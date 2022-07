Vier Kindernotfälle, ein schwerer Verkehrsunfall: Viele Einsätze für „Helfer vor Ort“ in Huglfing-Oberhausen

Insgesamt 21 Einsätze in den ersten Wochen

Gleich in den ersten Wochen haben die „Helfer vor Ort“ in Huglfing-Oberhausen gezeigt, wie wichtig die Gründung dieser schnellen Ersthelfer in den beiden kleinen Dörfern ist.

Huglfing/Oberhausen – Vier Kindernotfälle, ein schwerer Verkehrsunfall; insgesamt 21 Einsätze mussten absolviert werden. Denn nicht nur die beiden Gemeinden, sondern auch große Bereiche der beiden Bundesstraßen 2 und 472 gehören zum Einsatzgebiet der Helfer aus Huglfing und Oberhausen.

Helfer vor Ort Huglfing-Oberhausen: Corona verzögerte den Start der Huglfinger Gruppe

Eigentlich sollte die Huglfinger Gruppe bereits Anfang März ihren Dienst aufnehmen. Mitte Februar konnte Ersthelfer Patrick Bergler, auf dessen Initiative die Eingreifgruppe zustande kam, vermelden: Frauen und Männer sowie Fahrzeug sind zum geplanten Termin startklar.

Doch Corona und deren Auswirkungen machten dem 26-jährigen Huglfinger, der in Weilheim als Fitnesstrainer arbeitet, einen Strich durch die Rechnung: Die umfangreiche Ausbildung der Ersthelfer, zum Teil Rettungssanitäter, verzögerte sich. Und auch mit der endgültigen technischen Zulassung des Einsatzfahrzeuges gab es Probleme, weil die dafür zuständige zentrale Behörde in der Oberpfalz „mit der Prüfung und Zulassung von Mähdreschern ausgelastet war“, so Kreis-BRK-Chef Hans Eberl.

Helfer vor Ort Huglfing-Oberhausen sind „riesige Bereicherung“

Doch jetzt „gehören der Wagen mit Blaulicht und die Helfer in ihren Anzügen schon zum Dorfbild“, stellte Huglfings Bürgermeister Markus Huber fest. Zu der gut ausgerüsteten Feuerwehr seien die „Helfer vor Ort“ eine „riesige Bereicherung“. Sie würden durch ihre Präsenz im Ort und bei Veranstaltungen das Gefühl der Sicherheit erhöhen. Der Einsatzwagen parkt nämlich an verschiedenen Plätzen in der Gemeinde, je nachdem wer von den derzeit zehn Ersthelfern Dienst hat.

Acht weitere sind noch in der Ausbildung. Und die Diensthabenden tragen auch beim Einkaufen oder bei der Arbeit, wenn es geht, ihre Sanitäterkluft, um ohne Umkleiden möglichst schnell zum Unfallort aufbrechen zu können: „Höchstens zwei Minuten sollen nach der Alarmierung durch die Rettungsleitstelle vergehen, bis der Helfer auf dem Weg ist“, erläuterte Bergler, der die Truppe leitet und auch die Dienstpläne ausarbeitet.

Helfer vor Ort Huglfing-Oberhausen: Zeitvorteil von fünf bis zehn Minuten gegenüber Rettungsfahrzeugen

Die Ersthelfer haben im Schnitt einen Zeitvorteil von fünf bis zehn Minuten gegenüber den Rettungsfahrzeugen, die in den entfernter gelegenen Wachen ausrücken. Der Helfer, der dadurch zuerst am Unfallort eintrifft, „leistet qualifizierte Erste Hilfe, erkundet die Lage, gibt eine qualifizierte Meldung an die Leitstelle und weist Rettungsmittel ein“, heißt es in einem BRK-Papier.

Der „Helfer vor Ort“ könne den Rettungsdienst nicht ersetzen: „Er kann ihn jedoch sinnvoll ergänzen“, machte Eberls Vize Michael Limbrunner, der auch Leiter des Rettungsdienstes ist, deutlich. Bürgermeister Huber sprach aus, was wohl viele Unfallopfer empfinden: „Oft ist es schon eine Hilfe, dass jemand da ist.“

