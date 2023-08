Kirche auf neuen Wegen: Aperol-Spritz-Andacht im Liegestuhl

Teilen

Gut besucht war die Veranstaltung im Pfarrstadel. © Feistl

Huglfing – Dekanatsreferentin Angelika Feistl wollte mit ihrem Team aus Huglfing, Eglfing und Oberhausen einmal etwas Neues ausprobieren, um zu zeigen, dass der Glaube bunt ist und so vielleicht auch Menschen angesprochen werden, die sonst nicht in einen Gottesdienst gehen. „So entstand die Idee einer Aperol-Spritz-Andacht im Freien mit zeitgleichem Kinderprogramm, so dass die ganze Familie dabei sein konnte“, schreibt Feistl in einer Mitteilung.

Es fanden sich auch gleich engagierte Ehrenamtliche, die diese Idee unterstützen. Leider war das Wetter nicht ideal und das Vorbereitungsteam bereitete die Andacht im Pfarrstadel vor. Eigens für die Andacht wurden Liegestühle bereit gestellt und zu entspannter Musik konnte jeder gut in den Abend starten.

Der Strohhalm steht für Gott

In der Andacht wurde dann der Aperol Spritz mit dem eigenen Leben verglichen. Der Aperol, der für die bitteren Momente im Leben steht, und dazu der Prosecco für die Schönen und Glamourösen. Der Strohhalm steht für Gott, der dem Leben Halt gibt. Und sogar der Untersetzer hatte eine Bedeutung. Er steht für die Bibel, die ein Fundament für das eigene Leben sein kann.

Umrahmt wurde die Andacht mit entspannter Musik, so dass jeder wieder neu Kraft tanken und sich im Liegestuhl entspannten konnte. Im Anschluss waren alle rund 50 Gäste zu einem Aperol Spritz oder auch einer alkoholfreien Variante eingeladen. So war genügend Zeit, um sich mit den anderen auszutauschen und den Abend zu feiern. „Alle waren durchweg begeistert von diesem Abend, eine ähnliche Andacht wird es auf alle Fälle wieder einmal geben“, so Feistl. mm

Bequem vom Liegestuhl aus konnten die Besucher die Andacht verfolgen. © Feistl