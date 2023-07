Diese neue Sporthalle bietet den Zuschauern etwas Einzigartiges

Die Arbeiten schreiten voran: In Huglfing soll ein Zentrum des Stockschützensports im Oberland entstehen. Erste Anfragen für Turniere liegen dem EC bereits vor.

Richtfest in Huglfing gefeiert

Von Stephanie Uehlein schließen

Sie soll künftig auch Schauplatz internationaler Turniere sein: die neue Stockschützenhalle in Huglfing, in der noch heuer der Betrieb aufgenommen werden soll. Für die Zuschauer bietet das Gebäude eine Besonderheit.

Huglfing – Der Neubau in Huglfing wird eine Besonderheit haben: Von einer Empore im Obergeschoss aus können die Zuschauer das Spielgeschehen auf acht Sportstockbahnen verfolgen, was bisher in keiner anderen Stocksporthalle möglich sei. Das teilt der Stockschützenverein EC 1960 Huglfing zu seinem Bauprojekt mit, bei dem nun Richtfest gefeiert wurde.

„Für den EC Huglfing ist mit dem Bau der Stocksporthalle ein Traum wahr geworden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Das neue Gebäude, dem die Regierung von Oberbayern zunächst ablehnend gegenüberstand, entsteht oberhalb des neuen Sportplatzes. Es soll die größte Stocksporthalle im Oberland werden und als ein Zentrum des Sports in der Region fungieren (wir berichteten). Auch internationale Wettbewerbe sind in ihm geplant, wie Projektleiter Andreas Knipschild sagt.

+ Richtfest für die Stockschützenhalle, die rund 1,7 Millionen Euro kostet: Martin Morgenroth von der Baufirma Morgenroth beim Richtspruch, links neben ihm Projektleiter Andreas Knipschild vom EC Huglfing. © EC Huglfing

Die acht gepflasterten Bahnen sollen künftig für Training und Meisterschaften zur Verfügung stehen, und zwar „ganzjährig und wetterunabhängig“, erklärt der EC. Drei große Rolltore von 28 Metern Länge ermöglichen im Sommer Freiluftturniere, bei denen im Schatten gespielt werden könne. Zudem gebe es auch für Stockschützenvereine aus der Nachbarschaft in Zukunft die Möglichkeit, bei schlechter Witterung mit Spielen in die Halle am Tautinger Weg auszuweichen. Der Effekt: „Turniere müssen nicht mehr abgesagt werden“, so der EC.

Mehr als 150 Lkw-Ladungen Kies eingearbeitet

Seit dem symbolischen Spatenstich im August vergangenen Jahres hat sich auf der Baustelle viel getan. Im Herbst 2022 wurde der Boden auf dem Grundstück abgeschoben. Da die 46 Meter lange und 34 Meter breite Stocksporthalle auf einer aufgefüllten Kiesgrube errichtet wird, waren laut EC umfangreiche Maßnahmen zur Bauvorbereitung nötig. „Nach Aushub der Baugrube wurden mehr als 150 Lkw-Ladungen Kies (Abbau und Transport aus der Huglfinger Gemeindegrube) inklusive eines sehr engmaschigen Geogitters zwecks Erhöhung der Bodenfestigkeit als Unterbau mit Hilfe von Vereinsmitgliedern eingearbeitet“, heißt es in der Pressemitteilung des EC.

Nach der Feinplanie und dem Verlegen von Leitungen wurde mit dem Aufbau der Bodenplatte begonnen. „Nur durch die tatkräftige Unterstützung der im Rentenalter befindlichen Mitglieder“, so der Verein, habe die 45 Tonnen schwere Bewehrung (Verstärkung der Betonbauteile) termingerecht erstellt werden können. Mitte April wurde dann mit rund 500 Kubikmetern Beton die Bodenplatte gegossen. 85 Betonladungen wurden nach Angaben des EC dafür geliefert.

Vereinsheim soll Ende 2024 fertig sein, die Bahnen schon deutlich früher

Ab Anfang Mai wurde binnen zwei Wochen das Stahlskelett der von Gemeinde und Bayerischem Landessportverband bezuschussten Halle aufgebaut. Anschließend erfolgten die Maurerarbeiten für das in das Gebäude integrierte, zweistöckige EC-Vereinsheim, das Ende 2024 fertig sein soll. In diesem befindet sich auch die Empore für die Zuschauer. Das Dach der Halle wurde im Juni gedeckt. Kurz vor Abschluss der Rohbauarbeiten fand das Richtfest statt.

Ziel des Vereins ist es, dass der Stocksportbetrieb im Neubau Anfang November aufgenommen wird. Die nächsten Arbeiten am Gebäude – von Elektroarbeiten über den Einbau der Fenster bis zum Anbringen der Außenschalung – sollen zum größten Teil in Eigenleistung erbracht werden. „Zahlreiche Mitglieder sowie Freunde des Stocksports haben ihre Unterstützung zugesagt“, so der Verein. Von dessen Projekt sollen laut Knipschild auch Vereine von außerhalb des Stockschützenbereichs profitieren: Sie können die neue Halle für Veranstaltungen unterschiedlicher Art nutzen.