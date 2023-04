Der pure Zufall entscheidet: Huglfinger (41) könnte nächste Woche Millionär werden

Martin Lengenleicher (41) aus Huglfing tritt kommende Woche beim SKL-Millionen-Event mit Jörg Pilawa an. Neben 19 weiteren Kandidaten hat er eine Chance auf eine Million Euro.

Huglfing – Ein bisschen aufgeregt ist Martin Lengenleicher schon. Der Huglfinger ist einer von 20 Kandidaten, die kommende Woche beim SKL-Millionen-Event die Chance auf eine Million Euro haben. Ein Zufallsgenerator hatte den 41-Jährigen ermittelt, benachrichtigt wurde er per Post. „Erst dachte ich, das sei ein Spaß“, sagt er im Interview. Nachdem er aber im Internet recherchiert hatte, stand schnell fest: Das ist kein Scherz. Lengenleicher darf wirklich auf eine Million Euro hoffen.

Gewinnspiel-Event findet in Berchtesgaden statt, Jörg Pilawa mit dabei

Für ihn und seine Mitkandidaten geht es Ende nächster Woche nach Berchtesgaden. Dort findet am 21. April das Event statt. Begleitet wird das Ganze von einem echten Promi: TV-Moderator Jörg Pilawa ist Markenbotschafter der SKL und gleichzeitig Glückspate für alle Kandidaten. Martin Lengenfelder freut’s: „Das ist schon nicht ganz alltäglich, wenn man so einen Prominenten trifft“, sagt er. Mit den Kandidaten wird Pilawa verschiedene Lokalitäten in und um Berchtesgaden besuchen. Wo genau es hingeht, ist bisher aber noch ein Geheimnis. Lengenleicher hat eine Vermutung: „Bestimmt geht es auch ins Salzbergwerk.“

Beim Millionen-Event wird es vier Spielrunden geben. Dabei entscheidet der pure Zufall, wer weiterkommt und wer nicht. In der ersten Runde fallen 10 der 20 Kandidaten raus. Doch keiner muss mit leeren Händen nach Hause gehen. Wie die SKL mitteilt, erhalten die ersten zehn Verlierer je 1500 Euro. Im zweiten Durchgang werden dann fünf weitere Spieler das Event verlassen. Sie bekommen als Trostpflaster je 3000 Euro. Von den restlichen fünf Kandidaten scheiden im Halbfinale weitere drei aus – für sie gibt es je 10 000 Euro. Der Zweitplatzierte erhält zwar nicht die Million, dafür aber 20 000 Euro. Martin Lengenleicher zählt also so oder so bereits zu den Gewinnern, schließlich sind ihm die 1500 Euro schon mal sicher. „Die fließen in die Familienkasse ein, damit kann man es sich gut gehen lassen“, sagt er.

Was macht man mit einem Gewinn von einer Million Euro?

Und was macht Lengenleicher, sollte er wirklich die Million gewinnen? Der gebürtige Peißenberger wünscht sich einen Wintergarten, auch eine längere Reise mit seiner Freundin würde er gerne unternehmen. „Vielleicht in Richtung Asien.“ Außerdem möchte er das Spendenprogramm „Watermark“ seines Arbeitgebers „Xylem Analytics“ unterstützen. Lengenleicher ist bei der Firma in Weilheim als Chemikant tätig.

Jetzt heißt es aber erst einmal Daumen drücken. Das Event wird zwar nicht live im TV ausgestrahlt, dafür wird es in einigen Wochen online aber einen Imagefilm geben. Da wird bereits feststehen, ob Lengenleicher die Million gewinnen konnte. „Ich lass’ mich überraschen“, sagt er.

