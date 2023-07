Huglfing hat jetzt zwei neue Fußballplätze - Alter Sportplatz als Neubaugebiet

Einweihung gefeiert

Zwei neue Fußballplätze - davon einen mit Kunstrasen - hat der SC Huglfing. Rund 200 Sportler und Sport-affine Bürger kamen, um die Einweihung zu feiern.

Huglfing – Bernhard Kamhuber, Vorsitzender des SC 1920 Huglfing, begrüßte die Gäste gemeinsam mit Abteilungsleiterin Stefanie Chomatianos und den Kindern Lena Huber und Ben Albrecht, indem er seine Ansprache als lockeren Dialog zwischen den Generationen aufbaute. „Wie viele Mitglieder hat eigentlich die Fußballabteilung?“, fragte Lena, die wie Ben in der F-Jugend spielt. „Ungefähr 400 – und davon sind etwa 170 Kinder und Jugendliche“, antwortete Ben und lieferte damit den Grund, warum sich bereits seit 2016 eine Arbeitsgruppe im Gemeinderat mit der Verlegung und Vergrößerung der Sportstätten an den Tautinger Weg beschäftigte.

Nach einer „professionell vorgetragenen Präsentation mit vielen guten Argumenten“, so später Bürgermeister Markus Huber, habe man im Mai 2018 einstimmig den Beschluss gefasst „in das Projekt planerisch und finanziell voll umfänglich einzusteigen“. Zwei neue Plätze, einer davon ein Kunstrasenplatz, ersetzen die bisherige Spielstätte. Laut Huber stehen den Gesamtkosten von 1,2 Millionen Euro „als Gegenfinanzierung und Entwicklungspotenzial nun ein Neubaugebiet am Alten Sportplatz zur Verfügung“.

Weit über 2000 Arbeitsstunden von freiwilligen Helfern

Bis Pater John die neuen Plätze segnen und das Flatterband am Spielfeldrand durchschnitten werden konnte, wurde viel investiert. „Ungefähr 100 000 Euro hat der Sportclub selbst bezahlt“, sagte Chomatianos stolz. Aber nicht nur Geld sei investiert worden. Weit über 2000 Arbeitsstunden seien von über 100 freiwilligen Helfern erbracht worden. Besonders herausgestellt wurde das Engagement von Karl Albrecht, den Kamhuber als „Motor hinter unserem Sportplatzbau“ bezeichnete. Als symbolischen Dank gab es für Albrecht ein Shirt mit der Aufschrift „Oberbauleiter Fußballplätze Huglfing“.

Genau das sei es, was Huglfing ausmache, so Bürgermeister Huber: „Das ungeheure soziale Engagement im Ehrenamt und in den Vereinen, das Huglfing zu dem macht, was es ist: Ein Dorf, das Zukunft hat!“

Eröffnungsspiel gegen Eglfing

Musikalisch begleitet wurde das Tagesprogramm, das nach der Eröffnung in ein buntes Treiben zwischen Bilderausstellung, Freistoßmauer, Hüpfburg und den neuen Plätzen überging, vom Huglfinger Bluesbarden Williams Wetsox. Die Verpflegung im Festzelt, mit Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Bio-Eis, hatte das Team der Fußballabteilung übernommen. Sportlich eingeweiht wurde der Kunstrasenplatz mit einem Spiel der Herrenmannschaft gegen ein Team aus Eglfing.

