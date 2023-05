7700 Einwohner ziehen ins neue Rathaus

Helfen zusammen: (v.l.) Florian Albrecht-Andrä (Bauhof), Karin Feierabend (Verwaltung), Alfred Schwab (Geschäftsstellenleiter), Sonja Hoffmann (Mitarbeiterin Kasse) und Bürgermeister Markus Huber. © Ralf Ruder

Ein Besuch im Huglfinger Rathaus lohnt sich, auch wenn man keinen Behördengang zu erledigen hat. Im generalsanierten Tuffsteinbau wird am Dienstag nach Pfingsten nach mehrmonatiger Schließung wieder der Betrieb aufgenommen. In einem Gebäude, das Tradition und Moderne aufs Beste verbindet.

Huglfing – Wo sind die Umzugslaster? Es sind keine zu sehen. In Huglfing können etwa 7700 Einwohner mit Privatwagen umgezogen werden – zumindest deren Unterlagen. Die knapp ein Dutzend Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Huglfing legen seit dem Morgen selbst Hand an. Von der „Notunterkunft“ in Oberhausen transportieren sie Akten, Papiere, Unterlagen, Stempel, Kassenbücher, Büromaterial und alles mögliche Andere, was man zum Arbeiten in einer Gemeindebehörde eben so braucht – für die Bürger und für die Mitarbeiter. Das ist im Falle des Huglfinger Rathauses, trotz Digitalisierung, eine ganze Menge. Bis zum Pfingstwochenende soll der Umzug abgeschlossen sein.

Aufzug läuft noch nicht richtig

Die VG erledigt sämtliche Verwaltungsarbeiten (Einwohnerwesen, Ausweise, Standesamt, Steuern, Abgaben, Finanzen etc.) für die Mitgliedsgemeinden; das sind neben Huglfing (etwa 2900 Einwohner) noch Eberfing (1500), Eglfing (1100) und Oberhausen (2150). Zudem werden die Zweckverbände für die Schule, der Sporthalle und der Abwasserbeseitigung durch die Verwaltungsgemeinschaft betreut. Viel Arbeit für die VG-Mitarbeiter.

Dass am Vormittag der neue Aufzug, der künftig für Barrierefreiheit sorgt, noch nicht gleich fährt, stört die Verwaltungsleute, unter ihnen Bürgermeister Markus Huber und Geschäftsleiter Alfred Schwab, nicht besonders: Die Kisten und Kartons werden eben über die neue offene Treppe in der Mitte des Hauses in den ersten Stock geschleppt. Dort hat künftig die Verwaltungsgemeinschaft ihren Sitz: auf der einen Seite das Bürgerbüro, auf der anderen Seite die Finanzverwaltung. Die höhenverstellbaren Schreibtische in den hellen Büros hatten zuvor Mitarbeiter des Bauhofs herantransportiert und aufgestellt. Sie werden auch die schweren Bürogeräte wie Drucker, Kopierer und anderes in den nächsten Tagen anliefern.

Alleinstellungsmerkmal von Huglfing

Im Erdgeschoss hat Bürgermeister Markus Huber ein gemeinsames Büro mit seiner Mitarbeiterin. Wie sagte sein Vize Harald Bauer in einer Gemeinderatssitzung, als über die Sanierung diskutiert wurde: „Es ist wohl ein Alleinstellungsmerkmal von Huglfing, dass der Bürgermeister kein Einzelzimmer hat.“ Huber hält das für „nicht nötig und antiquiert“. Aber immerhin ein abgetrenntes Besprechungszimmer hat er jetzt, anders als im Ausweichquartier im Feuerwehrhaus. Huber: „Wahrscheinlich wird es mir fehlen, die Arbeit unserer Feuerwehrler so direkt mitzubekommen.“ Auf der anderen Seite der Treppe ist der neue Bürgersaal, der etwa für Veranstaltungen, Trauungen und Gemeinderatssitzungen genutzt werden soll.

Im Dachgeschoss kann nun doch die Huglfinger Musikkapelle mit ihrem Probenraum bleiben. Das anfängliche Problem mit dem Brandschutz konnte durch Baumaßnahmen gelöst werden. Auf der anderen Treppenseite gibt es einen Sozialraum für die VG-Mitarbeiter und noch zwei Reservearbeitsplätze.

500 000 Euro mehr, als geplant

Der alte Tuffsteinbau, der seit Ende der 1970er Jahre Verwaltungssitz ist und früher Feuerwehr- und Schulhaus war, ist ein prägendes Haus im Ensemble mit anderen Tuffsteingebäuden im Ortszentrum. Ein Abriss und ein Neubau des Rathauses, wie es auch mal diskutiert wurde, hätte dieses Ensemble zerstört.

Das Architekturbüro Sunder-Plassmann hat es mit seinem Konzept geschafft, die Geschichte des Hauses zu respektieren, es nun aber doch eher als Rathaus denn als Schulhaus wirken zu lassen. Knapp zwei Millionen Euro wird die Generalsanierung die Gemeinde kosten – etwa 500 000 Euro mehr als zuletzt eingeplant, aber genauso viel wie bei der Grundsatzdebatte im Oktober 2020 erwartet.

Ende der Sommerferien wird gefeiert: Am Freitag, 15. September, wird das Rathaus offiziell eingeweiht und es gibt einen Tag der offenen Tür – in einem Haus, das den Bürgern schon ab Dienstag offensteht.