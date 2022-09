Huglfings Sebastiani-Kapelle erstrahlt in neuem Glanz

Teilen

Pater John weihte beim Festgottesdienst die renovierte Sebastiani-Kapelle. © Alfred Schubert

Vor 20 Jahren haben Gläubige in Huglfing angefangen, Geld für die Renovierung zu sammeln. Nun weihte Pater John die Sebastiani-Kapelle, anschließend wurde gefeiert.

Huglfing – Mit einem Festgottesdienst, den der Kirchenchor begleitete, feierten die Christen in Huglfing den Abschluss der Renovierungsarbeiten in der Sebastiani-Kapelle, die seitlich an das Kirchenschiff von St. Magnus angebaut ist. Dabei wurden die für die Religion wichtigsten Dinge von Mitgliedern der Pfarrgemeinde in die Kapelle getragen: die Taufschale, die Heilige Schrift, der Kelch, die Hostienschale und die Reliquie des heiligen Sebastian sowie das Taizé-Kreuz als Symbol für die ökumenische Bewegung und eine Gitarre als Symbol für die Kirchenmusik.

Die Kapelle soll laut Pater John zum Ort der Versammlung werden, an dem sich die Gläubigen begegnen, aber auch zum Ort des stillen Gebets. Dort werden künftig nicht nur alle Taufen, sondern auch Stundengebete und kleine Wortgottesdienste stattfinden.

Restgeld ist für die Reinigung

Nach dem Gottesdienst in der voll besetzten Kirche trafen sich die Mitglieder der Pfarrgemeinde mit Vertretern der beteiligten Handwerksfirmen vor der Friedhofsmauer, um den Erfolg bei einem Sektempfang auch weltlich zu feiern.

Erbaut wurde die Kapelle laut Pfarrgemeinderats-Vorsitzendem Hannes Bartl zwischen 1573 und 1606 als Grabkapelle für die Edlen von Romegg. 1662 wurde von Johann Friedrich Morhardt von Offenwang auf Romegg, dem letzten Spross des Landadelsgeschlechts, die Sebastiani-Bruderschaft gegründet, die bis heute Messen stiftet und kirchliche Feste unterstützt. Über Jahrhunderte kamen viele Wallfahrer nach Huglfing, um die Reliquie des heiligen Sebastian zu sehen, die hier aufbewahrt wurde. 1882 wurde die Grabkapelle durch die Stiftung umgebaut und dem heiligen Sebastian gewidmet.

Geld wurde bei Festen gesammelt

Zur Jahrtausendwende war die Kapelle in einem so schlechten Zustand, dass Mitglieder der Pfarrgemeinde begannen, Geld für eine Renovierung zu sammeln. Dabei haben sich laut Kirchenpfleger Ernst Birke besonders die Mitglieder des Pfarrgemeinderats engagiert. Sie veranstalteten zahlreiche Feste, deren Erlös sie der Renovierung widmeten. 2016 wurde von der Kirchenverwaltung unter der Leitung von Maria Listle begonnen, das Vorhaben umzusetzen.

Damals waren die Kosten laut Birke mit 115 000 Euro veranschlagt. Durch die später aufgenommene Versetzung de Beichtstuhls von der Kapelle in die Kirche und Preissteigerungen stiegen die Kosten auf 150 000 Euro. 52 000 Euro zahlte die Diözese, 3500 Euro der Landkreis, 7500 der Bezirk Oberbayern, 5800 Euro die Bayerische Landesstiftung und 20 000 Euro die Gemeinde Huglfing. Der größte Teil des Geldes kam aus den Aktivitäten des Pfarrgemeinderats und Spenden der Bürger, wofür Birke besonders dankt. Von dem Geld sind laut Birke bis 127 000 Euro ausgegeben worden. Der Rest ist für Reinigungsarbeiten in der Kirche vorgesehen, die demnächst vorgenommen werden sollen.

Alfred Schubert