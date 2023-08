Mit dem Bus zum Badespaß

Bei der Vorstellung des Badebusses vorm Huglfinger Rathaus dabei: (v.i.) Oberhausens Bürgermeister Rudolf Sonnleitner, Plantsch-Chef Andreas Kosian, RVO-Badebus-Veranwortlicher Alexander Sappl, Sabine Gerold von der Sparkasse Oberland, Huglfings Rathaus-Chef Markus Huber und sein Eglfinger Kollege Martin Fortmair. © Gronau

Seit Mittwoch, 2. August, ist es soweit: Der Badebus der Gemeinden Huglfing, Oberhausen und Eglfing fährt wieder während der Sommerferien ins Schongauer Plantsch beziehungsweise zur Rigi-Rutsch’n in Peißenberg.

Huglfing – Oberhausens Bürgermeister Rudolf Sonnleitner sprach bei der Vorstellung der 42. Badebus-Aktion für die Kinder und Jugendlichen aus den drei Ortschaften von einer „tollen Ergänzung zu den Ferienprogrammen unserer Gemeinden“. Der Bus verkehrt nur, wie es etwas unkonkret heißt, „bei Badewetter“.

Laut RVO-Sonderfahrplan startet der Bus zum Plantsch heute um 12.09 Uhr in Untereglfing. Er fährt auch an den nächsten drei Mittwoche um diese Zeit ab. Nach Stopps in Obereglfing (12.11), Tauting (12.13), Huglfing, Weidenstraße (12.16), Oberhausen (Abzw. Berg 12.31 und Sparkasse 12.33) und Untermaxlried (12.35) endet die Fahrt um 13 Uhr am Plantsch in Schongau. Zurück geht’s auf dem gleichen Weg um 18.30 Uhr, Ankunft in Untereglfing ist um 19.21 Uhr. Die gleiche Tour findet auch an den drei folgenden Mittwoche statt. Zur Rigi-Rutsch’n in Peißenberg fährt der Badebus in der zweiten Augustwoche an vier Tagen – und zwar am Montag (08.), Dienstag (09.), Donnerstag (10.) und Freitag (11.). Start ist jeweils um 13.25 in Untereglfing mit den gleichen Stopps zu den entsprechenden Zeiten wie bei der anderen Route. Endstation ist hier um 13.58 Uhr in Peißenberg-Wörth. Die Rückfahrt startet um 18.30 Uhr und dauert bis 19.05 Uhr.

Begleitperson ist kostenfrei

Fahrt und Badbesuch sind für die Kinder und Jugendlichen kostenlos. Die Busfahrer verteilen bei der Hinfahrt Bändchen, die zum Eintritt ins Bad berechtigen. Erstmals dürfen heuer Kinder ab 8 Jahren ohne Begleitung in die beiden Bäder – bisher lag die Altersgrenze bei 12 Jahren. Die Organisatoren setzen auf die Verantwortung der Eltern, dass nur Kinder, die schwimmen können, alleine zum Baden geschickt werden. Eine Begleitperson für Nichtschwimmer ist übrigens ebenfalls kostenfrei.

Die Kosten für die Aktion, die über die ausgeteilten Bändchen errechnet werden, teilen sich mehrere Akteure: „Gemeinsam machen wir die Kinder nass“, meinte „Plantsch“-Chef Andreas Kosian. Der Regionalverkehr Oberbayern und die beiden Bäder verlangen ermäßigte Preise. Die Sparkasse Oberland übernimmt einen Großteil der Buskosten. Den Rest der Rechnung übernehmen die drei Gemeinden, anteilig zur Einwohnerzahl.

Ralf Scharnitzky