Goldmedaille für Huglfing bei Dorf-Wettbewerb

Bei der Jury-Besichtigung Anfang der Woche haben sich die Huglfinger bereits siegessicher gezeigt, wie dieses Bild beweist – doch der Optimismus war berechtigt. © ruder

Sie haben es geschafft: Gold für Huglfing. Nach den Präsentationen bei drei Jury-Besuchen innerhalb eines Jahres, für die Jung und Alt in der Kommune am Hungerbach Unmengen Ideen, Arbeit und Zeit investiert haben, gehört Huglfing jetzt zu den sieben Siegern beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Huglfing - „Ich bin überwältigt“, sagte Bürgermeister Markus Huber in einer ersten Reaktion. „Das haben sich die Huglfinger mit ihrem Engagement verdient.“ Und zwar alle: „Die, die mitgemacht, und die, die mitgefiebert haben.“ Huber sieht die Medaille auch als Preis für den „Gemeinschaftsgeist im Dorf“. Im Landkreis hat bisher nur Bernried 2007 eine Goldmedaille in dem seit 1961 durchgeführten bundesweiten Wettbewerb gewonnen. Die Medaille sollte am Freitagabend bei einer spontanen Party im Feuerwehrhaus gefeiert werden.

„Das ist ein Verdienst des MIteinanders im Dorf“

„Das ist schön“, meinte Vizebürgermeister Harald Bauer spontan. Für ihn ist die Auszeichnung auch eine „Anerkennung für den Gemeinderat“. Daran könne man erkennen, dass in dem Gremium gute Arbeit geleistet werde. Und sie sei ein Verdienst des guten Miteinanders im Dorf. Sozialreferent Wolfgang Greza verwies darauf, dass schon seit Jahren viel für das Leben im Dorf getan werde – sowohl von der Politik wie von der Dorfgemeinschaft: „Der Wettbewerb hat allen Spaß gemacht, es gab nie schlechte Stimmung.“ Und allein die Teilnahme habe viel fürs Zusammenleben gebracht. „Das ist nur zu schaffen gewesen, weil das Dorf gut zusammenarbeitet.

„Das beste Beispiel dafür ist der Abenteuerspielplatz“, so Jugendreferent David Prielmeier, der den Anstoß zu dessen Bau gegeben hatte. Der Spielplatz, ein Highlight bei der Jury-Rundfahrt, ist seit April innerhalb weniger Wochen mit viel Eigenarbeit der Huglfinger entstanden. Altbürgermeister Bernhard Kamhuber, der die Gemeinde 2019 für den Wettbewerb anhemeldet hatte, kann zufrieden sein: Anfang der 2000er-Jahre hatte Huglfing mit mäßigem Erfolg erstmals an dem Wettbewerb teilgenommen. Als er nicht mehr fürs Bürgermeisteramt kandidierte, wollte Kamhuber wissen, wie sich Huglfing entwickelt hat. „Für die Infrastruktur kann die Gemeinde sorgen, für das soziale Zusammenleben sind die Bürger zuständig.“ Und beides habe sich offensichtlich so gut entwickelt, dass es dafür eine Goldmedaille gegeben hat.

Sieben Mal gab es Gold, einen Gesamtsieger gibt es nicht

An dem Wettbewerb hatten anfangs genau 1107 Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern teilgenommen. Das Finale des 27. Bundesentscheid hatten 22 Landessieger aus zwölf Bundesländern erreicht, sieben Mal gab es Gold – einen Gesamtsieger gab es nicht.

Die feierliche Auszeichnung der Bundessieger findet am 26. Januar 2024 auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin statt. Im März 2024 empfängt Bundespräsident Frank- Walter Steinmeier die Sieger-Delegationen im Schloss Bellevue.

RALF SCHARNITZKY