Huglfing bekommt einen großen Abenteuerspielplatz - und alle können mithelfen

Teilen

Der Plan fürs neue Spielgelände: Rechts der Teil, der jetzt gebaut wird. Links kommt der Wasserbereich hin – wenn die Bahnunterführung saniert ist. © VG Huglfing

Das wird sicher Pluspunkte im Wettstreit um Deutschlands zukunftsfähigstes Dorf geben: Huglfing bekommt einen großen Abenteuerspielplatz. Im April sollen die Bauarbeiten beginnen. Und rechtzeitig im Sommer zum dritten Besuch einer Jury, diesmal mit bundesweiter Beteiligung, soll die Eröffnung sein.

Huglfing – Seit Monaten ist Jugendreferent David Prielmeier neben seinen Hauptbeschäftigungen als Heilpraktiker und Osteopath sowie Familienvater in fast jeder freien Minute mit den Planungen für einen „Mehrgenerationen-Abenteuerspielplatz“ auf dem derzeit eher einfach ausgestatteten Spielplatz am Moosweg befasst. Angefangen hatte alles im Ferienprogramm 2021. Damals konnten Huglfings Jüngste in einem Workshop ihren Ideen freien Lauf lassen, nach dem Motto: „Unser Traumspielplatz“. Was dabei herauskam, bestätigte die Vermutungen im Rathaus: Mit öffentlichen Spielgelegenheiten schaut’s in der Gemeinde eher mau aus.

580 der gut 2900 Einwohner sind unter 18 Jahre

Das untermauerte Prielmeier vor einiger Zeit auch mit einer Power-Point-Präsentation im Gemeinderat: Demnach sind 580 der gut 2900 Einwohner unter 18 Jahre alt. Und für die sei die Spielplatzsituation in allen Altersklassen mit vier eher kleinen Arealen ungenügend beziehungsweise ungeeignet. Das führt zu „Aggression, Gewalt und Zerstörung“, so Prielmeier in der Präsentation. Was sich im Nachhinein ja auch bestätigt hat. Wie berichtet, war es im vergangenen Jahr zu zahlreichen Vorfällen gekommen, die im Amtsblatt von Bürgermeister Markus Huber als „blinde Zerstörungs- und Verwüstungswut“ bezeichnet wurden.

„Wer selbst etwas aufbaut, macht es nicht kaputt“

Deshalb sollen die Jugendlichen auch beim Bau des Abenteuerspielplatzes mitmachen: „Wer selbst etwas aufbaut, macht es nicht kaputt“, ist das Credo von Jugendreferent Prielmeier. So sollen auf dem völlig neugestalteten Gelände unter anderem zwei 40 Meter lange Seilbahnen, Riesenschaukeln, Tunnelröhren, Höhlen, ein Rutschenturm, ein Kletterareal und ein Niedrigseilgarten errichtet werden – und natürlich Sandkästen, ein Bolzplatz und Tischtennisplatten. Später soll noch ein Wasserspielgelände dazu kommen. Dazu allerdings will die Deutsche Bahn erst die Unterführung am Weg zwischen Huglfing und Oberhausen sanieren. Dieser Tage fand die erste detaillierte Besprechung zum Baustart zwischen dem Spielplatzbauer und Diplom-Sozialpädagogen Robert Schmid-Ruiu aus Olching und der Gemeinde auf dem Gelände statt.

Auch interessant: Schüler begeistern bei großer Tanzshow in Weilheim

Doch nicht nur die Jugend kann beim Bau mithelfen. Im Flyer des eigens gegründeten Fördervereins „Abenteuerspielplatz Moosweg“ heißt es: „Wir wollen den neuen Spielplatz gemeinsam mit allen Bürgern/innen und Kindern im Frühjahr 2023 bauen.“ Wer Interesse hat, auf der „Mitmachbaustelle“ – so Prielmeier – anzupacken, oder Mitglied im Förderverein werden will, kann sich mit den Verantwortlichen unter foerderverein-abenteuer spielplatz@gmx.de in Verbindung setzen oder einen der in der Gemeinde ausliegenden Flyer ausfüllen.

Kosten: insgesamt rund 400.000 Euro

Die Gemeinde rechnet mit Kosten in Höhe von etwa 400.000 Euro, dafür könnte es vom Amt für ländliche Entwicklung bis zu 65 Prozent Förderung geben. Außerdem setzen die Initiatoren auf die Eigenleistung der Huglfinger und auf Spenden. Der Anteil der Gemeinde ist auf 150.000 Euro gedeckelt. Bürgermeister Huber: „Wenn das Geld nicht ausreicht, dann gibt es halt ein Spielgerät weniger oder wir errichten es später.“

Die Pluspunkte bei der Jury wird es wohl weniger wegen des Spielplatzes, sondern vor allem deshalb geben, weil das Projekt wieder ein Gemeinschaftswerk von Gemeinde und Bürgern ist. Diese Zusammenarbeit hatte schon zwei Jurys im Oberbayern- und Bayern-Wettbewerb überzeugt, so dass Huglfing auch wegen dieser funktionierenden Dorfgemeinschaft den Freistaat im Bundesfinale des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ in Berlin vertreten darf.

Ralf Scharnitzky