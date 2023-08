Baustellenchaos: Pendler am Rand der Verzweiflung

Nichts geht mehr: Die Ortsdurchfahrt Huglfing ist seit einigen Wochen gesperrt, jetzt kommt auch noch die Bahnbaustelle dazu. Bahnübergänge auch gesperrt © ruder

Zwei Baustellen, räumlich parallel, zur gleichen Zeit, auf Straße und Schiene. Diese Konstellation sorgt in Huglfing und Oberhausen für Probleme, Ärger und Frust – nicht nur bei den Pendlern. Und die Arbeiten werden noch eine Weile andauern.

Huglfing/Oberhausen – Seit 10. Juli laufen die Arbeiten am zweiten Abschnitt für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Huglfing. Die Bundesstraße 472, die mitten durch den Ort führt, wird mit Flüsterasphalt versehen – auch auf Wunsch der Gemeinde, die wiederholt Beschwerden von zahlreichen Bürgern vor allem wegen der Lärmbelästigung durch den Schwerlastverlehr auf dem Tisch hat.

Die B 472 führt von Marktoberdorf über Schongau, Bad Tölz und Miesbach zum Irschenberg – und ist eine beliebte Ausweichstrecke für Lastwagen, um die Autobahnmaut zu sparen. Die Bauarbeiten werden vermutlich bis zum Ende der Schulferien am 11. September dauern.

Großräumige Umleitung ausgeschildert

Das Staatliche Bauamt Weilheim, das die Federführung bei den Bauarbeiten hat, musste dazu die Bundesstraße zwischen der Einmündung der Kreisstraße WM 15 (Dorfstraße) bei Oberhausen bis zur Ringstraße (Supermarkt) in Huglfing für den Durchgangsverkehr sperren lassen. Er wird großräumig umgeleitet. Der Anliegerverkehr wird, soweit möglich, aufrechterhalten.

Dazu wurde bis vor wenigen Tagen der Verkehr innerhalb Huglfings in nördliche Richtung einspurig über die Baustelle an der Bundesstraße geführt, in südlicher Richtung durch die Steinbruchstraße. Das führte bei den dortigen Anlieger zu Ärger und Beschwerden im Rathaus, auch weil immer wieder Lastwagen Wege finden, die großräumige Sperrung zu umgehen. Jetzt kann die Baustelle in beide Richtungen befahren werden.

Bahnstrecke Murnau-Weilheim parallel gesperrt

Erschwerend kommt hinzu, dass die Huglfinger derzeit ihre Autos verstärkt nutzen, um in die Arbeit zu kommen: Denn die Bahnstrecke Murnau–Weilheim ist gesperrt, wegen Bauarbeiten vom 31. Juli bis 17. August. Seit Sommer 2022 modernisiert die Deutsche Bahn im Werdenfels und im Oberland zahlreiche Strecken. Dabei werden Schienen, Schwellen und Gleisunterbau grundlegend erneuert.

Mit ein Grund für den jetzigen Zeitpunkt der Arbeiten gerade an der Strecke München–Garmisch-Partenkirchen ist auch das Bahnunglück mit fünf Toten bei Burgrain Anfang Juni vergangenen Jahres. Beschädigte Betonschwellen sind nach aktuellem Stand die Ursache. Anfangs erschien auch ein Schaden am Bahndamm als Auslöser möglich. Und die Zeitgleichheit führt auch zum Unmut in Huglfing und Oberhausen – viele vermuten eine mangelnde Absprache zwischen Bahn und Bauamt.

Bau an Schiene und Straße beeinträchtigt Schienenersatzverkehr

Doch das trifft nicht zu. Andreas Lenker, Leiter Straßenbau beim Weilheimer Bauamt: „Wir haben im vergangenen Jahr den ersten Teil der B 472 in Huglfing saniert und da stand unser Termin für den zweiten Abschnitt bereits fest.“ Da war aber das Unglück bei Garmisch-Partenkirchen noch gar nicht passiert. Und damit die genauen Planungen für die Arbeiten am Schienennetz – zumindest im Bauamt – noch nicht bekannt.

Der gleichzeitige Bau an Schiene und Straße beeinträchtigt auch den Schienen-Ersatzverkehr. Der hält jetzt nur an der Weidenstraße in Huglfing und an der Oberhauser Abzweigung nach Berg. Das führt für manche Einwohner von abgelegenen Ortsteilen zu Problemen. So bei Susanne Graff aus Obermaxlried. Die darf aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht Auto fahren; um zur Arbeit nach Weilheim und zurückzukommen, ist sie auf Hol- und Bringdienste von Kollegen angewiesen.

Acht Kilometer Fußmarsch bis zur nächsten Haltestelle

In einem Schreiben an den für den Schienenersatzverkehr zuständigen RVO schreibt sie, dass laut Google-Maps der Fußweg von ihrem Wohnort zur Weidenstraße fünf Kilometer oder nach Polling acht Kilometer lang wäre. Den näheren Haltepunkt Berg für den Bus über Peißenberg nach Weilheim kann sie nicht nutzen, da er am Nachmittag nicht fährt, wie sie erzählt. Für sie ist es „eine Fehlplanung, wenn Ortschaften wie Huglfing oder Oberhausen vom Nahverkehr abgeschnitten sind“.

Und zurzeit ist es für die Autofahrer noch komplizierter: Wegen Straßenarbeiten ist aktuell der Bahnübergang Huglfing gesperrt, der Ort kann also nur Richtung B 2 verlassen werden – es sei denn, man kennt Schleichwege. Und der Bahnübergang Polling ist wegen Gleisarbeiten dicht. Auch hier geht es nicht nach Weilheim, was vor allem die Oberhauser trifft. Zu allem Überfluss waren gestern noch Leitplanken-Arbeiten bei Oderding angesetzt, was für Staus sorgte. Von Ralf Scharnitzky