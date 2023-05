Markus Huber seit drei Jahren im Huglfinger Chefsessel: „Für die Kinder im Dorf bin ich der ,Hallo Herr Bürgermeister‘“

Teilen

Will in drei Jahren wieder für das Bürgermeisteramt kandidieren: Markus Huber. © Ralf Ruder

Es ist Halbzeit in der Wahlperiode der Bürgermeister. Zeit für eine Bilanz. Heute: Markus Huber aus Huglfing.

Huglfing – Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor Ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was sich privat geändert hat. Heute: Markus Huber, Huglfing.

Sie kommen aus der freien Wirtschaft, waren Geschäftsführer in der Baubranche. Jetzt leiten Sie eine Behörde. War die Umstellung groß?

Die Umstellung war eine Herausforderung, aber die Unterstützung, welche ich von Verwaltung, Gemeinderat und meinem Umfeld bekommen habe, hat mir den Einstieg erleichtert. Aus der Spirale des Turbokapitalismus in der Baubranche (höher, schneller, weiter) aussteigen zu können und die Gemeinde Huglfing maßgeblich mitgestalten zu dürfen, bereitet mir jeden Morgen aufs neue Freude.

Als ehemaliger Gemeinderat wussten Sie ein bisschen, was Sie als Bürgermeister erwartet. Hat Sie trotzdem einiges überrascht?

Die Bandbreite der Aufgaben ist schon gewaltig. Wir haben eine sehr schlagkräftige und gute, jedoch schlanke Verwaltung und so bleiben viele Aufgaben am Bürgermeister hängen. Ich bewerte dies jedoch durchaus positiv, da man in fast jeden Prozess komplett eingebunden ist und Vorgänge selbst erarbeitet.

Die Fußstapfen ihres Vorgängers Bernhard Kamhuber sind groß. Schon hineingewachsen? Oder gehen Sie eh lieber eigene Wege?

Ich denke, aufgrund des gegenseitigen Vertrauens und der Unterstützung von meinem Vorgänger ist ein reibungsloser Übergang gelungen. Ich habe meinen eigenen Stil und eine eigene Herangehensweise, profitiere aber von den guten Voraussetzungen, welche Bernhard Kamhuber in seiner Amtszeit geschaffen hat.

Die Stimmung im Gemeinderat ist, im Gegensatz zu einigen anderen Gemeinden im Landkreis, gut. Liegt das an ihrem Vorgänger und Ihnen? Oder färbt der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft auf die Politik ab?

Ich fand bei meinem Amtsantritt einen Gemeinderat vor, der respektvoll und freundlich miteinander umgeht und auch die Neuen haben sich bestens integriert. Trotzdem kann man durchaus sehr kontrovers diskutieren, ohne sich gegenseitig zu beleidigen. Jeder, der unsere Sitzungen verfolgt, kann bestätigen, dass wir den Auftrag unserer Wähler/Innen ernst nehmen und einzig versuchen, gemeinsam für unser Dorf die richtigen Weichen zu stellen und persönlichem Befinden oder Klientelpolitik keinen Raum zu geben.

Sind Sie in Ihrem Amt für die Bürger der „Herr Bürgermeister“ oder weiter „der Markus“?

Für die Kinder im Dorf bin ich der „Hallo Herr Bürgermeister“. Das ist schön. Aber am liebsten bin ich der Markus oder der „Huaba“.

Welche persönliche Entscheidung war in den vergangenen drei Jahren Ihre beste, welche würden Sie heute anders fällen?

Die beste Entscheidung der letzten drei Jahre war definitiv meine Bürgermeisterkandidatur für Huglfing. Jedoch hat mich der Umgang, als Neuling im Amt, mit einer noch nie dagewesenen Pandemie und den damit verbundenen, teilweise überzogenen Maßnahmen, welche von uns mit umgesetzt werden mussten, überfordert. Hier würde ich mich im Nachhinein in der ein oder anderen Situation differenzierter verhalten.

Können Sie uns Ihre positivste und Ihre negativste Erfahrung im neuen Amt schildern?

Ich genieße jeden Tag die Freundlichkeit und Offenheit der Kinder, Bürger/Innen und auch der älteren Menschen im Dorf, welche ich bei den Jubiläumsbesuchen kennenlernen darf. Negativ empfinde ich als Kommunalpolitiker die veränderte Medienlandschaft in Bezug auf soziale Netzwerke (hier halte ich mich bewusst raus) und auch manche Leserbriefkulturen oder Artikel. Gegenseitiger Respekt, an der richtigen Stelle Sachlichkeit, andere Meinungen nicht abwerten, das wär doch mal was.

Der Gemeinderat hat viel angeschoben in Ihrer bisherigen Amtszeit. Was waren für Sie die drei wichtigsten Beschlüsse für die Gemeinde?

Planung von 21 Wohnungen im Kommunalen Wohnungsbau als bezahlbarer Wohnraum, Umsetzung 2024/2025. Bau eines Abenteuerspielplatzes mit immenser Bürgerbeteiligung von jung bis alt. Barrierefreier Umbau des Rathauses mit Bürgersaal und damit auch zukünftig gute Arbeitsbedingungen für unsere Verwaltung.

Beruf Bürgermeister: 24/7 oder noch Zeit für Familie und Freizeit?

Natürlich ist das Amt arbeitsintensiv, aber Zeit für Familie, Freizeit und Freunde bleibt, wenn auch a bisserl weniger. Ich werde von meiner Frau und meiner Tochter liebenswert unterstützt und es zählt meines Erachtens die Qualität und nicht die Quantität der Zeit miteinander. Ich würde mir jedoch wünschen, mehr Zeit mit guten Freunden verbringen zu können.

Wenn Sie mal abschalten wollen vom Bürgermeister-Alltag – was machen Sie dann?

Familie, mit Freunden kochen, lange Rennradtouren und Musik machen mit Orchester Kurzweil!

Huglfing kann heuer Bundessieger beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ werden. Im Juni kommt zum vierten Mal, nach Kreis-, Bezirks- und Landesentscheid, eine Jury ins Dorf. Ist die Begeisterung bei den Huglfingern immer noch so groß wie am Anfang?

Das Dorf und die vielen Beteiligten sind mit dem Wettbewerb mitgewachsen, und natürlich ist Begeisterung vorhanden Wir werden die Teilnahme am Bundesentscheid in erster Linie genießen, auch wenn wir Huglfinger/Innen natürlich stets ambitioniert sind.

Wie sieht es mit Ihrer Begeisterung und Ihrer Zukunft aus? Werden Sie noch einmal kandidieren?

Ich freue mich auf jeden Tag im Amt und den Kontakt zu den Bürger/Innen, auch wenn ab und an aufgrund schwieriger Entscheidungen schlaflose Nächte dazugehören. Wichtig ist eine gute Portion Humor und sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Ich möchte auf jeden Fall in drei Jahren wieder kandidieren.

Ralf Scharnitzky