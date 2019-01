Die 15 Jahre alte Ines H. aus Huglfing wurde seit Montagabend vermisst. Nun ist sie wieder aufgetaucht. Die Hintergründe sind allerdings noch völlig unklar.

Vermisste Ines (15) aus Huglfing wieder aufgetaucht: Hintergründe völlig unklar

Update, 12. September, 8.12 Uhr: Die seit Montagabend vermisste Ines H. aus Huglfing konnte unversehrt aufgegriffen werden. Die 15-Jährige wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 4 Uhr in Frechen, etwa zehn Kilometer westlich von Köln in Gewahrsam genommen. Sie war körperlich unversehrt und bei guter Gesundheit.

Bis zu seiner Abholung durch die Eltern kümmerte sich das dortige Jugendamt um das Mädchen, wie die Polizeiinspektion Weilheim berichtet. Die genaueren Hintergründe für sein Verschwinden, den Reiseweg und die Reisemittel müssen noch ermittelt werden.

Erstmeldung: Ines (15) seit Montagabend verschwunden

Huglfing - Seit Montagabend, 10. September, gegen 20.30 Uhr wird die 15-jährige Ines H. aus Huglfing vermisst. Das Mädchen wurde laut Polizei zuletzt bei einer Freundin gesehen, von wo aus es mit dem Fahrrad seinen Heimweg antrat. Dort traf sie jedoch nicht ein.

Möglicherweise ist Ines H. nach 20.30 Uhr mit dem Zug in Richtung München oder Garmisch-Partenkirchen gefahren. Der derzeitige Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Bekleidet war sie zuletzt mit einer blauen Jeans, einem grauen T-Shirt mit weinroter Aufschrift und weißen Schuhen der Marke „Adidas“. Sie hat vermutlich einen hellblauen Rucksack dabei. Ines H. hat lange dunkle Haare, die vermutlich zu einem Dutt hochgesteckt sind. Die Polizei Weilheim sucht das Gebiet Huglfing und Umgebung mit einem Hubschrauber ab.

Laut Bernd Schewe, stellvertretender Inspektionsleiter der Polizei Weilheim, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass Ines H. nichts zugestoßen ist. „Unterlagen, die wir gefunden haben, deuten darauf hin, dass sie mit dem Zug ausgebüxt ist“, sagte Schewe auf Nachfrage.

