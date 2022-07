Schulzeit „unglaublich schön“ und „saugut“: Mittelschüler in Huglfing feiern ihren Abschluss

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Wurden für ihre Bestnoten mit Geschenken geehrt (v.l. vorne): Adrian Sauter, Finja Liess, Marcel Forstner und Gelva Bosi. Hintere Reihe (v.l.): Klassenleiter der P-Klasse Werner Baumgartner, Rektor Thomas Tröppner und Bürgermeister Markus Huber. Traumnote von 1,6 wird belohnt © Ruder

28 Schüler der Mittelschule Huglfing feierten kürzlich ihren Abschluss, vier der Absolventen wurden für ihre schulischen Leistungen besonders geehrt.

Oberhausen – Ausgelassen den Schulabschluss feiern – das konnten 28 Schüler der Mittelschule Huglfing am Donnerstagabend beim „Stroblwirt“ in Oberhausen. Gemeinsam mit ihren Familien, Freunden, Mitschülern und Lehrern stießen die Absolventen auf das Ende ihrer Schulzeit an der Mittelschule an.

Mittelschule Huglfing: „Ihr habt euch jedes Jahr neuen Herausforderungen gestellt“

Rektor Thomas Tröppner freute sich, dass nach zwei Jahren mit strengen Coronaauflagen heuer endlich wieder ein gemeinsames Abschlussessen stattfinden konnte. „Die Schüler haben mindestens fünf Jahre bei uns verbracht – so ein schönes, kleines Fest haben sie sich als Belohnung verdient“, sagte er.

In seiner Rede sprach der Rektor dann nicht nur den Schülern seinen Glückwunsch aus, sondern bedankte sich auch explizit bei all denjenigen, die die Absolventen in den vergangenen Jahren auf ihrem Weg begleitet hatten. Lucas Kraus vom Elternbeirat richtete ebenfalls einige Wort ans junge Publikum im gut besuchen Saal. „Ihr habt euch jedes Jahr neuen Herausforderungen gestellt – darauf könnt ihr stolz sein“, sagte er.

Für ihre schulischen Leistungen wurden vier Jugendliche besonders geehrt. Finja Liess und Gelva Bosi erhielten von Huglfings Bürgermeister Markus Huber einen Geldgutschein und einen Laptop in Schokoladenform überreicht. Beide hatten die Traumnote von 1,6 erzielt. Aus der Praxisklasse wurden Marcel Forstner und Adrian Sauter geehrt. Sie wurden ebenfalls mit Geld und Schokolade belohnt.

Alle News und Geschichten aus Huglfing und dem Landkreis Weilheim-Schongau sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Mittelschule Huglfing: Bürgermeister hät kurze Rede

In seiner vorausgegangenen Rede hatte Huber, der Vorsitzender des Schulverbandes Huglfing ist, die Abschlussklässler als „Motor der Gesellschaft“ bezeichnet: „Menschen, die ein Handwerk erlernen, braucht es für unsere Zukunft“. Er wünschte den Absolventen alles Gute: „Durchhaltevermögen, Freude am Leben – und vergesst’s den Humor nicht!“

Die Lehrerband umrahmte den Abend musikalisch und gab unter anderem das Lied „Count on you“ von Bruno Mars zum Besten. Durch das Programm führten die beiden Absolventinnen Finja Liess und Julia Frenzel, die gemeinsam mit ihrem Mitschüler Adrian Sauter ihre Schulzeit Revue passieren ließen. Als „unglaublich schön“, „saugut“ und „unvergesslich“ bezeichneten sie die vergangenen Jahre – wenn auch der Schulstoff nicht immer einfach gewesen sei. „Wir sehen uns wieder“, so Sauter an seine Mitschüler und Lehrer adressiert.

Zur Erinnerung bekamen alle Absolventen von Klassenleiter Jonas Thews ein Bild der Abschlussfahrt nach Berlin überreicht. „Wenn es mal nicht so läuft, nehmt das Bild und denkt an die Abschlussfahrt als Teil einer schönen Schulzeit zurück“, sagte er.

Wie die Mittelschüler in Peißenberg ihren Abschluss feierten, lesen Sie hier.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)