partnerkommunen auch Peißenberg beteiligt ist, verwaltet im Einzugsbereich des Altlandkreises Weilheim 1644 Wohnungen, 286 davon in der Marktgemeinde. Ein Drittel der Einheiten ist sozial gebunden. Damit wird einer breiten Bevölkerungsschicht erschwinglicher Wohnraum angeboten – und das auch nach dem Wegfall der Sozialbindung. Der Durchschnittsmietpreis pro Quadratmeter liegt derzeit bei der Wohnbau-GmbH bei 5,24 Euro. Entsprechend stark ist die Nachfrage: „Unsere Leerstandsquote tendiert fast gegen null“, berichtete Kleinen den Gemeinderäten.

Angesichts der Wohnungsnot ist die Wohnbau-GmbH natürlich darum bemüht, ihre Angebotskapazitäten ausbauen möchte. Im Fokus steht dabei laut Kleinen die „Nachverdichtung im Bestand“. 20 mögliche Projekte mit bis zu 370 neuen Wohnungen hat man in die Bauprogrammplanung für die nächsten 15 Jahre aufgenommen. Neun Projekte mit „Priorität A“ sollen bis 2022 realisiert werden, darunter zum Beispiel der Umbau der ehemaligen LVA-Häuser in Bernried. Und in Peißenberg? Ja, auch dort strebe man Nachverdichtungsprojekte an, erklärte Kleinen auf Nachfrage von Gemeinderat Walter Wurzinger (Bürgervereinigung). Doch es sei noch zu früh, mit Details an die Öffentlichkeit zu gehen.

In Wörth auf dem Gelände des Barbarahofs gab es bereits konkrete Pläne für eine Nachverdichtung mit rund 30 neuen Wohnungen. Doch als auf dem Gelände die baufälligen Holzlegen abgerissen werden sollten, setzte sich eine von Altbürgermeister Hermann Schnitzer angeführte Protestwelle gegen die Nachverdichtung der ehemaligen Bergarbeitersiedlung ein. Der Barbarahof wurde vom Denkmalschutzamt unter Ensembleschutz gestellt und die Erweiterungsplanung von der Wohnbau-GmbH daraufhin ad acta gelegt – zumindest vorerst. Auf Nachfrage der Heimatzeitung zum Sachstand „Barbarahof“ gibt Kleinen keine Auskünfte. Nur so viel: Man habe Rechtsmittel gegen die denkmalschutzrechtliche Verfügung eingelegt und sei mit dem Landratsamt am Verhandeln.

Bernhard Jepsen