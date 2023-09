Brückenschlag zwischen Weimar und Huglfing

Teilen

Pianistin Liese Klahn im Pfarrstadl Huglfing, von dessen Ambiente sie restlos begeistert ist. © Thomas Stimmel

Wenn sich international renommierte Künstler aus Liebe zu ihrer Wahlheimat engagieren, ist das ein Geschenk von besonderem Format. So wie bei Pianistin Liese Klahn, die erneut zu einem Konzert in ihren geliebten Pfarrstadl Huglfing einlädt.

Huglfing – Bereits im vergangenen Jahr hatte Liese Klahn, die im Frühjahr 2021 Gut Achberg gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann, dem Dirigenten und Komponisten George Albrecht, zum Lebensdomizil erkor, ein erstes Pfarrstadl-Gesprächskonzert mit berührender Musik aus der Feder Robert Schumanns initiiert. Sie hatte sich damals in diesen außergewöhnlichen Konzert-Raum „verliebt“, war auch von der Querachse zur St. Magnus-Kirche und ihrem Ambiente begeistert.

Erstes Konzert setzte kreative Ideen im Dorf frei

Die Resonanz auf das bis zum letzten Platz gefüllte erste Konzert war enorm. Das machte Mut, setzte kreative Ideen frei. Viele Gespräche mit Pfarrgemeinderat und Bürgermeister folgten. Auch hier spürten beide Seiten gleich das fruchtbare Potenzial dieser Begegnung. Klahn, einst Meisterschülerin von Klavierlegenden wie Kempff und Kämmerling, Pianistin, Liedbegleiterin, Kammermusikerin mit der so besonderen Hinwendung zu historischen Tasteninstrumenten, hatte mit ihrem Mann über Jahrzehnte das musikalische Leben in Weimar geprägt. Und so mag es nicht verwun-dern, dass ihre unzähligen dortigen Künstlerbegegnun-gen in Huglfing mitschwingen dürfen. Die Achse, die Klahn nun am 17. September im neuerlichen Pfarrstadel-Konzert schmiedet, hat ohne Zweifel Seltenheitswert.

Herausragende Künstler zu Gast

In Kooperation mit dem Deutschlandfunk und der Klassik-Stiftung Weimar ist ganz frisch eine CD mit Werken von Franz Schubert entstanden. Schubert, Komponist der Wiener Klassik, der im Gegensatz zu Haydn, Mozart, Beethoven tatsächlich waschechter Wiener des kleinbürgerlichen Milieus war, der bereits als hochsensibler Romantiker gelten darf, emotional stets als Freund und Trost aller zarten Seelen wirkt, schuf berührende Violinsonaten. Auch sein „Arpeggione“ stellt im glückseligen Kanon der großen Celloliteratur einen Meilenstein für Violoncello und Fortepiano dar. Aus der Spätphase seines verblüffend tiefgründigen Jugendwerks, wie auch aus seiner Reifezeit bringen der Geiger Erich Hörbarth, Cellist Peter Hörr und Liese Klahn am Hammerklavier genau diese Klangkost-barkeiten im historisch infor-mierten Gewand jetzt in den Pfarrstadl.

Lesen Sie auch: Neue Bücher öffnen die Augen für Besonderheiten in Pfaffenwinkel und Oberland

Eine langjährige künstlerische Freundschaft verbindet Klahn mit ihren beiden Kammermusikpartnern. Der Wiener Hörbarth, Schüler von Violin-Eminenz Sandor Vegh, brillierte als Konzertmeister bei Harnoncourt, als Primarius des „Wiener Streichsextetts“, des „Quatuor Mosaique“, prägte als Hochschulprofessor in Leipzig eine ganze Geigergeneration.

Langjähriger Präsident der Klassik-Stiftung Weimar sorgt fürs Gespräch

Auch Cellist Peter Hörr, in Bern einst jüngster Hochschulprofessor der Schweiz, blickt auf einen breiten, vielfach ausgezeichneten musikalischen Erfahrungshorizont als Solist, Kammermusikpartner und Pädagoge. Prägten einst Heinrich Schiff und die Scola Cantorum in Basel seine Arbeit, widmet er sich inzwischen mit Nachdruck auch als Dirigent Werken der klassischen Moderne.

Als Gesprächspartner konnte kein Geringerer als der Präsident a.D. der Klassik-Stiftung Weimar, Hellmut Seemann, gewonnen werden. 18 Jahre hielt der kunstaffine Jurist im geschichtsträchtigen Weimar eine der größten deutschen Kulturstiftungen auf Kurs. Im historischen Pfarrstadl darf man auf seinen eloquenten Brückenschlag zwischen Schubert und Goethe, Weimar und Huglfing gespannt sein.

Dorothe Gschnaidner

Der Eintritt zu dem Gesprächskonzert am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr im Pfarrstadl Huglfing (Hauptstraße 29) ist frei. Um Spenden für die neuen Glocken der Huglfinger St. Magnus-Kirche wird gebeten. Kartenreservierung wird dringend empfohlen per E-Mail an huglfing.klingt@markult.de.