Feuerwehr tüftelte fast zwei Jahre lang an ihrem neuen Fahrzeug

So könnte das neue Löschfahrzeug für Huglfings Feuerwehr aussehen. Wert: gut 600.000 Euro. © Fotomontage: Feuerwehr Huglfing

Sich den Kauf eines neuen Autos zu überlegen und dann für ein Modell zu entscheiden – das kann Zeit in Anspruch nehmen. Bei der Huglfinger Feuerwehr hat die Führung fast zwei Jahre lang getüftelt. Denn es geht um viel Geld.

Huglfing – Bereits im Oktober 2021 hatte der Gemeinderat der Freiwilligen Feuerwehr Huglfing die Erlaubnis erteilt, sich auf die Suche nach einem neuen, großen Fahrzeug zu machen. Daraufhin mussten sich die Verantwortlichen erst einmal Gedanken darüber machen, was das neue Einsatzfahrzeug alles können soll – bis ins Detail. Heraus kam ein umfangreicher Katalog, der mehrere enggeschriebene Seiten, Tabellen und Rechnungen umfasst. In der jüngsten Sitzung ließ Bürgermeister Markus Huber diese per Beamer über die neue Leinwand im renovierten Rathaussaal laufen: Alle Anforderungen in Los 1 (Fahrgestell, Fahrzeug) und Los 2 (feuerwehrtechnischer Aufbau) sind darauf ausführlich beschrieben. Mit diesen Unterlagen kann nun die Ausschreibung erfolgen. Dazu hat der Gemeinderat die Verwaltung einstimmig beauftragt.

Das jetzige Löschfahrzeug in Huglfing ist Baujahr 1992

Das neue Feuerwehrfahrzeug HLF 20 – ein gut 600.000 Euro teures Löschfahrzeug auf dem neuesten Stand der Technik – wird das in die Jahre gekommene LF8 ersetzen. Das vorwiegend zur Brandbekämpfung eingesetzte LF8 ist das kleinste genormte Löschgruppenfahrzeug der deutschen Feuerwehren. Das Huglfinger Modell ist Baujahr 1992. Beim Antrag der Wehr für den Kauf eines neuen Fahrzeuges vor zwei Jahren hieß es, dass mit immer höheren Reparaturkosten und möglicherweise sogar mit einem wirtschaftlichen Totalschaden zu rechnen sei. Deshalb müsse spätestens 2025 ein neues Fahrzeug her. Das dürfte zu schaffen sein.

Zuschuss der Regierung ist höher als gedacht

Bürgermeister Huber dankte der Feuerwehrführung für die umfangreiche Arbeit. Man habe anfangs überlegt, die Erstellung des Anforderungskataloges nach außen zu vergeben, aber das sei nicht nötig gewesen: „Ihr habt so gut gearbeitet.“ Für den Bau des HLF 20 kommen laut Kommandant und Gemeinderat Thomas Buchner eigentlich nur Mercedes oder MAN infrage. Die Gemeinde geht davon aus, dass sie bis zu 450.000 Euro vom Kaufpreis übernehmen wird. Hinzu kommen noch einmal 154.700 Euro, die die Regierung von Oberbayern als Zuschuss zugesagt hat. Der ursprüngliche Förderbetrag hat nur 119.000 Euro betragen. Doch aufgrund der Neufassung der Förderrichtlinien bei Ausschreibungen nach dem 1. Juli 2023 werden höhere Sätze gewährt – zum Vorteil Huglfings. Ralf Scharnitzky