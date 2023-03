Jäger-Chef wird deutlich: „Wir wollen den Wolf nicht und zahlen sollen die, die gebettelt haben, dass er kommt!“

Teilen

Zahlreiche Trophäen wurden an den Ausstellungswänden präsentiert. © Ralf Ruder

Bei der ersten Hegeschau des Kreisjagdverbandes seit 2019 ging es in Huglfing um Trophäenkult, Natur- und Klimaschutz, Wildunfälle – und den Wolf. Auf alle Fälle waren die gut 150 Jäger sowie die Gäste froh, wieder einmal aus diesem Anlass zusammen zu sein. Auch wenn Hegeschauen immer mal wieder in der Kritik stehen.

Huglfing – Sie hingen zu Hunderten an den Stellwänden – geordnet nach Hegegemeinschaften und Jagdrevieren. Auf kleinen Kärtchen waren die Jagdbesitzer/Pächter und die Erleger vermerkt. Der Abschusstag und das Gewicht mit Haupt waren angegeben. Vom kleinen Krickerl bis zum ungeraden 14-Ender reichten die Geweihe bei der Hegeschau des Kreisjagdverbands Weilheim-Schongau im Huglfinger Trachtenverein. Auch wegen dieser Zurschaustellung sehen sich die Jäger deutschlandweit mitunter mit dem Vorwurf konfrontiert, Trophäenkult zu betreiben.

Mit diesem Vorwurf beschäftigte sich Gundula Schwinghammer in ihrer Begrüßungsrede – nachdem zu den mit 100 Plätzen bestuhlten Tischen wegen des großen Andrangs noch schnell mehrere Tische und Stühle in den Saal gebracht worden waren. Für die 2. Vorsitzende des Jagdverbandes ist Trophäenkult „das Erbeuten von Wildtieren, oft bei Schalenwild, allein aufgrund einer starken Trophäe“. Auf diese Weise werde die Jagd zu einem Sport: „Eine solche Form der Jagd stößt gesellschaftlich auf Kritik.“

Die Vizevorsitzende des Kreisjagdverbandes, Gundula Schwinghammer, hielt die Eröffnungsrede. © Ralf Ruder

Für die Vizevorsitzende, die den erkrankten Jägerchef Florian Pfütze vertrat, müsse eine grundlegende Haltung der Jäger die Ehrfurcht vor dem Tier sein. „Sie zeigt sich darin, dass die Jägerinnen und Jäger ihre Abschüsse wohlüberlegt auswählen, dass sie Tierleid möglichst vermeiden.“ Die Ehrfurcht zeige sich auch im Brauchtum, das noch heute gepflegt werde. So erinnere etwa die Hubertusmesse daran, „dass das Wild und die Natur nicht durch menschliche Leistung entstanden und gewachsen, sondern dass sie Geschenke Gottes sind“. Dem Menschen komme die Aufgabe zu, diese Geschenke zu erhalten, zu hegen und zu pflegen.

Lob von der Landrätin für die Leistungen der Jäger

Die geladene Politprominenz ging auf dieses Hegen und Pflegen ein. Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) sagte, dass die Jagd das Bild unserer Landschaft erhalte: „Die Jagd steht für den gelebten Naturschutz.“ Sie wisse, dass Jäger, Waldbesitzer und Landwirte nicht immer einer Meinung seien. „Ich danke deshalb allen, die für Wald und Wild nach gemeinsamen Lösungen suchen.“

Der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Kühn lobte die Jägerschaft, ohne die und deren Erfüllung der staatlich geforderten Abschussquoten „Klimaschutz gar nicht denkbar wäre“. Huglfings Vizebürgermeister Harald Bauer, der auch als Jäger und Weilheimer Polizeichef bei der Hegeschau war, sagte: „Ich möchte einmal an dieser Stelle für diese Arbeit danken, die Sie Tag für Tag im Stillen leisten.“ Gemeint waren die Wildunfälle, bei denen eigentlich die Kommunen und Landkreise als Baulastträger der Straßen für die Entsorgung der verendeten Tiere zuständig sind: „Aber meist wird der örtliche Jagdbesitzer oder Pächter angerufen.“

Wolfsangriffe treiben den Vorsitzenden um

Beim wegen des Klimawandels notwendigen Waldumbau komme den Jägern eine wichtige Rolle zu, sagte Helmut Stork von der Unteren Jagdbehörde. Er riet den Besitzern und Pächtern, die Abschussquoten möglichst früh im Jagdjahr zu erfüllen: „Dann ist der Druck weg.“ Allerdings wird das Bejagen immer schwieriger: „Es sind viele im Wald unterwegs, auch querfeldein – Spaziergänger, Jogger, Radler. Das Wild hat keine Ruhe mehr.“

Mit einem Schlusswort meldete sich dann doch noch der erkrankte Kreisjagdverbands-Vorsitzende Pfütze – vorgetragen von seiner Stellvertreterin Schwinghammer. Der Jägerchef ging auf den inzwischen auch in der Region wieder aufgetauchten Wolf ein.

Wegen der Wolfsangriffe in Wintergattern seien diese geöffnet worden: „Diese Rudel stehen jetzt verängstigt in Wäldern und fangen dort im verstärkten Maß an zu schälen – da die Angst vorm Wolf sie von den gefüllten Trögen fernhält.“ Die Folge laut Pfütze: „Der Jäger, der nie Verbiss- und Schälschäden hatte, wird jetzt unverschuldet mit Schadensersatzansprüchen in die Zehntausend Euro überhäuft werden. Davor müssen unsere Jagdpächter bewahrt werden.“ Hier müsse man klar sagen: „Wir wollen den Wolf nicht und zahlen sollen die, die so gebettelt haben, dass er kommt.“ Von Ralf Scharnitzky

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.