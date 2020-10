Huglfings Rathaus soll zeitgemäß werden

Das Huglfinger Rathaus soll generalsaniert werden. Für Bürgermeister Markus Huber ist die Baumaßnahme „unumgänglich“: Barrierefreiheit und Rettungswege sind ungenügend. Er rechnet für die Sanierung mit Kosten zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro. Auch wenn im Gemeinderat lange diskutiert wurde – am Ende stimmten alle für die Kernsanierung.

Huglfing – Mit der Sanierung des Rathauses können Kommunalpolitiker selten Punkte bei ihren Bürgern machen. Schnell wird die Frage gestellt: Gibt‘s denn nichts Wichtigeres? Und auch in Huglfing könnte man meinen: Das alte Tuffsteinhaus in der Ortsmitte nahe der Kirche und der Dorfwirtschaft sieht doch bestens aus. Es steht zwar nicht auf der Denkmalliste, aber es macht durchaus was her. Mit seinen Fensterläden, dem überdachten Eingang und dem Rankbewuchs sieht es durchaus schmuck aus. Nur hinter die Fassade des ehemaligen Schulhauses darf man nicht so genau schauen.

Der Zuschnitt der Räume ist für die Ansprüche an eine heutige Verwaltung schon lange nicht mehr geeignet, und das Interieur sowie die Technik sind größtenteils noch aus den 1970er Jahren. Besonders gravierend aber: Für die Barrierefreiheit fehlt ein Aufzug, und auch die Flucht- und Rettungswege entsprechen nicht mehr den Richtlinien. Bisher hatte die Gemeinde wegen des Alters des Gebäudes Bestandsrecht. Jetzt aber muss etwas geschehen.

Deshalb machte Huber dem Gremium deutlich: „Wenn wir das Rathaus nicht komplett sanieren, müssen wir die staatlich geforderten Umbauten auf alle Fälle durchführen.“ Und das dürfte, ohne komplette Innen-Umgestaltung, kompliziert werden. Er verwies auch darauf, dass die Gemeinde sich eine ordentliche Sanierung durchaus leisten kann: „Wir haben drei Millionen auf dem Konto.“

Trotzdem war Vizebürgermeister Harald Bauer von einer Komplettsanierung nicht sofort überzeugt, vor allem wegen der Kosten: „Wir haben in den nächsten drei, vier Jahren einige Investitionen vor. Etwa bei der Schule oder im Hochwasserschutz.“ Er wolle nicht, dass die Gemeinde plötzlich Schulden machen müsse: „Zwei Millionen sind sehr viel.“ Andererseits: „Ein nicht behindertengerechtes Rathaus geht gar nicht.“

In der Diskussion kamen dann auch zwei drastische Überlegungen auf: Das alte Rathaus abzureißen und an der Stelle ein neues zu bauen oder das alte Rathaus anders zu nutzen und auf der grünen Wiese ein neues zu bauen. Doch die Ideen wurden schnell verworfen.

Die einhellige Meinung: Ein Rathaus gehört in die Ortsmitte, und das alte Haus erfüllt seinen Zweck durchaus – wenn es zeitgemäß umgebaut wird. Dazu soll eine moderne Raumplanung in Abstimmung mit der Verwaltungsgemeinschaft, die im Rathaus Mieter ist, erstellt werden. Der Anbau hinter dem Rathaus soll eventuell vergrößert werden: „Wir haben eine schlanke Verwaltung. Wir kommen mit dem Platz schon hin“, so Bürgermeister Huber.

Ihm schwebt unter anderen ein großer Multifunktionssaal vor – statt des Sitzungssaals und des Trauraums, die beide im Monat nur wenig genutzt werden. Huber möchte diesen Saal („Ich möchte den Planern aber nicht vorgreifen“) so gestalten, dass er auch örtlichen Vereinen, Gruppen und Organisationen für Treffen, Tagungen oder Schulungen zur Verfügung gestellt werden kann.

Das hat nicht nur Vorteile für die Bürger, sondern auch für die Gemeindekasse: Für behördliche Räume, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, gibt es staatliche Bauzuschüsse. Betrachtet man Rathaussanierungen in anderen Gemeinden, könnten in Huglfing schon einige hunderttausend Euro fließen.

Ralf Scharnitzky