Vintage für die Ohren: „The Men So Far“

Von: Magnus Reitinger

Die Musiker von „The Men So Far“: (v.l.) Johannes Franke, Carmina Charles, Philipp Neumann, Christoph Neumann und Moritz Mayr. © Matthias Naager

So frisch kann Musik von gestern klingen: Das Quintett „The Men So Far“ aus dem Raum Huglfing/Murnau beantwortet unseren Fragebogen.

Huglfing/Murnau – „Vintage“-Style, das kennt man von Kleidungsstücken oder Möbeln. Freude an der Qualität von gestern gibt’s aber auch in der Musik: „Vintage Covers“, so nennt die Band „The Men So Far“ die groovigen Songs, die sie bei Konzerten, Partys oder Hochzeiten auf die Bühne bringt – und mit denen sie mächtig Stimmung macht. Alten Klassikern aus Blues, Rock, Funk und Soul, darunter Titel von Eric Clapton, Dire Straits, Tina Turner, Tom Petty, den Stones oder den Doobie Brothers, verpasst das Quintett neue Arrangements. „Interpretiert in unserem eigenen Stil, lassen wir den amerikanisch rollenden Sound und das britische Flair der swinging Sixties & Seventies zusammen mit euch wieder aufleben“, verspricht die Website themensofar.com, die auch Live-Impressionen bietet.

„The Men So Far“, das sind fünf Mittzwanziger, die beruflich als Lehrerin, Physiker und Forstingenieur arbeiten, Medizin oder Kommunikation studieren – und um Huglfing und Murnau zuhause sind: Carmina Charles (Gesang), Christoph Neumann (Gitarre/Gesang), Moritz Mayr (Keyboards/Gesang), Johannes Franke (Bass) und Philipp Neumann (Schlagzeug). Nächster Auftritt ist am 28. Mai in der „Waldschlucht“ Bad Kohlgrub, für Sommer sind auch Konzerte im Huglfinger „Café Hey Schaffner“ und in Pollings „Alter Klosterwirtschaft“ geplant. Das ein oder andere Mal ist dann auch die zusätzliche Brass-Section dabei.

Mehr verrät die Band, die auch auf Facebook, Instagram, YouTube und Soundcloud zu finden ist, auf unserem Fragebogen:

Wann gegründet – und warum?

Im Frühsommer 2015, weil ein ehemaliges Bandmitglied behauptet hat, er hätte eine Band. Weil er auch direkt die ersten Gigs vereinbart hatte, haben wir also auf die Schnelle einfach eine gegründet.

Was ist die Mission von „The Men So Far“?

Den Sound der 60er und 70er auf die Live-Bühnen der Gegenwart befördern!

Zwischen welche Bands/Platten gehört „The Men So Far“ im Plattenregal?

Als Coverband lassen wir uns schwer ins Plattenregal einordnen... Manch einer stellt uns zwischen Eric Clapton und die Dire Straits, ein anderer zwischen JJ Cale und Tom Petty oder neben Tina Turner.

Wer hört „The Men So Far“ bisher?

Ein überraschend vielfältiges und jedes Mal großartiges Publikum.

Wer sollte „The Men So Far“ unbedingt mal hören?

Alle, die uns noch nicht kennen und sich den Vintage Sound ausgewählter Klassiker von der Stereoanlage zurück auf die Bühne wünschen.

Ein Song, mit dem man „The Men So Far“ am besten kennenlernt?

„I Shot The Sheriff“ in der Live-Version von Eric Clapton.

Eine Textzeile, die viel über „The Men So Far“ sagt?

„Today’s music ain’t got the same soul. I like that old time rock and roll.“

Höhepunkt der bisherigen Karriere?

Juli 2021, Open-Air-Konzert beim „Café Hey Schaffner“ in Huglfing. Wolkenbruch ab dem dritten Song und ein Publikum, das bis zum Schluss im strömenden Regen getanzt hat!

Ein Werbespruch für „The Men So Far“?

The Men So Far – So Good.

Freunde?

Familie, Musiker, unser Publikum, Wirte, Veranstalter, Techniker, Fotografen und generell alle, die uns unterstützen in dem, was wir tun.

Feinde?

Gibt es bei uns keine.

Wo stehen „The Men So Far“ in zehn Jahren?

Nach wie vor auf den oberbayerischen Bühnen mit unseren Vintage Covers im Gepäck!

Die Serie Unter dem Titel „Bandprobe“ stellen wir in loser Folge Bands aus der Region vor und bitten sie um Antworten auf unseren Fragebogen. Zuletzt erschien in dieser Reihe ein Bericht über „Williams Wetsox“.