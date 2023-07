„Die Fachkräfte von morgen“ verabschiedet

Von: Johannes Thoma

Teilen

Eine Sonnenblume als Abschiedsgeschenk: die Entlassschüler der Mittelschule Huglfing mit Rektor Thomas Tröppner (rechts) und den beiden Klassenlehrern Carolin Mateja (daneben) und Werner Baumgartner (links). Sprachbarrieren zu Beginn der 8. Klasse © Gronau

Mit einer stimmungsvollen Feier sind 32 junge Männer und Frauen der Mittelschule Huglfing verabschiedet worden. „Die Fachkräfte von morgen“ hätten einen ersten Meilenstein in ihrem Leben gesetzt, so Huglfings Bürgermeister Markus Huber. Weitere würden folgen.

Oberhausen/Huglfing – Nach neun Jahren Schule sei es nun an der Zeit, dass die jungen Männer und Frauen „ihre Fähigkeiten in die Welt hinaustragen“, so Huber, der auch Schulverbandsvorsitzender der Mittelschule Huglfing ist. Er überreichte im Gasthaus „Stroblwirt“ in Oberhausen dann den vier Schulbesten, Julian Martin und Cornelia Lidl (beide 9. Klasse) sowie Benjamin Daisenberger und Odin Zink (beide Praxisklasse) ein Geschenk.

Rektor Thomas Tröppner verglich die Schulzeit der 32 Schüler und Schülerinnen, die entweder den Mittelschulabschluss oder den Quali geschafft haben, mit einer Fahrt auf dem Schulschiff „MS Huglfing“: Die verdiente Heuer gebe es in Form der Zeugnisse. Für Gelächter sorgte Tröppner, als er den Inhalt eines (für die Schüler) typischen Seesacks präsentierte: Darin fanden sich Spezi-Flaschen und Energy-drinks neben alten Turnschuhen und alten Jogginghosen sowie Mangabücher und Bratensemmeln. Er lobte die Schüler für ihr Teamwork und ihre Selbstständigkeit.

Sprachbarrieren zu Beginn der 8. Klasse

Die Klassenlehrerin der 9. Klasse, Carolin Mateja, erzählte von oftmals müde wirkenden Schülern und Sprachbarrieren zu Beginn der 8. Klasse zwischen ihr als Fränkin und ihren oberbayerischen Schülern. Sie habe von ihren Schülern „viel gelernt“ und deren „großartigen Humor“ genossen. „Ich hätte es nicht besser treffen können“, so ihr Fazit nach zwei gemeinsamen Jahren. Auch die jungen Männer und Frauen scheinen die Zeit genossen zu haben, sie bedankten sich herzlich und mit Geschenken bei Mateja.

Cornelia Lidl, die Schülersprecherin, stieß ins gleiche Horn und erinnerte aber auch an schwierige Zeiten: den Online-Unterricht wegen Corona und einen sechsfachen Lehrerwechsel in der 7. Klasse. Ihre Klassenlehrerin habe nie an ihren Schülern gezweifelt, dafür dankte sie Mateja.

Für jene Schüler, deren Fähigkeiten mehr im Praktischen liegen, ist seit Anfang an Werner Baumgartner zuständig, der auch Konrektor der Schule ist. Die insgesamt 13. Praxisklasse an der Mittelschule, die verabschiedet wurde, sei „keine Unglücksklasse“. Er habe sehr viele schöne Momente mit seinen Schülern erlebt, dazu gehöre ganz sicher die Abschlussfahrt in die Toscana. Und auch den Schülern scheint es gefallen zu haben, wie eine Umfrage vor der Notenbekanntgabe gezeigt habe, so Baumgartner.

Der Vorsitzende des Elternbeirates, Thomas Böttner, erklärte, dass für viele der Schüler mit der Zeugnisvergabe ein Traum in Erfüllung gegangen sei: „Nie mehr Schule.“ Allerdings warf er ein, dass es mit dem Lernen im Leben noch längst nicht vorbei sei.

Für Musik bei der Abschlussfeier sorgte die Lehrerband mit Joana Thrul und Thomas Liedl.