Einbrüche und Verwüstungen in Huglfing: Jugendliche lassen die Sau raus — Ist die Pandemie schuld?

In Huglfing sind einige Jugendliche im Dorf unterwegs und hinterlassen immer mal wieder eine Spur der Verwüstung. Hier ein Symbolfoto, wie Vandalismus ausarten kann. Es wurde nicht im Landkreis aufgenommen. © IMAGO/Rolf Poss

Die Gemeinde bezeichnet es als „blinde Zerstörungswut“: In Huglfing sind einige Jugendliche im Dorf unterwegs und hinterlassen immer mal wieder eine Spur der Verwüstung.

Huglfing – Im Oktober machte die Gemeinde öffentlich: „Leider herrscht in Huglfing seit vielen Monaten ein Vandalismus, welchem wir in Zukunft seitens der Gemeinde mit Null Toleranz entgegentreten werden!“ So stand es unter Punkt 8 „Vandalismus im Ort“ im Amtsblatt. Und dann wurde aufgezählt: Der Kindergartenbereich wird vermüllt, Zigarettenkippen und Glasscherben werden in den Spielwiesen der Kleinkinder hinterlassen, die Bushaltestelle am Rathaus gleicht einer Müllhalde und das öffentliche WC am Bahnhof wird wöchentlich in einem Ausmaß verwüstet, sodass es geschlossen werden musste.

Vandalismus in Huglfing: Immer wieder werden Täter gemeldet

Inzwischen sind gravierende Straftaten hinzu gekommen: Einbrüche und Verwüstungen etwa im Café „Hey Schaffner“ am Bahnhof. Hauswände in der Nähe des Jugendraums in der Dorfmitte wurden mit Farbbeuteln be- und Fenster eingeworfen. Auch im RVO-Bus gab es einen Vorfall: Nach dem Wurf einer Stinkbombe mussten Schüler, wie zu erfahren war, ihren Heimweg zu Fuß neben der Bundesstraße antreten. Wurde von der Gemeine zuerst Anzeige gegen Unbekannt erstattet, sind einige der jugendlichen Randalierer inzwischen bekannt – und nun auch polizeibekannt.

Denn der Aufruf im Amtsblatt hatte Erfolg. Dort hatte Bürgermeister Markus Huber klargemacht, dass „wir als Bürgerinnen und Bürger diese blinde Zerstörungs- und Verwüstungswut verfolgen und die meist jugendlichen Täter zur Rechenschaft ziehen müssen“. Denn „Orte mit Zerstörung, Verschmutzung und Müll“ würden gemieden, die Bürgerinnen und Bürger würden sich dort nicht mehr wohlfühlen: „Das dürfen wir nicht dulden.“ Im Amtsblatt wurden alle Ortsansässigen und auch die Eltern um Zivilcourage gebeten, „um auf Fehlverhalten unmittelbar hinzuweisen und dies auch zu melden“. Seither wurden im Rathaus immer wieder Taten, aber auch Täter gemeldet.

Vandalismus in Huglfing: Jugendliche brauchen Räume, um sich zu treffen

Gleichzeitig ist dem Gemeinderat aber auch klar, dass die Jugendlichen Räume und Plätze brauchen, an denen sie sich treffen können und gerne aufhalten: „Vor allem nach den zwei Jahren mit den Corona-Maßnahmen“, wie in der Dezembersitzung mehrfach betont wurde. Bisher steht ein Jugendraum über der Bücherei jeden Freitag zur Verfügung. Da es auch von dort ausgehend immer wieder zu Randale kam, wurde sogar ein harter Schnitt überlegt: „Eigentlich müssten wir den Raum schließen. Aber das wäre ein falsches Signal“, sagte Huber in der Sitzung. Vizebürgermeister und Weilheims Polizeichef Harald Bauer weiß aus Erfahrung, dass auch andere Gemeinden in dieser Hinsicht Probleme haben: „Da entsteht bei den Zwölf- bis 16-Jährigen durch die Coronadefizite etwas, das wir beobachten müssen.“ Allerdings erwartet Bauer, dass die nachwachsenden Jugendlichen weniger problematisch sein könnten.

Die Gemeinde will allerdings nicht abwarten, dass die Randale möglicherweise aufhört, wenn die Randalierer der Pubertät entwachsen und wieder friedlichere Jugendliche in Huglfing unterwegs sind. Sie will das Problem „proaktiv“, so Huber, angehen: So soll der Jugendraum künftig zweimal in der Woche geöffnet werden – wie der Rat einstimmig beschloss. Gemeinderat und Jugendbeauftragter David Prielmeier ist es gelungen, dafür zwei Betreuende unter den Studierenden der FH für Sozialpädagogik in Benediktbeuern zu gewinnen: „Wir sind sehr froh, dass wir junge Menschen gefunden haben, die das machen.“ Außerdem soll den Jugendlichen möglichst bald ein Angebot für einen Treffpunkt im Freien gemacht werden. Der Gemeinderat hat bereits mögliche Standorte im Auge, ist aber auch für Anregungen und Hinweise aus der Bevölkerung jederzeit offen.

VON RALF SCHARNITZKY

