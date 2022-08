Neue Halle: Im Landkreis entsteht Zentrum des Stockschützen-Sports

Beim Spatenstich: (v.l.) IFI-Geschäftsführer Christian Lindner, Andreas Knippschild, Pater John, Markus Huber und Florian Nutzinger beim offiziellen Start der Bauarbeiten an der neuen Sporthalle in Huglfing. © GRONAU

Mit dem symbolischen Spatenstich wurde in Huglfing ein Großprojekt gestartet, bei dem ein Zentrum des Stockschützen-Sports entstehen soll. 1,63 Millionen Euro soll die Sporthalle kosten.

Huglfing – Der „EC 1960 Huglfing“ hat seit zwei Jahren einen großen Plan: Er will oberhalb des neuen Sportplatz eine Stockschützenhalle bauen, die die größte ihrer Art im Oberland werden soll. Seit 19. Juli steht dem Bau laut Vereins-Geschäftsführer Andreas Knipschild nichts mehr im Weg. Die Planungen sind abgeschlossen und alle erforderlichen Genehmigungen erteilt worden.

Um die Bauphase einzuläuten wurde jetzt mit rund 40 Gästen auf dem künftigen Baugelände der symbolische „erste Spatenstich“ gefeiert. Im September sollen laut Knipschild die Erdarbeiten beginnen, bei denen das Gelände geebnet und eine frostsichere Kiesschicht eingebaut wird.

Die Stahlhalle in Huglfing ist 8,80 Meter hoch

Noch vor dem Winter sollen die Fundamente und die 34 mal 46 Meter große Bodenplatte betoniert werden. Dies wird die größte Einzelaktion. 500 Kubikmeter Beton müssen an einem Tag – geplant ist ein Samstag – eingebaut werden. Danach wird die 8,80 Meter hohe Stahlhalle aufgestellt und der westliche Abschnitt aufgemauert, in dem das Vereinsheim ist. Dann wird das Dach montiert, das aus Trapezblech mit Wärmedämmung besteht.

In der Halle sind acht gepflasterte Bahnen mit einer Länge von 28 Metern und einer Breite von drei Metern. Der Abstand zwischen den Bahnen beträgt einen halben Meter. Die Halle ist laut Knipschild so ausgelegt, dass ein ganzjähriger Betrieb möglich ist und auch internationale Meisterschaften ausgetragen werden können. Eis gibt es nicht. Das Stockschießen findet immer auf dem Betonpflaster statt. An drei Seiten der Halle sind Rolltore, die zum Lüften und Kühlen geöffnet werden können.

Im Vereinsheim sind unter anderem ein 120 Quadratmeter großer Gastraum, eine Küche, ein Lager und ein Büro sowie die Sanitäranlagen vorgesehen. Im Obergeschoss ist eine zur Sporthalle hin offene Tribüne geplant, von der aus Besucher die Wettkämpfe verfolgen können. Vor dem Vereinsheim sollen eine Terrasse und Parkplätze entstehen.

Ursprünglich geplante Gasheizung wird durch Wärmepumpe ersetzt, die mit Solarstrom betrieben wird

Wichtig ist dem Verein eine sichere Energieversorgung. Die ursprünglich geplante Gasheizung wird durch eine Wärmepumpe ersetzt, die mit Solarstrom vom Hallendach betrieben wird. Eine Seite des um 15 Grad geneigten Dachs bietet rund 900 Quadratmeter Fläche für eine PV-Anlage. Laut Bürgermeister Markus Huber wird auch die Gemeinde eine PV-Anlage bauen – ob in einem Bürgermodell oder allein von der Gemeinde finanziert, sei noch nicht entschieden. Solarstrom habe unter anderem den Vorteil, dass er direkt für den Betrieb der Trinkwasserpumpe genutzt werden könne, da man den Hochbehälter tagsüber füllen könne.

Der Vereinsvorsitzende Florian Nutzinger sieht in dem Projekt eine „einzigartige Chance“ für die Sportart, die es zu nutzen gelte. Der Präsident der „International Federation Icestocksport“ (IFI), Christian Lindner, begrüßt das Vorhaben des Vereins, „in dieser eisstockarmen Gegend“, die der Pfaffenwinkel sei, ein Zentrum für den Sport zu schaffen. Huber bezeichnete das Projekt als „eine große Hausnummer“, das „ein Leuchtturmprojekt“ für die Gemeinde sei.

Für zehn Euro kann man symbolisch einen Quadratmeter Halle erwerben

Insgesamt wird die Halle laut Knipschild rund 1,63 Millionen Euro kosten, wobei auch Eigenleistungen des Vereins geplant seien. Für das Projekt gebe es Zuschüsse vom Bayerischen Landessportverband, auch die Gemeinde beteilige sich. Außerdem können Spender für zehn Euro einen symbolischen Quadratmeter der Halle erwerben. Die Spender werden auf einer Tafel im Vereinsheim genannt.

Der Verein hat laut Knipschild derzeit 78 Mitglieder. Er rechnet mit einem Mitgliederzuwachs, wenn die Halle nächstes Jahr nach Ende der Arbeiten in Betrieb geht. Das Attraktive am Stockschießen sei, dass das Alter keine Rolle spiele. Alle Generationen könnten in einer Mannschaft schießen.

