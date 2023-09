Viel Hitze, aber auch viel Regen: Im Sommer 2023 herrschten die Extreme

Teilen

Schön war’s Wetter im August, wie dieses Foto von Emanuel Gronau Anfang August beweist – da hatte ein Gewitter für tolle Bergsicht gesorgt. © Emanuel Gronau

Der August begann kühl, doch dann legte der Sommer richtig los – und sorgte auf dem Hohen Peißenberg für einen Rekord, den noch nicht einmal der Jahrhundertsommer 2003 geschafft hat.

Hohenpeißenberg – Zu Beginn des letzten Sommermonats überquerten uns mehrere Tiefdruckgebiete. Dabei lagen die Maxima teilweise deutlich unter 20 Grad Celsius. Bis zum 9. August kam es täglich zu Niederschlägen, wobei wegen der kräftigen West- bis Nordwestströmung auch der Wind auf dem Hohen Peißenberg sehr stürmisch wehte.

Ab dem zweiten Monatsdrittel stellte sich von Südwesten her Hochdruckeinfluss ein. Ab dem 11. August stiegen die Tagesmaxima auch wieder auf sommerliche Werte, das heißt über 25 Grad Celsius, an. Allerdings nicht nur für einige Tage, sondern an 15 Tagen hintereinander. Eine solche langandauernde Serie gab es bisher auf dem Hohen Peißenberg noch nicht. Selbst im bisher wärmsten Monat der Stationsgeschichte im August 2003 (Mittel 20,7 Grad Celsius) mit insgesamt 17 Sommertagen war das nicht der Fall.

Wetterexperte auf dem Hohen Peißenberg zieht Bilanz zum Sommer 2023

Während der zweiten Dekade lagen die Tagesmaxima zwischen 25 und 29 Grad. Niederschläge fielen nur an drei Tagen in Verbindung mit Gewittern – insgesamt 20 Liter pro Quadratmeter. Bayernweit fielen in dieser Zeitspanne auch viel größere Niederschlagssummen bis in den Unwetterbereich hinein sowie Hagel mit Korngrößen bis fünf Millimeter.

Zu Beginn des letzten Monatsdrittels steigerte sich die Hitze weiter, denn innerhalb der Serie von 15 Sommertagen kamen am 22. und 24. August auf dem Hohen Peißenberg noch zwei heiße Tage hinzu. Am 24. gab es mit 32,1 Grad Celsius den Höhepunkt der Hitze – zudem das bisher drittwärmste Temperaturmaximum in einem Augustmonat seit Beginn unserer Aufzeichnungen. Der bisherige Temperaturrekord wurde am 13. August 2003 mit 33,1 Grad Celsius aufgestellt. In den drei Tagen gab es auch Tropennächte, die Tiefsttemperaturen der Nacht bewegten sich nur zwischen 21,3 und 21,8 Grad.

Auf Hitzetage folgten heftige Wetterwechsel mit Hagel und Sturm

Nach solchen Hitzetagen gibt es meistens sehr heftige Wetterwechsel mit Hagel und Sturm. Vom 24. bis 26. August traten Gewitter auf dem Hohen Peißenberg auf, die aber relativ moderat ausfielen. Ganz anders jedoch ging es am 26. etwas weiter südlich in Bad Bayersoien zu. 15 Minuten Unwetter mit tennisballgroßem Hagel genügten, um 80 Prozent der Häuser zu beschädigen und einen Millionenschaden anzurichten, sowie nachfolgend den Katastrophenfall auszulösen.

Vom 26. bis 28. August erlebten wir verbreitet Dauerregen in der Region mit nur kurzen Unterbrechungen. An diesen drei Tagen fielen auf dem Hohen Peißenberg knapp 130 Liter pro Quadratmeter Niederschlag und damit 83 Prozent der langjährig im gesamten August zu erwartenden Regenmenge. Auch die Temperaturen sanken merklich ab. Ab dem 27. August lagen sie deutlich unter 20 Grad Celsius. Am 29. betrug das Temperaturmaximum sogar nur noch 9,8 Grad. Durch Dauerregen zeigte sich die Sonne vom 27. bis 29. überhaupt nicht.

Im August gab es sowohl den kältesten als auch den heißesten Tag des Sommers

Insgesamt fiel der August mit einer Monatsmitteltemperatur von 17,4 Grad Celsius auf dem Hohen Peißenberg um 2,8 Grad zu warm aus (deutschlandweit um 1,8 Grad). Es gab 15 Sommertage (Maxima über 25 Grad) sowie zwei heiße Tage (Maxima über 30 Grad). Andererseits gab es aber auch 14 Tage, an denen die Maxima unter 20 Grad Celsius verblieben – davon fünf Tage unter 15 Grad.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wärmster Tag war der 24. August mit 32,1 Grad Celsius, kältester der 7. August mit einem Minimum von 6,5 Grad. Es fielen 224 Liter pro Quadratmeter Niederschlag, das heißt 144 Prozent der langjährig zu erwartenden Summe. Völlig trocken blieb es an zehn Tagen. Hagel fiel keiner. Die Sonne schien 234 Stunden (104 Prozent), also etwas über dem Durchschnitt. Die höchste Windspitze wurde am 24. August mit 101 km/h gemessen.

Von Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg