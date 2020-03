SC Huglfing: Zum 100-Jährigen kommt Polt

Der Sport-Club Huglfing ist der größte Verein im Dorf und feiert heuer sein 100-Jährige. Angefangen hatte alles mit begeisterten Radfahrern.

Huglfing – Als die Runde an jenem 18. Januar 1920 im Gasthaus „Streicher“ auseinanderging, hatte Huglfing einen neuen Verein. Die Sportfreunde um Sebastian Albrecht, Andreas Schropp, Michael Werkmeister und Anton Kößler sowie dem ersten Vorsitzenden Basilius Nutzinger hoben damals den „Radfahrer-Club Huglfing“ aus der Taufe – aus ihm entwickelte sich der Sport-Club. 100 Jahre später feiert der SC sein Jubiläum im Juli mit einem viertägigen Fest. Dafür wird ein 1500-Personen-Zelt am Tautinger Weg aufgebaut. Die Huglfinger haben sich Gerhard Polt und die Well-Brüder als Höhepunkt engagiert.

Radfahrer waren die Gründer

Dass es einst die Radfahrer waren, hatte seinen Grund: Es war die einzige Sportart, zu der man in der harten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine größere Anzahl von Mitgliedern gewinnen konnte. Doch schon 1932 wurde eine Fußball-Abteilung gegründet. Im Jahr 1934 benannte man sich in „Sportclub Huglfing“ um. Es waren die Fußballer, die den SC schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1946, wiederbelebten. Der Fußball spielte auch die größte Rolle im Sportbetrieb, doch die Kegler und Tischtennisspieler waren ebenfalls Aushängeschilder. Viele Mitglieder verzeichneten stets die Turner. Insgesamt gibt es acht Abteilungen (Fußball, Kegeln, Ski/Rad, Teakwondo/Zen Sen Jitsu, Tennis, Tischtennis, Turnen/Gymnastik und Leichtathletik. Darüber hinaus gibt es das SC Jugendteam und SC 55 Plus. Es wird Zuwachs erwartet: Die Linedancer wollen eine eigene Sparte gründen.

Rund 1200 Mitglieder

„Früher war die Hälfte der Einwohner im SC“, schmunzelt Huglfings Bürgermeister Bernhard Kamhuber, der im Verein Referent für Personalangelegenheiten ist, über die Anziehungskraft des Sport-Clubs. Die Zeiten sind zwar vorbei, aber noch immer ist man der größte Verein im Dorf. SC-Vorsitzender Bernhard Kößler zählt rund 1200 Mitglieder. Jugendarbeit wird großgeschrieben. Bis zu 70 Übungsleiter sorgen ehrenamtlich für einen reibungslosen Ablauf der Angebote. Und die können sich sehen lassen, meint der Bürgermeister. „Es gibt keinen Tag der Woche, wo es kein Angebot vom SC gibt“, bekräftigt Kamhuber.

Breitensport wird groß geschrieben

Die Palette reicht von Terminen für Kinder genauso wie für Senioren. „Wir sind ein Breitensportverein“, sagt Vorsitzender Kößler stolz. Wie bei so vielen Mitgliedern ist der Sportverein bei Kößler eine Familienangelegenheit. Großvater Anton war Gründungsmitglied, Vater Ernst langjähriger Vorsitzender. Bernhard Kößler steht dem SC seit einem Jahr vor und hebt die „gute Zusammenarbeit“ mit den anderen Vereinen im Ort hervor.

Soziale Ader

Die SC-Sportler bewiesen immer wieder ihre soziale Ader. Zum Beispiel die Fußballer: Die traten 1999 erstmals gegen die Penzberger Gruppe „Spaßvögel“ für Menschen mit und ohne Behinderung an. Viele Jahre lang hatte das Spiel seinen festen Platz im Terminkalender.

Finnenbahn war Premiere

Das Jahr 2003 markierte ein wichtiges Datum für den Sportverein: Die neuen Sportanlagen am Tautinger Weg wurden eingeweiht. Die Finnenbahn für Läufer war einzigartig im ganzen Oberland. Den alten Sportplatz, 1962 bis 1966 mit viel Eigenleistung errichtet, will die Gemeinde in den nächsten Jahren als Wohngebiet bebauen. Das Areal unweit der Waldstraße wird nicht mehr benötigt, weil heuer das Sportgelände am Tautinger Weg erweitert wird. Geplant sind ein Kunst- und ein weiterer Naturrasenplatz für den SC. Außerdem bekommen die EC-Stockschützen dort Bahnen. SC-Vorstand Kößler spricht von „einem sehr großen Projekt“, dass die Gemeinde finanziell unterstützt – und pünktlich zum 100-Jährigen im Juli fertig sein soll.

Das Programm

Donnerstag, 23. Juli: 18 Uhr, Eröffnung im Festzelt. „Tag der Nachbarschaft“ mit den umliegenden Vereinen und Musikern. Freitag, 24. Juli: 18 Uhr, Party im Festzelt mit der Band „Dreisam“. Samstag, 25. Juli: ab mittags bis 17 Uhr, „Tag des Sports“. Die SC-Sparten präsentieren sich, es gibt Vorführungen. 20 Uhr, Gerhard Polt und die Well-Brüder (Einlass 18 Uhr). Sonntag, 26. Juli: 9.30 Uhr, Festzug vom Rathaus zum Sportgelände am Tautinger Weg. Dazu werden die umliegenden Sportvereine sowie die Ortsvereine eingeladen. Gegen 10 Uhr Feldgottesdienst auf dem Sportplatz. Danach musikalischer Ausklang im Festzelt.

Termine für Vorverkauf

Für den Auftritt von Gerhard Polt und den Well-Brüdern gibt es noch Karten. Vorverkaufstermine sind am 5. und 19. März, jeweils ab 19.30 Uhr im Sportheim.