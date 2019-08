Schulweghelfer für Hohenpeißenberg gesucht

Trotz Umfahrung bleibt es gefährlich, die Hauptstraße in Hohenpeißenberg zu überqueren – insbesondere für Kinder. Deswegen sorgen morgens Schulweghelfer für Sicherheit. Doch da nun vier ihren Dienst quittiert haben, sind es zu wenige. Die Gemeinde sucht dringend nach neuen „gelben Engeln“.

Hohenpeißenberg – Seit die Umfahrung von Hohenpeißenberg eröffnet wurde, sind es zwar weniger Autos und Lastwagen geworden, die durch Hohenpeißenberg fahren, ungefährlich ist die Hauptstraße deswegen aber noch lange nicht. Aus diesem Grund sorgen während der Schulzeit an jedem Morgen Schulweghelfer dafür, dass die Grundschüler die Hauptstraße sicher überqueren können. Sowohl an der Fußgängerampel auf Höhe der Bahnhofstraße als auch an der Ampel an der Rathauskreuzung geleiten die „gelben Engel“, wie sie wegen ihrer gelben Westen auch genannt werden, die Buben und Mädchen sicher über die Straße. „Die Hauptstraße ist nach wie vor schwierig“, sagt Gudrun Schuster, die sich bei der Gemeinde Hohenpeißenberg um die Schulweghelfer kümmert.

Vier „gelbe Engel“ haben zum Schuljahresende ihren Dienst quittiert. Lediglich eine Frau hat sich gemeldet, die gerne als Schulweghelferin tätig werden will. Drei Schulweghelfer-Posten müssen noch vor Schuljahresbeginn nachbesetzt werden. Wenn sich niemand finde könne die Rathausampel auf lange Sicht nur noch an drei von fünf Morgen mit Schulweghelfern besetzt werden, so Schuster: „Alle, die aufgehört haben, sind am Rathaus gestanden“, deswegen sei es dort besonders wichtig, Nachfolger zu finden. Ihrer Meinung nach ist dieser Übergang noch gefährlicher als der an der Bahnhofstraße.

Die Bemühungen der Gemeinde und der Grundschule, neue Schulweghelfer zu finden, sind bisher im Sande verlaufen. Dabei ist die Aufgabe eine wichtige, darin sind sich Bürgermeister Thomas Dorsch, Schulleiter Stefan Schmid und auch die Eltern einig.

Autos fahren in Hohenpeißenberg immer wieder bei Rot über die Ampel

Viele Autofahrer seien zu schnell unterwegs, weiß Schuster. „Es fahren auch immer wieder welche bei Rot über die Ampel.“ Besonders bei Nebel seien die Buben und Mädchen deswegen in Gefahr, so Schuster. Sie hält es zum Schutz für die Hohenpeißenberger Grundschüler für wichtig, dass jeden Morgen die beiden Fußgängerampeln an der Hauptstraße mit jeweils zwei Schulweghelfern besetzt sind. Doch wenn sich nicht noch weitere Freiwillige melden, sieht sie schwarz für die Sicherheit der Hohenpeißenberger Schulkinder. Auch die Gemeinde hebt auf ihrer Homepage die Bedeutung der Schulweghelfer hervor: „Dass die Aufgabe wirklich dringend notwendig ist, zeigen leider immer wieder die Vorfälle rund um die beiden Übergänge.“

Schuster selber war lange Jahre Schulweghelferin und hat gute Erinnerungen an die Zeit: „Mein Kind war damals noch in der Grundschule und hat sich immer auf den Tag gefreut, an dem ich Dienst hatte“, erzählt sie. Zudem habe sie den Kontakt zu den Kindern genossen: „Es waren einfach nette Gespräche und Begegnungen“, sagt Schuster. Sie hofft jetzt auf einige Freiwillige, die sich vorstellen können, Schulweghelfer zu werden und regelmäßig einen Dienst zu übernehmen.

Die Kleidung und die Kelle werden von der Gebietsverkehrswacht gestellt und als Dankeschön werden die „gelben Engel“ ein Mal pro Jahr zum Essen eingeladen.

Kontakt: Wer Schulweghelfer werden will oder Fragen zu der Aufgabe hat, kann sich bei Koordinatorin Tanja Dressel unter Telefon 08805/9223436 oder bei Gudrun Schuster im Rathaus Hohenpeißenberg unter Telefon 08805/921014 melden.

