Auf die Freundschaft - So feierten Bayern und Bretonen an den Osterseen

Von: Franziska Seliger

Zahlreiche Bürger aus Iffeldorf sowie aus Châteaubourg waren zu dem Stehempfang vor dem Rathaus gekommen, bei dem die Partnerschaftserklärung zwischen den beiden Gemeinden unterzeichnet wurde. © Seliger

Seit 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Iffeldorf und dem französischen Châteaubourg. Zum runden Geburtstag gab es nun ein viertägiges Wiedersehen an den Osterseen. Höhepunkt des Besuchs war die feierliche Erneuerung der Partnerschaftserklärung am Sonntag.

Iffeldorf – 40 Jahre ist es her, dass Iffeldorf und Châteaubourg offiziell ihre Partnerschaft schlossen. Besiegelt wurde sie am 20. Mai 1982 in Châteaubourg von den damaligen Bürgermeistern Albert Strauß und Paul Lemoine. Daran erinnerte der amtierende Iffeldorfer Bürgermeister Hans Lang, kurz bevor er sich gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Teddy Regnier an den antiken Holztisch setze, um vor Iffeldorfer Bürgern und der angereisten Delegation aus Frankreich feierlich die Erneuerung der Partnerschaftserklärung zu unterzeichnen.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums wolle man die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden „fortführen, vertiefen und weiter entwickeln“, heißt es in dem Text, der das großformatige Papier ziert. „Wir setzen mit diesem Vorhaben ein Zeichen für das freundschaftliche und friedliche Zusammenleben unserer Bürger und unserer beider Länder“, verlas Bürgermeister Lang weiter. Alle Bürger beider Gemeinden seien dazu aufgerufen, sich aktiv an der Partnerschaft zu beteiligen. „In dem Bewusstsein, dass nur im Miteinander der Menschen und im gemeinsamen Handeln Frieden, Entwicklung und Wohlstand für die Zukunft gesichert werden können.“

Der Iffeldorfer Bürgermeister Hans Lang (re.) und sein französischer Amtskollege Teddy Regnier (li.) unterzeichnen die Partnerschaftserklärung. Zwischen ihnen: Albert Strauss, der die Partnerschaft der beiden Gemeinden vor 40 Jahren mit besiegelte. © Seliger

Die Unterzeichnung der Erklärung, sie war ein durchaus feierlicher Moment, und Höhepunkt des viertägigen Besuchs der französischen Freunde.

Ein Fest mit so einer Stimmung habe ich ganz selten erlebt. Es war wunder-wunder schön

Bürgermeister Lang schwärmte beim Stehempfang am Sonntagvormittag vor allem von dem Festabend, der einen Tag zuvor im Gemeindezentrum stattgefunden hatte. „Ein Fest mit so einer Stimmung habe ich ganz selten erlebt. Es war wunder-wunder schön“, betonte der Bürgermeister. Die französische Delegation habe für eine herrliche Stimmung gesorgt und bis nach Mitternacht habe man gemeinsam getanzt und gefeiert.

Angesichts der daraus resultierenden kurzen Nachruhe räumte Langs Amtskollege Teddy Regnier auch unumwunden ein, er könne an diesem Sonntagvormittag kein Deutsch sprechen – viel zu müde sei er noch dafür, gab er lächelnd zu. Übel nahm ihm das freilich keiner, sorgte doch eine Dolmetscherin dafür, dass sowohl Iffeldorfer als auch Gäste die Reden der beiden Gemeindeoberhäupter trotzdem verstanden.

Deichstetterhaus erscheint als der angemessene Ort, um Partnerschaft und Freundschaft zu erneuern

Pandemiebedingt habe man zwar bewusst auf ein großes Dorffest anlässlich des 40-jährigen Jubiläums verzichtet, so Lang. Der Unterzeichnung der Partnerschaftserklärung vor dem Rathaus weilten dennoch viele bei. Lang ging dabei kurz auf die Geschichte des Deichstetterhauses ein und erinnerte an die Sanierung des ehemaligen Ärztehauses in ein Rathaus mit Bürgersaal. Dieses Ensemble, das für das Miteinander und den Zusammenhalt in Iffeldorf stehe sei der passende Ort, „um die Partnerschaft und die Freundschaft zu erneuern“.

Einladung nach Frankreich

Bürgermeister Regnier dankte für den herzlichen Empfang an den Osterseen. Er freute sich vor allem über die Kinder der örtlichen Grundschule, die den Empfang mit deutschen und französischen Liedern musikalisch umrahmten. Sie alle lud er ein, bald einmal nach Châteaubourg zu kommen. „Unsere Schule ist für euch immer geöffnet.“ Auch die erwachsenen Iffeldorfer lud er ein, bei dem in zwei Jahren geplanten Gegenbesuch in Frankreich dabei zu sein und schloss mit den Worten: „Es lebe Châteaubourg. Es lebe Iffeldorf.“

Dem Stehempfang schloss sich eine Grillparty im Feuerwehrhaus an, die von der Musikkapelle Iffeldorf-Antdorf musikalisch umrahmt wurde. Und nach einem abschließenden Umtrunk gegen 16 Uhr traten die Gäste aus Frankreich die Heimreise an.