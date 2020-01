Am Bahnhof Huglfing verursachte eine Frau einen Unfall beim Parken. Sie landete mit ihrem Auto im Gleisbereich - was große Auswirkungen auf den Zugverkehr hatte.

Huglfing – Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag (17.1.) eine 53-jährige Huglfingerin: Die Frau war laut Polizei gegen 14.40 Uhr am Bahnhof mit ihrem Auto auf den Gleisen gelandet. Die Frau blieb dabei unverletzt, allerdings kam es zu Behinderungen auf der Werdenfelsstrecke.

Wie Axel Trießl von der Weilheimer Polizei sagte, wollte die Frau auf den Behindertenparkplatz, auf Oberhausener Seite des Bahnhofs, fahren. Dabei sei sie wohl nochmals auf das Gaspedal gekommen. Der Wagen rollte weiter und blieb mit der Front im Gleisbereich hängen. Der Huglfinger Bahnhof ist zweigleisig.

Beim Einparken: Autofahrerin kommt versehentlich aufs Gaspedal - und landet auf Bahngleisen

Zum Glück fuhren keine Züge ein. „Es gab keine Gefährdung des Bahnverkehrs“, so Trießl. Der Notfallmanager der Bahn sei umgehend informiert worden. Der Verkehr wurde vorsorglich eingestellt, die Züge zurückgehalten, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn in München mit. Gegen 15.20 Uhr konnte zumindest Gleis 2 für den Fahrbetrieb wieder freigegeben werden. Weil dies relativ schnell geschah, verzichtete das Unternehmen nach eigenen Angaben auf einen Schienenersatzverkehr. Laut Sprecher betrugen die Verspätungen 15 bis 20 Minuten.

Bahnhof in Huglfing: Autofahrerin landet auf Bahngleisen - Fahrzeug mit Kran geborgen

Die Aufräumarbeiten zogen sich bis gegen 16.30 Uhr hin. Das Auto wurde mit einem Kran geborgen. Der Schaden am Wagen wird auf 3500 Euro geschätzt, der am Bahnkörper auf 1500 Euro und der an den Anlagen auf 1000 Euro.

