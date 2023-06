Huglfing hofft auf die Goldmedaille

Ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Denkmalschutz und Energiewende ist das Haus „Zum Webervest“ der Familie Furtmayr. © Ralf Ruder

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres stellte sich Huglfing und seine Dorfgemeinschaft einer Expertenjury. Im Finale des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gab es neue Projekte und neue Aktionen. Einem ersten Fazit nach zu urteilen, war auch die Bundeskommission sehr angetan. Das Ergebnis gibt es Ende der Woche.

Huglfing – „Machen Sie weiter so!“, gab vor gut einem Jahr die 13-köpfige Jury des Bezirksentscheids den Huglfingern mit auf den Weg – und die Dorfgemeinschaft machte weiter. Und wie: Nachdem die knapp 3000-Einwohner-Gemeinde Oberbayerns zukunftsfähigstes Dorf geworden war, kam dann zusammen mit Meinheim in Mittelfranken und dem Feilitzscher Ortsteil Zedtwitz in Oberfranken noch der Bayern-Sieg hinzu. Und nun geht es um Gold, Silber und Bronze. 22 Landessieger aus zwölf Bundesländern nehmen am Finale des Bundeswettbewerbs 2023 teil. Insgesamt waren 1107 Dörfer vor drei Jahren auf Kreisebene gestartet.

Am Montag fiel nach dem Rundgang wieder der Satz: „Machen Sie weiter so!“ Juryvorsitzender Volkhard Warmdt, Bürgermeister der Gemeinde Wiesenbronn, sagte zudem: „Ihr kümmert Euch wirklich um viele Sachen und motiviert andere.“ Ohne über Gold, Silber oder Bronze spekulieren zu wollen, so Warmdt: „Dies ist ein schönes Dorf, da kann man nur gratulieren.“

Jury mit dem Bayerischen Defiliermarsch

Die Jury nehme viele Ideen mit. Die Dorfgemeinschaft hatte sich für die Juroren aus dem ganzen Bundesgebiet auch wieder einiges Neues einfallen lassen und die Gemeinde konnte auch zwei neue Projekte präsentieren.

Pünktlich um 10.30 Uhr wurde die 25-köpfige Bundeskommission am Bahnhof begrüßt – mit dem Bayerischen Defiliermarsch. Landrätin Andrea Jochner-Weiß wies darauf hin, dass damit eigentlich nur der Ministerpräsident empfangen werde: „Da sehen Sie, wie wichtig uns ihr Besuch ist.“ Bürgermeister Markus Huber sagte: „Es gibt wohl keine Aktion, die unsere Dorfgemeinschaft so bewegt wie dieser Wettbewerb. Alle Generationen sind mit Herzblut dabei.“

Abenteuerspielplatz in Handarbeit errichtet

Rundfahrt und Rundgang führten dann zu vielen Punkten, die schon die Bezirks- und Landesjury begeistert hatten. Neu im Programm: der Abenteuerspielplatz. Seit April werden hier auf Gemeindegrund mit viel Eigenleistung und Spenden der Einwohner Spielgeräte aus Holz für Kinder und Jugendliche selbst gebaut: „Alles Handarbeit“, meinte Jugendreferent David Prielmeier.

Das neueste Projekt ist der Abenteuerspielplatz, der in Eigenregie hergerichtet worden war. © Ralf Ruder

Eher für die Erwachsenen gedacht ist das zweite neue Projekt, das der Jury präsentiert wurde: der Bürgersaal im renovierten Rathaus. Den durfte die Kommission noch vor der ersten Gemeinderatssitzung am nächsten Donnerstag besichtigen – und sich dabei den Film über den Hungerbach anschauen, der nach der Landes- nun auch die Bundesjury begeistert hat.

Jugend und Erwachsene beteiligten sich auch am Programm: Waldorf-Schüler brachten den Ankömmlingen am Bahnhof ein Ständchen, eine Grundschulklasse erfüllte den Spielplatz mit Leben, die Nepomuk-Kinder sangen wieder das Huglfing-Lied und die Trachtlerjugend tanzte zur Musik der Blaskapelle das „Bayerische Mühlrad“.

Das ganze Dorf half bei den Vorbereitungen für den großen Tag mit

Die Vereine präsentierten sich im Pfarrstadl, wo auch der Chor „Die Huglfinger“ ein irisches Volkslied sang. An den Vorbereitungen dieses Tages war das ganze Dorf beteiligt: „Das ist ein Aufwand.“ „Aber schee is.“, hörte man beim Abschluss-Buffet, ausgerichtet wie immer von der Familie Furtmayr, auf der Wiese zwischen Kirche, Rathaus, Pfarrstadl, Pfarrhaus, Wirtschaft und dem Furtmayr-Anwesen „Zum Webervest“ – mehr Bayern geht nicht.

Im Pfarrstadl haben sich die Huglfinger Vereine der Jury präsentiert. © Ralf Ruder

Beim Bundesentscheid werden Gold-, Silber und Bronze-Medaillen unter den teilnehmenden Dörfern vergeben – einen Gesamtsieger gibt es nicht. Die Ergebnisse werden am 30. Juni bekannt gegeben. Die feierliche Auszeichnung der Bundessieger findet am 26. Januar 2024 im Rahmen der Internationalen Grünen Woche, eine der größten Agrarmessen der Welt, in Berlin statt. Für März ist ein Empfang beim Bundespräsidenten vorgesehen. VON RALF SCHARNITZKY